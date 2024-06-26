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26/06/2024

人行也要打世界波

#財金大勢 #人行 #周小川 #朱民 #央行改革
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　　中國的央行是中國人民銀行（「人行」），不少投資者以為，人行的職能和人行行長的工作，就是聽中央的話，其實不全是，宜多認識一下。中國經濟學家朱民近日有談及此。

 

　　朱民今時是清華大學國家金融研究院院長，屬學術界，但以其背景（見另文），有這位前人行副行長的解說導航，相信可讓讀者省點工夫。

 

　　朱民謂，自建國以來，人行從改革開放，加入世貿（WTO），一步步走來，其實一直都在摸索著自己的定位。

 

完善貨幣政策管理框架

 

　　40年前，中國的央行和商業銀行的功能基本是一樣的，當年的中行(03988)、建行(00939)等還是人行的「國際部」。其後，人行才得以獨立於一眾商業銀行之外，走上央行這重要之路，有了《央行法》。

 

　　朱民表示，人行今時已開始建立全面而宏觀的貨幣政策框架，包括貨幣、拆借、外匯儲備等政策，還有利率、匯率的管理制度。他認為，今時人行最大的挑戰是，要繼續完善宏觀貨幣政策的管理框架，從而與國際接軌，並達到國際一流的水平。

 

　　朱民指許多人講中國的金融改革，總是只講市場改革、銀行改革，其實央行改革、貨幣政策的改革，才是最重要的改革。他認為，人行前行長周小川對宏觀貨幣政策的持續改善、利率制度的開放、匯率制度從「掛勾」（peg），走向有管理的浮動，讓人民幣走向國際化等，都有很大的貢獻。他強調，人行須繼續朝這個方向走。

 

人行行長3大職能

 

　　至於人行行長的職能，朱民再以周小川為例，綜合為3個：

 

　　1. 以數據加宏觀經濟事實為基礎，去作出宏觀政策的決定，就像美聯儲局的鮑威爾經常說的，「睇數據」。

 

　　朱民說，在周小川任內，人行大大加強了統計及數據的工作，涉及多達5000家企業的調研，企業數據非常多。行長才得以憑數據、以事實為基礎，作出宏觀政策如貨幣政策的決定。

 

　　2. 要穩得住大局，並保持央行的獨立性。在這方面，朱民認為，周小川做得特別好。朱民說，在形勢起變化時，周小川有能力穩住大局，並找到方向，繼續往前走。

 

　　他舉例說，當流動性市場波動時，利率、匯率市場同時波動，周小川則採取準備金率和利率都不動，但卻要微調市場利率。朱民認為，這是「機智」的，因波動時，對市場的控制及對流動性的把握，都非常重要。

 

　　3. 要有國際視野。美國貨幣政策影響全球，但朱民認為，中國的貨幣政策同樣對全球造成影響，他說看過去兩年，中國貨幣政策影響巨大便可知道。

 

　　因此，朱民指人行行長不但要了解全球經濟、金融的形勢和變化，還要了解「自己」（中國）對全球的影響，也要了解「別人」（其他國家）對自己的影響。

 

堅持不斷推進改革

 

　　在朱民眼中，除了維持物價穩定，推動經濟增長，甚至自2008年金融海嘯之後，要維持金融穩定等央行行長的工作之外，周小川還有堅持不斷推進改革的任務。朱民強調，那不但是金融改革，還是金融業的改革，周小川都做得稱職，做出成績。


……………………………
　　
朱民：前IMF副總裁

 

　　朱民畢業於復旦大學，約翰斯．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）經濟學博士，對國際金融、銀行業務及宏觀經濟方面，深有研究，具國際視野。

 

　　朱民現任清華大學國家金融研究院院長，也曾於2011年，出任IMF副總裁，成為首位進入IMF高層的華人。2003至2009年，朱民曾任中國銀行副行長；2009年10月，出任人行副行長。

 

　　適值中國在金融及宏觀經濟的領域上，都出現很多新變化。朱民相信可以作出貢獻，並把自己的知識和經驗，傳承下去。

　

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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