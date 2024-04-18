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18/04/2024

4月14日加沙和平日

#財金大勢 #缸邊隨筆 #國際動態 #以巴衝突 #以色列 #伊朗 #美國 #加沙
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　　4月13日伊朗空炸以色列，但翌日4月14日，加沙是和平日。因為在該日，所有以色列軍隊都要回防以色列本土，在加沙沒有再實行任何軍事活動。而該日，亦是加沙沒有巴勒斯坦人被以色列打死的一日。

 

　　這是否有點諷刺？以色列死人，加沙便不死人。說白了，就是惡人唔收拾唔得，死了惡人，好人就可活下來。這個惡人背後，還有美國。

 

　　美國最叻是安排代理人戰爭，但凡是有美軍直接介入的，都是要夾著尾巴敗逃，打朝鮮戰爭如是，打越戰如是，打阿富汗如是。今時，以色列身份特殊，遠遠的以色列這個國，可以說是個節度使，是幫美國賣命的。但她有自己的財政，這便可以有自己軍隊，可以隨時不聽美國指揮。一如唐之安祿山，便可連皇帝個老婆楊貴妃都敢搶。至於美國在世界上其他地方的軍事基地，一如歷朝的都督府，都沒有一己地方財政，要靠中央撥銀活命，一定要做哈巴狗。

 

　　這個以色列節度使，是可以把心一橫，自把自為，不聽美國話的。

 

今時伊以局的迷糊處在：

 

　　圖一：伊朗打以色列，NBC話可引致中東地區戰；

 

 

　　圖二：但伊朗在空炸前72小時已通知了美國及相關外國領館（包括英、法、德），話會空炸以色列，伊朗打開口牌坦言是報復以色列的惡行；

 

 

　　圖三：NBC話以色列話24小時內會還拖；

 

 

　　圖四：似乎以色列暫時最大的還拖，是在以色列的牆上將拜登畫成美國超人，拿盾牌來抗伊朗飛彈；

 

 

　　圖五：可惜以色列這次信錯美國佬，NBC話拜登話不支持以色列還拖。

 

 

　　到昨日下午6時執筆時，仍未見以色列還拖，但美國金融市場已坐不住，跌了。

 

美股跌A股升

 

　　美國金融市場之跌，原因有二：

 

　　怕以色列這個節度使，變成安祿山，反了；

 

　　美國經濟數據差。

 

　　昨日（17日），A股不跟美股跌，三大指數均漲2%，兩市超5000股上漲，原因？阿爺抽高人仔市場息，A股淡友被夾。所以吖！真要高唱《我的祖國》。港交所(00388)請多引入A股在港上市，才可讓我等小股民日賺一茶兩飯。至於恒指的下跌，都不關我們小股民事，小股民買股不買市，恒指這些大事，留給大戶自己廝殺好了。

 

　　我等小民，在樂於買A、H股之時，亦要留一手，怕以色列變成安祿山，雖然安祿山終瓜，但仍怕殃及池魚。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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