今天(14日)文字很少，但含金量可能多。

(1)傳阿爺會減內地客買港H股的股息稅，減幅可達兩成。不要以為這兩成是小數，因為一旦內地客認為買港H股即是等於買A股，無分別時，今時被低估了的H股，可以升至與A股價齊，此中當然要計入匯率波動。但無論如何，H股低A股10%已是極限，不像今時可以低逾100%。

(2)今日便做了個大表，列出H股價、A對H股溢價及該股所屬行業。所揀的是H股派息或預期派息逾5厘者，如無派息者，就受不到這個減股息稅之益。

(3)這個減股息稅之舉雖仍是傳聞，但估計成事機會頗大，原因是有利人民幣的國際化。

計算人民幣國際化的程度是要以跨境使用才算國際化，由深圳河北搬錢落深圳河南，在一國兩制下，這個舉措是會被視為「國際化」。這可能才是阿爺會取消對國內人買港H股兩成股息稅之主因，之不過港股就受惠了。

逾5厘股息H股吸引

無論阿爺這個減稅傳聞是否屬實，一隻有5厘以上息的H股是有吸引力的。尤其是這幾年來在美國瘋狂打壓下，仍能賺到錢(賺到錢才可以派息嘛！)就是打不死的「小強」，有得諗。

5厘息的「小強」股已找出來了，閣下如何揀？自決。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)