在上周五（3日）的疲弱美就業數據公布後，美聯儲局和市場又再話要減息了。

今時市場預期2024年仍有兩次減息可能，而2025則有三次減息（圖一）。

筆者認為美國就業數據一直存在造假成分。拜登為想連任，推出「拜登經濟」，主要是派錢，派到你好過去打工（打工要納稅，拿救濟不用納稅），所以一直就多了「自願」失業者。這個從美國勞工部（Establishment Survey）的不斷急升，和人口部（Household Survey）的升幅遲緩，以致這兩個數據自2022年3月起便分道揚鑣，兩者數據愈來愈不咬弦（圖二）。

但大話講得多亦要找些時刻去銷毀「污證」，方法是今個月下調上個月的所謂「超喜」職位增長。直到今年4月，怕好歹也騙不了多久，便只好報出了個讓市場跌掉下巴的「少量」職位增長數。這超少的職位增長額，打臉了整個華爾街的經濟分析師，因為不少分析者，都以3月的「超好」職增長來作預期。但當醜婦見家翁時，華爾街的分析預期又被跌眼鏡。要衡量分析準確否，是看分析與現實差距多少。要準，統計學上，是不宜超過1個標準差。但今時是超過2個標準差（圖三），即是華爾街對4月的職位增長預期，全是垃圾預期。華爾街這些高薪、博士級的分析師，真的這樣垃圾？

其實華爾街的分析師也不是這樣不堪，而是他們估不到在4月份政府僱員大幅減少（圖四的粉紅色位）。政府長期僱員是不會隨意減少的，4月這個減少是政府的臨時工，而這亦可以解釋了為何有圖二的兩個部門對勞工市場職位增長的分歧現象。

美國就業數據造假

就是所謂職位增長好勢頭，是因為都只是臨時工、兼職工的增長。這些臨時工的工資自2022年3月起便一直下跌至今，原因簡單，有人拿了拜登救濟，但又想搵多些，便做兼職而不報有工做，故人口部來電問時，便是失業。但老闆要交稅，不報向勞工部報請了工人，怎成？至於請了的職位是長工定兼職就不用理，反正是有合理工薪支出，可減少盈利，就可以少交稅（圖五）。

當一個如斯重要的經濟數據，但又被造假的數據也被市場炒來炒去時，筆者真無語。

筆者於2023年9月4日有文：《唉！明知假都炒？》、2024年3月13日有文：《假到出汁》，已說得清楚，有興趣可翻看（圖六、圖七）。

今周，又到公布美消費物價指數，又會不會反艇？又會因通脹降下不了，又要炒不減息了呢？明知假都被耍，無語。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）