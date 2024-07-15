6月22日保良局舉行「福澤延綿代代承傳」典禮，善長贊助邀請146位來自獨居或雙老家庭的公公婆婆共進素午宴，以「醫食同源」為核心概念，凝聚眾善心名醫、名人、名廚，同心同德守護長者身心健康，樂享晚年。

當日承蒙各界關懷長者健康的善心人出席，包括高永文醫生、林正財醫生、寬運大和尚、曹國柱醫生、彭偉倫先生、群生社慈善基金的許美德先生、李文基先生及蕭秀香（三姐）等出席。享用美味養生素宴外，長者們亦獲敬送愛心福袋，讓既是照顧者亦是被照顧者的雙老家庭長者及獨居長者感受各界善心人帶來的溫暖和幸福感。

支持活動的善長摯誠期待邀約與長者們再相見，共進素宴，期望在社會上推動更多惠澤長者們身心健康的慈善項目，讓長者延緩步入長期病患，亦透過慈善活動培育下一代承繼初心、薪火相傳。

這個「福澤延綿」活動是繼承了4月27日陳廷驊基金會捐助支持逾千位長者的素午宴，而這個4月27日的千人宴亦是繼承去年10月的國際名廚慈善宴籌款支援弱勢社群之舉。連串活動都是基於社會趨老年化，家庭、政府都要多關懷長者。

人老了，認知能力難免退化，現時社會上有一些評估認知能力、資助檢測及支援認知障礙症患者和照顧者的慈善項目，很有意義，可惜需求殷切，大部分暫時已滿額甚或已暫停申請。

「福澤延綿 代代承傳」啟動典禮

精神健康諮詢委員會主席林正財醫生與精神科專科醫生曹國柱互動分享「如何做個快樂人」；曹醫生細心教授「用五感享受食物」，滋養身心。

「樂樂國樂團」團長彭偉倫先生為長者們琵琶獨奏。美好的樂曲足以令人愉悅，健康、心情也更好。

寬運大和尚為大眾祈福祝願

邀請146位來自獨居或雙老家庭的公公婆婆共進素午宴，享受愉快難忘的一天。

「普利眾生」

以普洱茶與善長結緣，義賣古樹普洱茶，所得善款全數（不扣除成本）用作支援60歲以上獨居長者或雙老家庭，懷疑有早期認知障礙情況的，先安排到中大醫院接受蒙特利爾認知評估(MoCA)，若評估結果為有需要進一步檢測，長者將獲全數資助接受中大醫院目前推出的血液檢測，直接量度血液中微量的異常蛋白，包括p-Tau蛋白及神經絲(neurofilament)，為輕度或早期認知障礙症患者作診斷（此項血液檢測仍未納入公營醫院恒常檢測）；部分患者更輔以Accubrain（由中大研發）檢查，利用AI分析MRI影像確實診斷（亦以善款作全數資助）。

善款將直接捐贈予香港中文大學醫院，設立獨立帳戶，為患者支付有關費用。是次慈善項目首階段受資助對象為保良局、基督教靈實協會、香港佛教聯合會及群生社慈善基金的服務使用者，有需要的長者可向服務機構提出並轉介至中大醫院跟進。服務機構亦將會全力支援被診斷有輕度或早期認知障礙症的長者及其照顧者，盡早尋求適切訓練、服務或治療。

現時仍未有根治認知障礙症的藥物，面對人口老化及認知障礙症患者持續上升兩項挑戰，惟有診斷出輕度或早期患者，及早按醫生就患者個別狀況的建議，接受合適藥物或非藥物治療，控制病情，延緩失去認知能力，患者及家人就面對生活上的改變作充分準備。

若反應理想，籌得善款充足，將惠澤上述四個機構以外的更多基層長者。「老吾老人之老」是無私大愛，懇請各位善長鼎力支持，共襄盛舉，福有攸歸。

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《2010年景邁雅韻》普洱生茶是選雲南省普洱市景邁茶山古茶樹肥碩鮮葉為原料精製，該處號稱千年萬畝景邁古茶山，常年雲霧繚繞，茶樹集天地之精華。鮮葉採摘後經傳統工藝特製，其滋味豐富醇厚、甘甜生津。

《2010年秘境百年雅韻》精選雲南高海拔自然生態大葉種喬木古茶樹，採摘正春肥碩鮮葉，運用精湛工藝研製而成。茶品湯色金黃油亮、幽蘭蜜香、濃厚飽滿、甘甜醇滑，特顯古樹普洱茶獨有風味。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）