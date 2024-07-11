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11/07/2024

巴菲特的煩惱

#財金大勢 #巴菲特
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　　少年維特有煩惱，巴菲特他老人家也有。香港書展下周三（17日）開幕，而250年前，德國萊比錫的書展就令《少年維特的煩惱》洛陽紙貴。書中，維特為愛情而煩惱、傷感，甚至自殺，相信巴菲特今時最少也會為他的投資配置而煩惱。

 

　　蘋果（AAPL，圖一）股價日前升0.6%，不但連續多個交易日高收，而且市值逼近3.5萬億元（美元．下同），超越了微軟（MSFT，圖二），重奪全球企業市值第一。市場相信，蘋果升是因為iPhone16系列手機原本的備貨目標（約9000萬個）指引，略有上調。備貨增多，代表蘋果預期生意好，股價自然升。

 

 

倉中蘋果惹煩惱

 

　　蘋果的股價和市值高，而它是巴郡（BRK.A，圖三）最大的投資，巴菲特應該高興也來不及，又有甚麼煩惱了？巴郡今年首季業績披露，期內連續第二季減持蘋果，但它當時仍是最大的普通股倉。當時巴老為減持蘋果解畫，說是因為稅務考慮，而不是看淡蘋果前景；除非有重大變化，否則蘋果仍會是巴郡最大的投資。

 

 

　　今時蘋果的「重大變化」並非是它做得差，反而是做得更好。因此，巴老當前的煩惱應是：趁蘋果股價高，繼續減持套現；還是按兵不動，以待蘋果再創新高，甚或是增持蘋果會更好？

 

　　巴郡減持蘋果倉，讓巴郡在今年首季度的儲備增加至1890億元，繼續創下了巴郡現金持有量的紀錄。當時巴菲特就預期，巴郡短期內會持有多達2000億元！但巴老仍覺得，沒有投資目標對他有足夠的吸引力，而投資組合「水浸」肯定是巴老的另一煩惱。

 

臨老吹打學不來

 

　　巴菲特「水浸」的煩惱全因他認為「無嘢好投（資）」，連上月超「蘋」趕「微」、一度像今時的蘋果一樣，成為全球市值第一的「AI當炒股」英偉達（NVDA，圖四），他也興趣不大。

 

 

　　由於AI具有顛覆產業的巨大潛力，讓巴菲特聯想到，若AI的深度仿真(deep fake)技術被用作詐騙，便可能成為下一個「增長型產業」。不過，AI雖然值得投資，但巴老認為，deep fake技術可怕得就像人類發展核武：「把妖怪從瓶子裏放了出來，而我不知道怎樣才可把妖怪捉回瓶子裏，只知道AI有點相似。」

 

　　雖然巴菲特知道AI、科技股板塊重要，但他自言不懂得，遂不沾手AI、科技股，頗有「臨老『不』學吹打」的意味。此外，在投資其他板塊，例如可再生能源的議題上，巴老似乎也顯得「臨老『怯』入花叢」。

 

再無時間進花叢

 

　　與對AI的前瞻性眼界相似，巴菲特指化石燃料在現代發電領域上，正漸讓位予可再生能源，而儲能技術則是實現這個轉型的關鍵。原來今天巴郡在美國的可再生能源營運能力，已居榜首。

 

　　根據《OFweek儲能》網報道，截至去年底，巴郡已在可再生能源領域投入了399億元！同時擬於2026年，再投資77億元。預計到2030年，非化石能源在巴郡發電能力中的比例，將從47%升至60%，反映了巴郡力求在能源轉型中搶佔先機。

 

　　雖然知道可再生能源這個「花叢」內風光旖旎，而巴菲特和巴郡副董事長阿貝爾(Greg Abel)在股東會上釋放的信息也顯示，巴郡在可再生能源方面已有長遠規劃，但巴老強調這「花叢」仍「有待觀察」，而觀察則需要時間。他打趣說：「我們都不會以為，同時使多名女士懷孕，便有個BB會盡快出世。」巴菲特年屆94，確已沒有多少時間，這是巴老又一煩惱。

 

子承父業無能力

 

　　不過，巴菲特以上「三無」的煩惱：一、沒有值得投資的目標；二、沒有理解科技股的興趣或能力；以及三、沒有時間等到成果；可能還不及「企業傳承」般煩。

 

　　巴菲特不是早於2021年，已宣布接班人是阿貝爾了嗎？哪來傳承的煩惱？巴菲特確曾公開表示，若今天他有任何意外，阿貝爾便是巴郡的負責人。而阿貝爾目前主要負責巴郡的非保險業務，包括各項能源計劃，例如天然氣、水力、風能、太陽能、地熱能和核能發電等項目。也切合巴郡富前瞻性的投資方向，為的就是如巴老所說，在沒有他的日子，「巴郡股價可照升」。

 

　　可是，一直揚言不留財產給3名子女，並長期以巨額捐款作慈善用途的巴菲特近日卻表示，擬於去世後停止捐款，並讓子女管理他約1300億元遺產。而這筆巨額財富將由他的兒女負責分配，用於新成立的慈善基金會。

 

　　既然慈善事業已改口由子女繼承，那麼，巴郡呢？雖然長子霍華德(Howard Buffett)，會於巴老逝世後，接任集團董事長，但真正接班人卻是CEO阿貝爾。「子無能力去承父業」無疑是巴菲特的煩惱、一大遺憾，甚至是每當夜闌人靜時的隱痛。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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