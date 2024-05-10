大家知有A股，但A股有央企和非央企，其佔比重和表現分異為何？大家又知有國家隊，今時國家隊又揸了些甚麼股？今文是百分百文抄公，筆者無從置喙。

(1)央企與非央企表現

2023年，A股5327家上市公司累計實現營業收入72.69萬億(人民幣．下同)，同比增長0.86%，但淨利潤錄得5.71萬億元，同比下降1.57%。這一數據表明，儘管營收保持增長，但企業盈利能力面臨一定壓力。

從板塊來看，滬深主板、創業板、科創板、北交所上市公司全年營收和淨利潤各有特點。滬深主板作為主力軍，貢獻了大部分營收(67.27萬億元)和淨利潤(5.39萬億元)；創業板和科創板上市公司雖體量較小，但增長勢頭強勁；北交所上市公司則仍處於起步階段。

從盈利結構來看，全市場有4183家上市公司實現盈利，佔比近8成。其中，367家公司扭虧為盈，顯示市場較強韌性。盈利公司中，超過四分一的公司淨利潤同比增長，且658家公司增幅超過100%，顯示增長動力。

從企業組織形式來看，國有控股上市公司在營收和淨利潤方面佔據主導地位，而民營上市公司則顯示出較強的增長潛力。另外，在央企進行市值管理的背景之下，央企控股上市公司實現較快增長，營收和淨利潤分別為25.12萬億元和1.32萬億元，均實現正增長(1.45%和2.54%)，顯示盈利質量較好。

截至5月8日，A股總市值達到90.01萬億元，而央企491家上市公司，佔A股比例不足10%，但累計市值高達32.06萬億元，市值佔比達到35.61%。在央企市值排名前20的企業中，中國移動以21634.84億元市值問鼎，相較2023年初增長7178.62億元。工商銀行、中國石油市值位居第二、三名（見表）。(資料來源：金融界上市公司研究院)

(2)國家隊持了甚麼股？

Wind數據顯示，截至2024年一季度末，社保基金相關帳戶在658隻個股的前十大流通股東名單中現身，合計持倉市值高達4450億元，創下歷史新高。

重倉情況來看，Wind資料顯示，截至2024年一季度末，共有112隻個股獲社保基金重倉，合計持股數量達553.75億股，去年末這一數據則為549.71億股。

上述重倉股中，一季度共有27隻股票漲幅超過20%，其中巨化股份(滬:600160)、鳴志電器(滬:603728)、春風動力(滬:603129)均漲超40%，社保基金對其持股數分別為4050.05萬股、836.84萬股及619.40萬股。

值得注意的是，社保基金的前十大重倉股中，超半數為金融股，包括農業銀行(滬:601288)、工商銀行(滬:601398)、中國人保(滬:601319)、交通銀行(滬:601328)等，其中社保基金對農業銀行持倉市值近千億元，為第一大重倉股。

前十大重倉股中，一季度股價漲幅最高的為方正證券(滬:601901)和分眾傳媒(深:002027)，分別達到15.05%、14.59%，社保基金對二者持股數分別為10.90億股、2.13億股。

以Wind一級行業來看，一季度社保基金重倉行業分布在材料、工業、可選消費、資訊技術、金融等，其中金融股達到12隻，包括6家銀行、5家券商和1家保險。

具體來看，一季度社保基金共持有235.21億股農業銀行股份，以該股3月31日收盤價4.23元/股計，合計持倉市值達994.94億元。

社保基金偏愛金融股

同樣以3月31日收盤價計，社保基金前十大重倉股中，對工商銀行、中國人保、交通銀行、京滬高鐵(滬:601816)、方正證券、國信證券(深:002736)、常熟銀行(滬:601128)的持股市值分別約為651億元、291億元、196億元、153億元、89億元、38億元及19億元。

值得一提的是，持有常熟銀行的社保基金數為4隻，分別是110組合、16042組合、413組合及401組合。2019年，社保基金首次以118組合進入該行前十大股東之列，至今已持有五年。

而以持股比例來看，社保基金持股超過10%的有6隻股票，分別是中國人保、方正證券、我武生物(深:300357)、比音勒芬(深:002832)、菲利華(深:300395)、常熟銀行，持股比例分別為15.79%、13.24%、10.70%、10.16%、10.08%、10.07%。

與去年末的持股情況進行對比，社保基金對前十大重倉股均保持了穩定且長線的持有，僅有小幅變動。具體來看，一季度對中國人保進行了小幅度減持，對常熟銀行、釩鈦股份(深:000629)、分眾傳媒(深:002027)進行小量加倉，其餘持股數量均保持不變。(資料來源：金融界上市公司研究院)

抄完文，日後再談投資者怎從中搵食。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)