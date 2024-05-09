  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

09/05/2024

日圓160之後

#財金大勢 #日圓 #外匯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　日央行在美元兌160日圓後，兩度入市干預，逼使美元兌日圓回見150區。

 

　　不談之後，先談之前。筆者在2023年11月29日《日圓後向》一文中（圖一），有這個報道：

 

 

　　美銀全球研究部日本經濟研究主管德瓦利埃(Izumi Devalier)稱，雖然預期明年日本經濟或放緩至低於1%，但預計當地工資將有新一輪強勁增長，加上通脹預期改善，估計日本央行將於明年首季放棄負利率政策。此外，美國明年開始減息後，每季可能只減息0.25厘，不足以令日圓大幅升值。若美聯儲局不減息，日圓匯價或見160。

 

　　對一般愛「返鄉下」的港人來說，美銀預測在明年初，每百日圓兌港元低至5.03港元，到明年底會回升至5.49港元。若美國不減息，日圓低位或會跌穿5港元，這些可能都是兌日圓遊日的貼士。至於投資，如看好日圓前景，不妨以兩年內不會用的閒錢，分注買入。

 

　　為甚麼在去年11月，會看日圓見160？又為甚麼敢建議去看好兩年後的日圓？原因在該文已講過了，今時再講詳細些，就是日圓的Carry Trade。

 

　　美息高，日息低，使不少投機者/投資者去借日圓買美元，再投資於美股美債。這種日圓Carry Trade在過往二十多年常見，但這個日圓Carry Trade或許已到了頭。因為這個美日息差所帶來的投機/投資力已達到個使識風險的人士感到擔憂，圖二說明問題。今時日圓匯價不是跟美10年債息相關，如仍用美10年債息跟日匯比，就是比錯了。今時日匯是跟美2年國債相關的（圖三），而美2年國債後向是會跟美聯儲局的加減息取向有極大關連。

 

 

 

　　大家試想，美聯儲局下一次議息會是加息還是減息？不知，但兩年之後，美儲局減息的機會肯定大於加息，於是就好看了。

 

　　先看美聯儲局如下次議出加息，或不減息將會怎樣？此即做空日圓的勢頭會得到美方的息彈去炸穿日央行的160防線，怎說？看圖四。

 

 

　　日央行在160的干預，確使日圓沽空者窒了步。但只窒了小步，據芝加哥期貨交易所數據，日央行的干預，只使日圓空軍減少了11531張合約，但整個沽空合約有18.8萬張呀，即是只死了5%的日圓空軍，仍有95%的日圓空軍可以在日本廣島、長崎投「核彈」(這是戲劇性講法)。

 

　　為甚麼空軍會投的是核彈？圖五是這些年來的美元／日圓滙價圖，在160區似呈雙頂？如果日圓空軍投降，則日匯一旦跌穿支持位，可以帶來大量的冚倉盤。此一如在2023年9月至11月間的日圓，可以在三個月內升17%。如果日圓空軍不投降，又如美聯儲局不減息以至加息，則日匯空軍會瘋狂地衝破日央行的160日圓防線，但投資者便要小心了。

 

 

日圓上升　美股美債最危

 

　　日央行一定會再干預，那時日匯空軍可能趁日央行這第三次干預便套利走人，因為跟政府對著幹是沒好處。日圓一升，有甚麼後果？有大戲了。

 

　　這些年來，日圓Carry trade已累積了9.96兆美元的海外投資（圖六）。一旦有拆倉，要班資回日，環球市場都會跌。至於是小跌還是大跌，看有幾多日匯空軍收手。哪些市場會最危？美股、美債。

 

 

　　就算下次或今年美聯儲局不減息，在兩年內美息要不要減？應要啩。所以兩年之內/後日圓應升，會升多少？如2023年的17%？天知！

 

　　但無論如何，留心下次美儲局的加/減息決議，一旦減息，環球市場應會震一震。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】五一黃金周逾75萬人訪港，不少遊客到「打卡位」體驗香港文化，你認為當局應如何推廣本港特色文化遊？► 立即投票

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #日圓 #外匯

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk