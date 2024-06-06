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06/06/2024

日落了？

#財金大勢 #車企 #日本 #日本製造 #豐田 #本田 #萬事得
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　　豐田(Toyota)、本田(Honda)、萬事得(Mazda)、山葉(Yamaha)、鈴木(Suzuki)等日本5大車企近日爆出車輛性能測試造假的醜聞，震動全球車界及日本車迷，加上之前小林製藥紅麴產品前車之鑑，同樣是產品安全問題，令人不禁要問：「日本製造」還是不是一個金漆招牌？

 

 

　　關於日本車企舞弊的事實，原來還不是車企「自爆」，而是日本交通省日前突擊檢查豐田總部，以及對日本車企一系列違規行為進行調查的結論。調查結果顯示，豐田、本田、鈴木等5家車企都有不同程度的欺詐及造假等「不正行為」，涉及在安全或噪音測試中，提交虛假數據，或對測試車輛違規加工。

 

　　豐田今次涉事共7個車款，包括3款仍在生產及4款已停產的型號，而本田則有22款車涉嫌在噪音數據造假。根據報道，豐田、萬事得、山葉3車企各涉及正在銷售及已停產的型號，而本田和鈴木就只涉及已停產的型號。5家車企雖已分別向顧客、供應商及其他持份者致歉，但各涉事車款卻毋須回收。

 

半年前已爆造假

 

　　早於去年底，豐田旗下子公司大發(Daihasu)已被爆出在汽車撞擊安全測試中，共64個車款、3種引擎都有造假嫌疑，連帶為萬事得、Subaru做代工的汽車也受到牽連。其後，大發管理層重組，並承諾會成立新部門，專責管控各部門的資訊，並評估日後的管理決策。

 

　　當時，大發母公司豐田的股價一度跌了5.6%，相當於蒸發了2萬億日圓（約1003億港元）的市值。豐田曾表示，對未能即時掌握旗下公司的業務狀況，會進行深刻反省。不過，今時看來，豐田似乎並未汲取大發的教訓，及早「自首」。

 

競爭優勢來自優質

 

　　豐田的董事長豐田章男近日就造假事件致歉，並指造假是動搖申請汽車製造認證制度根本的問題，是作為車廠絕對不能做的事。不過，豐田（包括大發）等多家日本車企卻做了他所說的「絕對不能做的事」。

 

　　雖然豐田2023年以1120萬輛的全球銷量稱冠，但根據巴菲特揀股其中兩項原則：1. 有長期競爭優勢，以及2. 公司管理層誠實、可信而有能力而論，豐田就不合格。

 

　　須知道，競爭優勢由優質的產品或服務而來，在申請生產認證的過程中作弊、造假，根本就不應獲准生產、出售，品質以至優質更是無從說起，加上豐田及各日本車企的管理層今次可謂誠信破產，日後要恢復顧客及投資者等信心，恐要出盡洪荒之力才可。

 

汲取日車企教訓

 

　　巴菲特認為，有長期競爭優勢的企業最少要有一條「護城河」來保護盈利，才可確保企業營運得以持續，盈利不斷增長。品牌效應是其中一條「河」，它是企業的無形資產，在今次造假醜聞中，各涉事車企的品牌及形象，或未至於一鋪清袋，但相信亦已元氣大傷。

 

　　從全球汽車製造及貿易的角度看，今時中國已成為全球最大的汽車生產及出口國，那是由於銳意發展電動車所致。汲取日本5大車企的教訓，中國汽車業更應在汽車製造的領域上，必須嚴格執行優質管理的措施，不要一味盲目追求高新科技的超越，反而忽略了品質、安全等基本要求。

 

揀股：管理層誠信

 

　　論銷量，比亞迪(01211)雖以302萬輛位列全球第9，也只相當於豐田銷量的27%，還不及3成，但勝在「後生可畏」，它去年銷量較2022年的186萬輛，增長逾62%，今年銷量可望更上層樓。

 

　　今時中國的製造業乃至其他產業，都說著類似汽車製造、比亞迪的故事。在美歐國家打壓下，中國任何發展當然都會倍感前路崎嶇，但看日本這個過氣的工業強國，屢爆工業醜聞，包括涉及健康的紅麴保健品事件；再看美國波音(BA)737 MAX機型近期連串事故，便印證了品質乃至優質，都需要企業一代又一代的管理層及員工，長期鍥而不捨的追求與堅持，尤其是製藥。

 

　　中國傳統藥業有「修合雖無人見，存心自有天知」的古訓，意謂一般人未必了解製藥的過程，但製藥者的動機好與壞，上天自然會知道。推而廣之，這也成為了不少行業，包括商業，以「誠信為先」作為道德標準的理念。巴菲特揀股，同樣也以誠、信為標準，看公司的管理層。

 

　　日本的匠人精神一直講求一絲不苟的態度，美國也曾掌握飛機製造的高超技術，但就因日、美人才及技術不濟、企業管理不濟，更試圖掩飾，終導致豐田等5大車企、小林製藥、波音等名牌相繼「出事」，昔日這兩大東、西工業強國，他們的金漆招牌今時還掛得穩嗎？

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

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