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21/06/2024

備戰

#財金大勢 #靈均量化基金 #金融戰 #大國博弈 #中美關係
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　　美中博弈必涉金融戰，這場戰可以在中國A股開打，也可以在港股開打。一旦開打，美方資金必沽港股、A股，而中方必要撐港股、A股，但怎撐？看今年2月時阿爺的撐A股方法可窺一二。

 

　　今年2月19日，國內的靈均量化基金，在一分鐘內，沽出了25.67億元(人民幣．下同)的股票，A股自然狂瀉（圖一、圖二）。

 

 

　　靈均是國內數一數二的量化基金，成立於2014年6月底，是由一班在華爾街飲過鹹水的海歸打理。他們用上華爾街的閃崩（沽）策略，在秒速時間內，用龐大沽盤，左手交右手，右手交左手把股價打下，再在低位撈貨，成功套利。

 

　　有問，既是自己左手交右手，右手交左手，自己沽，自己買回，如何套利？原因簡單，不左手沽，右手買，市場其他投資者見沽盤大，就不敢買。無人買即是沽不成，無成交，股價便被定格，不足以震懾人心。只有自己左手沽，右手買，又再右手沽，左手買，便可製造出旋風式的暴力，會拖動一些不知就裏的投資者怕蝕而沽售。靈均就把人家「蝕本貨」吸過來，所以靈均在當日被中證監捉正時，發表道歉公告，也謂自己不是看空A股，全日埋單反增持了8億元的A股。

 

　　帶動逾26億元的買賣，增持了8億元資產，就是這些將股價舞高弄低的量化基金的伎倆。

 

　　靈均是否在被中證監問詢後才買回A股？不知，但無論如何他們可以高位沽貨，低位買回貨，就是不爭之實。

 

　　阿爺又怎樣去把靈均搞爛的股價撐回來？不是逐隻逐隻股票去買，若是，阿爺要很多人手。阿爺只做撳掣，買入N隻A股ETF，便由這些ETF的發行者，即證券商去買貨。這等同用萬發炮，一扳掣便萬炮齊發，見圖三。

 

 

阿爺投資港股央企

 

　　圖三可見有些ETF是包羅1,000隻股票的。在靈均事件之後，國內更有大行發行2000隻股票的ETF，這九成九是應阿爺所求而開拓出來的。有2000隻、1000隻、500隻股的ETF齊備，等同在股市這個環節，配上強大火力網，有邊個唔怕死，敢來沽空A股，就會被N間大行的A股ETF還擊。列好A股的東風21，美國敢來搞事？

 

　　不過A股有A股的東風21，但港股呢？A股的東風21怎也不能在港股用上。於是國內證券行九成又應阿爺所求，搞出港股通央企紅利ETF來，目前有廣發基金、南方基金、景順長城基金等作為先頭部隊，架好橋頭堡，日後可能會有更多的國內大行建立類似的港股通央企紅利ETF。6月19日阿爺出手買嘞（圖四）！

 

 

　　阿爺投資於香港上市的央企是必然的，除了是作為預防性、防禦性對不良外資的對壘陣地外，亦因為A、H股有大差距，要將此間價差拉窄。

 

　　阿爺拉頭纜買在港的央企，國內投資者亦會否跟買？一旦成風，咁在港的央企價是有機會與A股價跟上，所以係咪要買國企吖？留心，是在港上市的國企、央企，不是A股的國企。

 

　　邊隻在港的央企抵？下周續。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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