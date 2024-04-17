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17/04/2024

買航運股沽航空股

#財金大勢 #航運股 #航空股 #以色列 #伊朗
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　　伊朗空炸以色列後，以色列的戰時內閣立馬開會，揚言要在24至48小時內還拖。昨(16日)文筆者已謂以色列將要食言出醜，到執筆為此文時，已距上周六(13日)，伊朗空炸後逾48小時，未見以色列還拖。原因已於昨文講了，就是美國不讓以色列還拖。

 

　　美國和以色列會否永不還拖？不會的。一個最快還拖時間是11月美大選後，而拜登連任；但如是特朗普連任，則還拖之事可能就此不了了之。

 

　　美/以被伊朗打得如斯慘，還要謂不尋求擴大戰事，其實是他們無力還拖。據一些西方資訊，今次伊朗是啟動三重揍。第一揍，無人機，誘以色列的鐵穹反擊；第二揍，用集束式導彈，在以色列上空放「煙花」誘出以色列的愛國者導彈；第三揍，用子母式導彈，一到指定地點，就會以高速打向地面，以色列攔截導彈基本反應不來。

 

　　當以色列戰時內閣得悉伊朗是用三重揍時，便立馬移入地下工事，足見他以色列軍事頭頭也不能不怕。

 

　　整體行動，有估計伊朗是花了6800萬美元，以色列是花了11億美元。放下伊朗這一炸能造成多少破壞，但在性價比上，以色列是輸慘了。CNN等西方傳媒謂以色列攔截了90%+的伊朗的飛行器，梗係啦，伊朗的cheap cheap無人機是自殺機嘛，你唔打它，它飛到無油都會下墜自毀。美國武器供應商就拍爛手掌，又有11億美元軍火要落單了。

 

　　美國不准以色列還拖的原因，除了是還拖不划算外，還有就是美國的新一代厭戰，不想被征入伍。這些在谷歌上有關第三次世界大戰、征入伍條件的搜尋，已說明這點，在昨文亦報道過。

 

　　此外，伊朗明言，美以一還拖，美國在中東的幾十個美軍基地都會被攻擊。人家拳頭在近，你點保你的外駐子弟兵呢？拜登話，選舉近呀，這些中東美軍基地一被炸，死一百幾十位美軍都會要了拜登選票的命，所以還拖不得。

 

全球航運費要加價

 

　　環球的反應基本如圖一。

 

 

　　雖然美以不還拖，衝突不會在目前加劇，但美股以至全球股市都會受壓，原因簡單：

 

　　1. 油價升啦，圖二是德州油價，再企一個月，油站油價必升，美通脹又必升，點減息呀！

 

 

　　2. 中東風雲緊，全球航運業都要慢下來（圖三），船會少了，如繞好望角，貨櫃箱的租賃期又長了，供應鏈會斷，運費要加價，通脹怎能不升。

 

 

　　一言括之，拜登你打又死，唔打又死，都是時辰到天譴而已！

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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