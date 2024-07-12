2024年7月10日晚，中證監批准中證金融公司暫停「轉融券」，7月11日滬深300升1.1%，上證綜合指數升1.1%，上海A股升1.1%；香港的國指升1.9%，紅籌升1.6%，恒指升2.1%。國內官媒謂停轉融券不對市場產生衝擊，你信嗎？

筆者不信，停轉融券怎不會對市場帶來衝擊？不過這個衝擊是我等散戶所樂見的。停轉融券，國內股市升，帶挈香港的國指、紅籌都升，散戶怎不樂見？

官媒意在維穩，一定要話無衝擊，但不用如是謙，官媒話停轉融券會益街坊便是最貼地氣，散戶啱聽。

為甚麼停轉融券會益街坊？詳細見另欄，資料來自哈富證券。

這個另欄是用來扮高深嚇鬼的，想學高深的可以細看。唔想高深，想聽榕樹頭講古的就看下面，三句搞掂。這三句聽唔明，無法，看高深的另欄好了，反正都不會看明。

融資＝向經紀借錢（孖展）買貨

融券＝向經紀借貨沽空

轉融券＝經紀唔夠貨，向行家借貨畀你沽

因此融資多，個市會升（多人買嘛）。

融券多，個市會跌（多人沽嘛）。

轉融券多，個市跌跌跌（一個經紀的貨都唔夠借予你沽，仲要成班經紀合力借貨予你沽）。

因此停轉融券即是禁止經紀聯盟供貨予淡友，個市點會唔升。

為甚麼在7月10日公布在7月11日立停轉融券？跟下周的三中全會於15日開鑼或有關，筆者如是估，估下都得啩。

阿爺有意禁沽空，尤其是惡意沽空，是源於今年2月，有個靈均量化基金一分鐘內沽了逾26億元股票。靈均一捅，中證監便換了吳清做主席。我不知吳清炒功是否了得，但就知他對付惡意沽空者的工夫了得。靈均便定性為搞亂市場秩序，除罰款外，尚要被停止買賣3天，對量化對沖基金言，最怕就是停市。大家齊齊停市，無問題，大家攬住死，但人家唔停市獨你停市，就等於吊在城門頭曝曬，3天下來，市場已是過了萬重山，你就獨憔悴好了。

這個停轉融券之舉，在今年3月16日（周六）進行過一次測試，並且要將轉融券由T+0變成T+1。這個周六的測試是要如日常交易時間一樣，由上午9時，測到下午3時，並在當晚8時前匯報反饋。測試後要回復之前setting，在18日周一如常，如前運作。

國內交易是以T+1作交收，有隔夜風險。但量化基金等一些大戶是可以T+0，可以即日炒作，沒有隔夜風險。這個T+0是益了大戶，對散戶是不公平的。

如之後阿爺對轉融券有多些限制，即是等同對淡友增加了打壓。如又A股全線是T+1，即是對沽空者會增加了其隔夜持倉的風險，亦即又是對淡友加了個金剛箍。

無論如何，一句講晒，阿爺錫住啲散戶，不想散戶成日被人割韭菜。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）