Peter Lynch必殺技：無懼風浪，穩坐釣船

恒指在萬八水平上落,沒有明顯方向。市悶卻教筆者想起1994年,美國投資大師林奇(Peter Lynch,見【年均3成回報驕人】)在一次演說中談及,在高通脹及加息的環境下,投資者應一如何自處。

你沒有看錯,說的是加息及高通脹而不是減息。且賣個關子,先講林奇30年前,究竟說了些甚麼,可歷久常新。

林奇那次演說的背景是,美聯儲局過去40年內,6次加息周期的其中一次,即1994年2月至1995年2月。當時,美國經濟從衰退快速反彈,經濟和股市都出現過熱的現象。其後,美聯儲局的加息節奏超出了市場預期,債市大幅動盪,而美儲局也開始加強對市場通脹預期的引導。

無人能夠預測股市

加息、高息會令股市走低,就像今天一樣。林奇說:「沒有人能(準確)預測股市。」(No one can predict the stock market)林奇認為,如果有人能連續3次,準確地預測息口的話,那人便會成為富豪。不過,他說世上似乎也不是有那麼多這樣致富的富豪。

當年林奇指出,不少美國人都經歷過80年代的高息環境,而美國在81至82年間,便有雙位數字的通脹及失業率。他認為,投資者花時間研究股市或息率走勢其實很無謂,哪怕是一年只花10多分鐘都嫌多,但預測市場和息率走勢卻是市場人士的一貫(constant)做法。

林奇認為,不管市場預估「冧市」或息率走勢會如何如何,其實都無關重要。若回望他演說那年,即1994年1月標普500指數的表現(480點)至今,這30年來的升幅,與其間那些預估對照一下,又真是無關重要(圖)。

林奇指時任美儲局主席格蘭斯班(Alan Greenspan)「很誠實」,因格老不會「估」息率走勢,而只會透露未來6個月,將對短期息率怎樣做。至於3年內的長期息率如何,美聯儲局就會說「不知道」。因此,林奇就反問,連美儲局也不知道怎樣預測息率,一般投資者又怎樣預測呢?

要接受市有時會跌

回顧歷史,林奇指出,90多年來,股市有50次跌了10%或以上,即不足2年便會跌1次;其中有15次更跌了25%或以上,是為熊市,即每約6年便會出現一次熊市。市場稱跌市為「調整」,林奇直言「調整」只是投資者「快速輸了一大筆錢」的一個美化了的形容詞。他忠告投資者,既然跌市並非罕見,就要接受股市有時會跌(go down sometimes)這個事實。如果沒有這個心理準備,就不要買股了。

林奇舉例說,投資者如看中一隻股價14元的優質股,即使跌至6元,也是好的。因如果那優質股的目標價看22元,投資者14元買,持貨至22元沽,賺50%以上,是為「了不起」455(terrific);若由6元起步,升至22元才沽,便賺260%以上!那就「非比尋常」(exceptional)了,而這些「非比尋常」的機會往往會在市跌、股價低殘的時候出現。

市場經常擔心,加息、通脹甚至衰退都會令市跌,但沒有人能預知它們何時會出現。新冠疫情前幾個月,也沒有人能估到,投資組合其後會跌多達三成!因此,林奇強調,嘗試預測未來,只會徒勞無功。

投資宜抱長遠心態

由於股市長遠總會升多於跌,投資者一定要有長遠投資的思維。林奇說,如果下月或明年需要用錢,例如兒女入大學、結婚,投資都不會成功。因為投資是5年、10年、20年,甚至25年的事,若短期內有資金需要,便不要投資了。

今時市場普遍預期,下半年美國很快便會減息。林奇對加息、高息、通脹,任何一種投資環境似乎都不太適用。但筆者卻看美國很難去減息,並會繼續維持高息一段更長的時間,因為一旦減息,資金就會流出美元資產,包括美債、美股、美元等,高息、高通脹環境遂會重臨。

造成全球高通脹的因素包括糧食、中美貿易戰、工資等。單說工資,有人憧憬,日後大量工作將會被機械人、AI所取代,到時勞工成本便可減低。但機械人、AI取代人力需時,例如設置生產線、機械人測試至沒有錯漏、教AI工作等,都需要時間過渡,而軟硬件投入生產,也不及工人般靈活便捷。正是遠水難救近火,人工成本怎可以低?在工資推動下,通脹又怎會馬上便遏下來?

理性清醒 最壞打算

投資者身處一個高通脹、加息的環境,可以怎樣?理性而非投機,經常作最壞打算,以應對令市場意外的事。不要受一些市場消息困擾,也不要被恐懼、炒作的情緒影響。

要買優質公司,採長遠策略;買一些你能容易理解的、具競爭優勢,以及有定價能力的股票。「有定價能力」的公司是指那些即使加價,也不會承受任何加價後果;也即是加價後,顧客仍願意買它商品或服務的公司。此外,今時投資者還要留意公司的債務結構,債多怎都不妥。

林奇那次演說,只是談了原則,炒出小菜一碟。至於具體如何操作,例如他著名的投資策略GARP(Growth At a Reasonable Price),日後再談。



---------------------------------



年均3成回報驕人

林奇是富達投資管理公司副主席,自1969年加入富達,1977年起,他擔任麥哲倫基金(Magellan Fund)的基金經理,至1990年辭去基金經理的職務。

在林奇任麥哲倫基金經理的13年間,資產由2000萬元(美元.下同)增長至140億元,基金投資者逾100萬人,使「麥哲倫」成為富達的旗艦基金,年平均複式回報率高達29.2%!這個驕人業績也奠定了林奇在投資界的地位。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)