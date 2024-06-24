中證國新港股通央企紅利指數ETF

6月19日國新投資公告，於當日認購首批3隻港股通央企紅利主題基金，當日恒指曾飆升514點，不少中企股在當日升2%至4%，這個港股通央企紅利基金是甚麼？咁勁，可帶動港股和中企股勁升？

筆者無知，只能做文抄公。

1. 中證國新港股通央企紅利指數（下稱「紅利指」）是甚麼？

下抄自國新投資有限公司公告：

2023年9月13日，中證指數有限公司公告，中證國新港股通央企紅利指數（代碼：931722）將以港元、人民幣和美元三種計價方式正式向境內外市場發布。

中證國新港股通央企紅利指數選取行業地位突出、經營穩健、現金流充沛、市值大、分紅高的50家港股央企上市公司，其中前5大權重股為中國神華(01088)、中國石油化工股份(00386)、中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)和中國石油股份(00857)。該指數及後續擬推出的多幣種ETF產品，能為境內人民幣、離岸人民幣、港幣、美元等境內外資金提供配置央企上市公司的便捷通道，在更大範圍內為相關央企上市公司引入增量資金，促進港股央企上市公司估值水準的合理回歸。

中證國新港股通央企紅利指數的推出，將引導更多國際資本和產業資源向港股央企上市公司高效聚集，助力中央企業增強資本、人才、技術等各類要素全球化配置能力，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源實現高品質發展。同時，該指數的推出也將進一步助力中國特色估值體系的建設，推動內地與香港資本市場的互聯互通從「資金聯通」走向「目標相通」、「價值相融」。

2. 紅利指表現優

下抄自《財經網》：

Wind統計數據顯示，2021年以來中證國新港股通央企紅利指數累計收益率達64%，遠超同期恒生科技指數收益和恆生指數收益，成為近幾年港股市場中為數不多的一抹紅色。

特別是今年以來收益達28.51%，最近3年年化收益近11%，遠超市場同類指數，疊加稅後股息率的淨收益率指數表現更加優秀。

3. 紅利指的編算

下抄自《理逍遙網》：

中證國新港股通央企紅利指數由國新投資有限公司定制，從港股通範圍內選取國務院國資委央企名錄中分紅水平穩定且股息率較高的上市公司證券作為指數樣本，以反映港股通範圍內股息率較高的央企上市公司證券的整體表現。

解讀：金融地產每個行業只選一家。

一、選樣方法

1. 對於樣本空間內符合流動性篩選條件的證券，選取屬於國務院國資委央企名錄，以及實際控制權或第一大股東歸屬於國務院國資委的上市公司證券；

2. 在上述證券中，選取金融、房地產行業中過去一年日均總市值排名第一的證券及其他行業的全部證券作為待選證券；

3. 在上述待選證券中，選取過去三年連續分紅且過去三年股利支付率的均值和過去一年股利支付率均大於0且小於1的上市公司證券作為待選樣本；

4. 在上述待選樣本中，按照過去三年平均股息率由高到低排名，選取排名靠前的50隻證券作為指數樣本。

解讀：股息率愈高，港股流通市值愈大，這個就能解釋為甚麼中海油是第一大權重股了。

二、指數計算

指數計算公式（見圖）：

其中，調整市值=Σ（證券價格x調整股本數x權重因子x匯率）。匯率、調整股本數的計算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介於0和1之間，以使樣本採用股息率調整後的自由流通市值加權，同時單個樣本權重不超過10%，金融、房地產行業單個樣本權重不超過2%。

每年12月調整指數。

三、指數樣本和權重調整

定期調整：指數樣本每年調整一次，樣本調整實施時間為每年12月的第二個星期五的下一交易日。

4. 紅利指基金的運作

目前廣發基金、南方基金、景順長城基金有推出紅利指ETF。迄今南方基金的中證國新港股通央企紅利交易型開放指數證券投資基金可供公眾認購，其他兩隻紅利指的公眾認購時間未詳。

下抄自《財經網》：

在此背景下，首批跟蹤中證國新港股通央企紅利指數的ETF-南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱：南方中證國新港股通央企紅利ETF；認購代碼：520663）已經於6月11日正式發行，認購天數為11天，投資者可通過首發認購一鍵布局央企優質龍頭公司。

據悉，南方中證國新港股通央企紅利ETF跟蹤的指數為中證國新港股通央企紅利指數，該指數從港股通範圍內選取國務院國資委央企名錄中分紅水平穩定且股息率較高的上市公司證券作為指數樣本，以反映港股通範圍內股息率較高的央企上市公司證券的整體表現。

從編制方法來看，該指數採用了股息率調整後的加權編制規則，股息率再平衡減少市場情緒對投資決策的影響，投資組合更為均衡穩健。

值得一提的是，國新港股通央企紅利指數2023年度稅後股息率7.52%，與當前紅利類ETF產品跟蹤指數相比，國新港股通央企紅利稅後股息率排名靠前。同時，指數分紅總額呈現穩步增長趨勢。

2024年以來南向資金通過港股通淨流入資金超過2000億，資金流入前三的行業分別為金融、能源、電訊，上述行業中，央國企比例含量高。在資金面推動下，港股上市央國企相對其A股的折價有望收窄，為指數整體收益提供有力支撐。

5. 講咁多，點可以利吾乎！

A. 如可以，待在二手市場買入上述3隻紅利指ETF；或

B. 自由買入紅利指數（48隻成分股）中的10隻重磅成分股，持之經年，可望財息兼收，因為阿爺撐嘛！

首10隻最大紅利指成分股見上表。與國家隊站隊，冧落嚟都有阿爺頂住，會好啲啩。但投資有風險，無論有幾好，都要自己諗㗎！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。