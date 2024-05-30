摩通CEO給股東的信

摩根大通(JPM)行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)上周出席摩根大通全球中國峰會時說，摩通近年在內地的投行業務已「斷崖式下跌」，引起關注。

摩通行政總裁戴蒙指美國經濟有滯脹風險

不過，上月初戴蒙給股東的信，這位被譽為「最有影響力的銀行家」提及的觀點，就更加豐富精采。

談美國經濟，戴蒙毫無顧忌地用了「滯脹」(stagflation)這個詞，並以「在一個複雜而潛藏著危險的世界中持續前行」為標題。他認為，今時全球可能正進入自二戰後至今，最危險的地緣政治狀態。而在美國經濟刺激政策、財赤、QT（緊縮政策）等背景下，摩通會因應不可預計的、或會持續一段時間的經濟和地緣政治事件，做好相應的準備。

雖然今時美國許多經濟指標都持續好轉，但看目前物價和利率水平，美國通脹還未有大幅降低，戴蒙認為非常值得關注。例如持續的財赤支出，便支持著通脹繼續高企。

戴蒙：應對2%至8%利率環境

因此，戴蒙透露摩通已準備好，要應對利率「從2%到8%，甚至更高」的經濟環境！利率加至8%甚至更高，固然嚇人。但如利率政策細眉細眼，對通脹的制約作用又可能不大，所以摩通才作較全面的對策準備。

在8%利率水平，美國經濟便會從強勁的增長，發展到適度的通脹；到通脹性的衰退，便是滯脹(停滯性通脹)--增長停滯，但通脹仍居高不下。滯脹期間，除了利率比較高之外，還有更多信貸損失，企業的生意更少，市況更困難。

關於國際博弈，戴蒙認為，美國如要成功執行其戰略的話，必須有4大條件：1. 美國的領導地位必須保持，包括在軍事上的領導地位；2. 美國及其盟友一起取得了長期的經濟成功，並讓國民分享到經濟成果；3. 美國能夠加強國內建設，符合國民的要求；以及4. 深化應對最逼切的挑戰。

「美歐低估中國威脅」

美國「最逼切的挑戰」除了俄烏、以巴的戰事之外，當然少不了要談及「中國威脅論」。戴蒙認為，美歐國家無論企業或政府都低估了，中國的增長潛力及潛在威脅。他指出，中國一直高度關注經濟問題，但西方國家卻像仍在夢中。

戴蒙認為，美國對中國潛在的威脅有不正確的理解，包括：

1. 以為中國是企業供應鏈唯一的方案，導致企業過度依賴中國，例如日用品，甚至關係到美國國家安全的重要原材料，例如半導體、稀土、藥物、與5G有關的元件及零部件等；2. 可分享會增強對手軍事能力的重要技術；3. 個別關鍵行業中，出現不公平競爭，例如電動車、再生能源、AI等。當中國透過補貼等措施，造成以上行業出現不公平競爭的情況，繼而損害了其他國家的經濟利益，令這些國家在某程度上，成為中國的附庸。因此，戴蒙認為，美國絕不應把重要的資源和技術送給中國。

空軍戰略OODA

至於如何應對經濟及國際形勢的不確定性，戴蒙提出了OODA循環(OODA loop)。

透過觀察(Observe)、定向(Orient)，從而作出決定(Decide)，並付諸行動(Action)這個不斷評量、檢視，再加分析、決策及行動的過程，戴蒙認為足以應對任何不確定性。

他解釋，軍人要處於戰爭狀態的不確定性中，「OODA」有助他們解決或處理生死存亡的問題。

同時，戴蒙認為，過分重視短期數據對長期趨勢及可能影響長遠結果的未來發展的話，恐怕會有誤導。長期趨勢，例如各國因應國際形勢再軍事化、再生能源產業對資本的需求、地緣政治衝突等，以上每一個長期趨勢的變數都會刺激通脹繼續上升。

如果只看同比CPI、PCE的增或減，即只關注數據相對於上月或去年的變化，投資者便可能難以理解，通脹為甚麼降不下來或繼續向上的原因。所以戴蒙就建議用OODA：觀察、評量，檢視並決定，最後作相應行動；然後，重複這個循環。

作為投資者，看過戴蒙以上政、經分析，相信都會有得著；作為普通打工仔，或會對OODA特別有感覺。職涯規劃，不也是要先看清楚自己身處甚麼環境，定位然後認清目標，努力打拼？如果全力打拼，不幸輸了，何妨捲土重來，繼續努力。當這個循環無限loop，終有一天，會出生天。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)