本周初因伊朗總統墜機意外，令中東局勢出現更緊張的變數。黃金避險需求進一步增加，導致現貨金價曾一度觸及每盎斯2450元(美元．下同)的歷史高位。

其後，美聯儲局發表了關於減息可能性的鷹派言論，卻令紐約現貨金價應聲跌至2421元，跌約1.18%（圖一）。

黃金何價？筆者問的當然不是現貨金價，也不是期金價，更不是美「金」價，而是它日後可以被認可的真正價值。這並非今時美歐國家刻意遏抑的金價，因他們要為美元的國際貨幣地位，保駕護航。奈何美國QE又QE，正走上帝國濫發鈔票，導致分崩離析的不歸路。

昨（23日）文講了600多年前，元朝瘋狂印鈔的歷史教訓。今天再談約1800年前，羅馬帝國覆滅的啟示。羅馬也曾印鈔了？羅馬當然沒有印鈔，但羅馬的經濟增長主要來自掠奪財產、奴隸制度及寬鬆貨幣(QE)政策支持，羅馬QE本質上與印鈔相同。

羅馬QE：減貴金屬比例

羅馬的QE是透過減少貨幣中貴金屬(如黃金)的比例，從而鑄造更多新貨幣。在對外擴張時期，帝國多鑄幣對通脹影響不大，因政府也需要在新領土的範圍內發行貨幣，可抵消QE對通脹的影響。

不過，花無百日紅，羅馬這種掠奪式的經濟，需要不斷對外擴張，才能維持帝國的穩定。公元約200年，羅馬帝國的版圖已達到頂峰，對外擴張步伐放緩；當國家財富及奴隸人數大減，羅馬便難以負擔軍隊、修橋補路等基建，以及帝國奢侈的開支，但領土沒有增多，便難以吸納新鑄造的貨幣，導致通脹。當國家經濟差，通脹高企，便容易引發內亂，同時給予外敵機會侵略。

凱撒時代(公元前100年至公元前44年)發行的金幣是1/40的羅馬鎊，8克重量；公元1世紀中的尼祿時代，減少至1/45的重量；到了3世紀初，奧古斯都的時代，更減少至1/50，只重6.4克，貶值了20%。

至於羅馬銀幣的含銀量，從帝國初期的純銀，一直跌到3世紀的鍍銀。加上糧食(如小麥)升至天價，幾可肯定QE和通脹，都是葬送羅馬帝國的原因之一。蒙古和羅馬這兩大東、西方帝國都因QE導致通脹，加上對外用兵，窮兵黷武，是否今時美國的寫照？

黃金：鑄幣首選材料

雖然美聯儲局伯南克在2011年7月說，黃金不是貨幣，而是一種資產，就像美債一樣。但馬克思說「金銀天然不是貨幣，但貨幣天然是金銀」，相信可作為金銀這類貴金屬是貨幣上佳選擇的註腳。

貨幣須具有3大功能：交易媒介、價值標準及儲備。黃金已不能作為交易媒介，也極少作為商品或服務的標價或記帳的單位，只餘下儲備的功能。

話雖如此，黃金作為國家儲備，就有錨定一個國家的經濟、財政及貨幣等作用，總勝於在經濟上沒有同等基礎而濫發的美元。黃金的熔點較低(1064℃)，具柔韌性，化學性質穩定，不易氧化，是鑄幣的極佳材料，它一直在貴金屬貨幣中地位最高。

貴金屬比例曾嚴格規定

不過，汲取歷史教訓，要貨幣發揮正常功能，其貴金屬(如金銀)的比例必須有嚴格規定。1717年，英國物理學家牛頓在主管皇家鑄幣廠期間，就把黃金的鑄幣價格定為：每盎斯3英鎊17先令10.5便士，這含金量的規定維持了214年，一直延續到1931年，英鎊逾200年來，價值得以穩定。美「金」又如何？已瀕破產邊緣的「信用」，真的可當金使嗎？

翻查資料，原本美元也曾規定，一張美鈔裏含有多少黃金，而這張紙幣和黃金是可互換的。例如1934至1967年的33年間，1美元的含金量一直是0.888671克；美國政府如要印一張100美元的鈔票，就必須有88.8671克(約2.86盎斯)的黃金支持，金庫裏沒有這麼多黃金儲備，鈔票就不能印。至於美國放棄了這個金本位，令美元根本不能反映其實際價值的後續發展，以及各國黃金儲備情況，詳見上周三、四文（圖二及圖三）。

美國讓美元與黃金脫勾，就不需要加稅，需要多少錢花，就印多少鈔票，從而從容解決龐大的政府支出。此外，加印美鈔及美元資產，再加上發債，更可引來全球資金替美國政府「埋單」，而毋須付上多大努力。不過，當環球資金視美國為天堂時，就要慎防夢想變得悲涼。元朝及羅馬帝國滅亡，已有辦你睇。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)