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19/04/2024

中特股

#財金大勢 #中特股
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　　今日(19日)此文好鬼偷雞，都是轉抄他人文章，因為唔抄唔得，抄完希望大家知悉怎買中特股。

 

　　2023年4月3日，筆者有文：《新的國企改革》；4月4日，有文：《再談新的國企改革》；4月5日，有文：《中國特色估值體系》；4月6日，有文：《國央企估值修復下的買股考量》。連續四文談中特股（圖一），是因為筆者認為阿爺會開始重視投資者利益，不許股市惡人隨意割韭菜(魚肉股民)。

 

 

　　國內金融界日前有文：

 

　　近月推出的「國九條」提出，對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警示；加大對分紅優質公司的激勵力度，多措並舉推動提高股息率；增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。

 

　　上交所、深交所也分別發布相應徵求意見稿，對分紅不達標採取強約束措施，重點是將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入「實施其他風險警示」(ST)的情形。滬深主板方面，對符合分紅基本條件，最近三個會計年度累計現金分紅總額低於年均淨利潤的30%，且累計分紅金額低於5000萬元人民幣的公司實施ST；科創板和創業板方面，將分紅金額絕對值標準進一步調低為3000萬元人民幣，且考慮到了研發投入豁免ST的情形。

 

　　上述現金分紅新規將於2025年1月1日起正式實施，適用新規的「近三個會計年度」則為2022年至2024年。按照新規，據《國信證券研報》梳理，當前共有42家上市公司，若在2024年仍維持此前分紅力度，可能在2025年分紅新規正式實施後遭遇ST風險。其中，上交所主板、深交所主板、科創板、創業板各有14、19、1、8家。

 

　　對這些鐵公雞，九成是阿爺指示，將其公諸於世（表一）。如被公布之後仍做鐵公雞，兩家交易所會限制其大股東售股套現，會被冠以ST(即是危險股)，即叫股民小心買以至唔好買。再做鐵公雞，筆者估可能會閹鬼咗佢(即除牌)。

 

 

電訊股逐年增派息比率

 

　　你或問，這200多隻鐵公雞都是A股，跟我何干？非也，有A、H股嘛，H股中也可以有鐵公雞的或派息不合阿爺所要求的。表二是三隻電訊股的今年及明、後年的派息比率對比，可否見到他們已響應要逐年增長派息比率？若各A、H股均甩去鐵公雞之鐵殼，回見毛雞時，就是股民之大益，A股市場怎不會有吸引力？

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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