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17/05/2024

美儲局對減息的考慮

#財金大勢 #聯儲局 #減息
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　　美CPI軟，市場又喊減息了，但美聯儲局的傳聲筒記者卻謂仍要等兩次軟CPI才有減息可能。

 

　　為甚麼美聯儲局對減息一事如斯猶豫？原因一個：目前情況，減又死，唔減又死，只好唔加唔減，等運到。

 

CPI是否真的下降了？

 

　　圖一是2011年至今年4月的美CPI走勢，明顯地，自拜登上台後，美CPI基本上是每月上升，高見9.1%後，便回下，但仍高於美聯儲局所講的2%目標。

 

 

　　一般言經濟數據是以環比(MoM)，即是跟上月比有較大參考價值。但以CPI這數據言，同比(YoY)也值得參考，是可見到近月是有所回升（圖二）。如以3個月和6個月的CPI趨勢看，也見到近日見回升（圖三）。再看4月的美核心CPI數據，可見從年比看仍是上升中（圖四）。為甚麼核心CPI仍上升，因為能源板塊仍在升（表）。

 

 

 

 

 

　　圖五是美城市CPI的走勢，在拜登任期至今，整體是升了19.5%，與特朗普任期時的升8%對比。以年率計，拜登任期內的年率升幅是5.5%，而特朗普任期內的年率升幅只為1.9%而已！

 

 

　　另個使CPI不可輕易看軟的原因是，美國4月的生產物價指數以環比計(與上月對比)是升了0.5%（圖六）。而按6個月的走勢看，PPI的服務業是自2021年第三季以來最高的水平（圖七）。如斯看來，美CPI放軟的前景，未必可以樂觀。

 

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)　

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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