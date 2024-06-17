2024年陸家嘴論壇將於6月19日至20日在上海舉辦，今年這個論壇值得大家留意。

6月4日，上海舉行市政府新聞發布會，介紹第十五屆陸家嘴論壇有關情況。中國證監會辦公廳副主任王利在發布會上透露，6月19日上午，證監會主席吳清將出席論壇開幕式暨全體大會，並圍繞「以金融高質量發展推動世界經濟增長」發表主題演講。6月19日下午，證監會副主席方星海和上交所理事長邱勇將圍繞「科技創新與資本市場高質量發展」發表主題演講。「2024陸家嘴論壇期間，證監會將發布資本市場相關政策舉措。」王利說：「證監會還將與上海市人民政府共同建立資本市場支持上海加快五個中心建設的協同工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力。」

留意主題是：「科技創新與資本市場高質量發展」，其中必涉與美國對拆的招式，這是否值得期待？

由去年起，阿爺已推出連串政策去護股市，表一可見。

但無論出甚麼拳，最重要的是要股票有值得投資之道。阿爺於2023年訂出了國企考核指標，而有關「一利五率」、「一增一穩四提升」的非官話解釋見表二、表三。

阿爺的考核指標是針對國企，這是阿爺手能伸到的企業。至於民企可以跟可以不跟，但如不跟，遲早會被投資者拋棄，因為不跟指引者，就不把投資者捧在手中。

國內近日已有對企業管理層講投資者關係管理，及做好公司市值管理的巡迴研討會，下圖是在武漢站研討會場景。

「國九條」政策的出台為資本市場的高質量發展指明了方向。其中，強化監管、防範風險、嚴把發行上市准入關等要求，對上市公司和中介機構提出了更高要求。同時，加大退市監管力度、推動中長期資金入市等措施，也為市場的健康發展提供了有力保障。

在新的市場環境下，投資者關係管理顯得尤為重要。資本市場資深從業人士和授課專家余慧芳女士強調，上市公司需要通過有效的信息披露和互動交流，加強與投資者及潛在投資者的溝通，提升他們對公司的了解和認同。這需要上市公司董辦公作人員熟悉法規、掌握溝通技巧，並注重公司形象的維護。

此外，余慧芳女士還指出，在新媒體時代，網路信息的快速傳播給公司帶來了更大的輿情壓力。「因此，我們需要建立有效的輿情監測和應對機制，及時回應市場關切，避免負面影響擴大化。」

市值管理助力提升公司市值和競爭力

自「國九條」政策以來，上市公司的市值管理也給予了高度重視。余慧芳女士認為，明確目標、制定計劃，並通過多種手段提升公司市值是關鍵。這包括加強內部管理、優化治理結構、提升公司業績等方面的工作。同時，我們還需要密切關注市場動態和投資者需求的變化，及時調整策略以適應市場變化。

面對資本市場新規，余慧芳女士建議加強學習、提升能力、適應變化並抓住機遇，助力中國資本市場高質量發展。

在具體操作上，她提供了可行性流程建議，包括：制定詳細的投資者關係管理計劃，注重實施過程中的細節把控；加強內部管理，確保信息披露的準確性和及時性；關注新媒體時代下的輿情變化，並建立有效的應對機制。同時，上市公司需注重市值管理，通過多種手段提升公司市值和市場競爭力。

近日中港股跌，今年這個陸家嘴論壇會否撐到個市？待觀察。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。