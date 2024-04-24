老爸是美國，他有兩個仔，一個唔爭氣，一個脾氣大。最近這兩個仔都惹上麻煩，大叫老爸救我，但點救呢？因為老爸也因為爭做家主，搞到一身蟻，自身難保呀！

筆者不是寫豪門恩怨，而是寫實情呀！

烏克蘭唔爭氣 以色列脾氣大

老爸是美國，唔爭氣仔是烏克蘭，脾氣大仔是以色列。

老爸兩年前糾集埋歐洲世叔伯，去支持烏克蘭，毀了個《明斯基條約》，去幹翻俄羅斯。點知這個唔爭氣仔竟然連老豆和歐洲世叔伯給他的軍用物資也倒賣出去，給你100發炮彈，私吞70，打出30。美國老爸和歐洲世叔伯都不是老人癡呆嘛，怎不知你剋扣，怎可以成日話俄羅斯打得準，炸掉你的彈藥庫。老爸與世叔伯一氣之下，就話你好收起「剋」手，俾心機打啦。但貪開就停不了，到近日對俄羅斯的還擊就由日發萬炮，打到只得千炮、百炮。於是斯基向全球吐苦水，求救於老爸，仲唔俾炮彈，我就瓜呀！於是美國老爸最近又撥錢給個唔爭氣仔去買炮彈，而且還謂要動用凍結了的俄羅斯資金，去俾烏克蘭個仔。如真如是做，難保俄羅斯不再克制，而將基輔炸個稀巴爛，落你美國老爸臉。

另方面，脾氣大的以色列仔，一直將加沙變成個露天監獄，想把巴勒斯坦人滅族。做惡事梗有報應，於是去年10月，哈馬斯就以無人機、人肉滑翔機和火箭炮，還擊以色列，這是前所未有的大規模反擊。以色列惱羞成怒，對加沙展開無人道殺戮，殺過頭，全球有人性者均站出來譴責以色列，美國老爸見眾怒難犯，也不時扮高尚鬧下個仔。之前開了兩個航空母艦群去地中海給以色列撐腰，但見到以色列不對樣，便抽回一個航空母艦群。個仔以色列自然不滿，怎辦？以下就不再兒戲說話，嚴肅些了。

伊朗之所以在4月13日空炸以色列，是因為以色列在之前炸了在敘利亞的伊朗使館一部分。伊朗稱該建築物是領事部門及大使官邸，以方否認它屬於外交建築物，而是伊朗革命衞隊一個據點。這個被炸建築物是在伊朗及加拿大兩個大使館中間，因此這是高度精確的空炸，稍有偏差，就會炸了伊朗或加拿大的領館主館。

為甚麼要行此險炸？因為今次以色列空炸，炸死了聖城旅部隊在敘利亞及黎巴嫩的指揮官扎赫迪及其副手兼繼任人哈吉拉希米，是剷草除根的一次明殺。扎赫迪是被視為2020年死於美國空襲的已故聖城旅指揮官蘇萊曼尼的接班人，扎赫迪生前在重新組織黎巴嫩武裝組織真主黨方面非常成功，是以色列之大患。

以色列空炸是逼伊朗還拖

以色列之要炸伊朗在敘利亞使館，目的是要剷除真主黨頭頭以除大患。而伊朗是支持真主黨的，如伊朗不還拖，以後就不會有真主黨或其他反以色列武裝組織去效力伊朗。不過伊朗明白，這個以色列空炸目的是逼伊朗還拖，如打大了，就可以拖美國老爸落水。不過，以色列這點心思被伊朗和美國識破，故伊朗還拖是先72小時通知，讓你有防備，再大量用上飛得慢的無人機，預咗俾以色列打下來，或自己飛到無油跌下來。伊朗交代過了，以色列也可吹噓了。美國老爸話你咁叻，自己保衞到自己了，大個仔啦！所以日前便宣布要制裁以色列的，原因是虐殺一名巴勒斯坦人。嘩，美國老爸好公正啊，但全世界都知，這種綁仔上殿請罪，都是做戲而已！

美國老爸目前最想的是你烏克蘭和以色列仔，自己搞掂自己，因為老爸想抽身離開烏克蘭和中東這個泥潭，好全力撼中國。對中國言，最好是美國一直自烏克蘭與中東抽身不得。再加上國內反以色列民意漸升，甚有反越戰之影子，加上通脹又再上揚，則中國可以爭取到幾個月，以至兩三年的不被騷擾期，有時間去解決國內問題。則最快在2025年，美國勢頭可望去矣！

以上戲言，並非大話西遊，看附圖一至四便是。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)