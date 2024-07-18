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18/07/2024

天災？人禍？

#缸邊隨筆 #極端天氣 #暴雨 #龍捲風 #乾旱 #天災
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　　香港正處風季，暫未打風。但美國芝加哥及中西部其他地區，近日受暴雨及龍捲風侵襲，導致伊利諾伊州南部一座大壩周二（16日）潰決！同時，美國加州卻首現乾旱。當出現澇旱交侵的狀態，有人就歸咎於拉尼娜(La Nina)、厄爾尼諾(El Nino)等氣候現象所帶來的極端天氣。天意如是，人便可望天打卦，坐以待斃？

 

　　根據《美聯社》報道，大雨導致美國伊利諾伊州納什維爾(Nashville)附近的一座大壩潰決。當地（華盛頓縣）政府緊急管理局指令受災地區（圖一灰色部分）民眾立即撤離，救援人員也赴被淹浸地區執勤，以確保所有人安全撤離。約300人受影響，並約有數十萬人斷電。

 

 

美北加州異常乾旱

 

　　美國國家氣象局稱，華盛頓縣在當地下午1時45分前，一直發出山洪警報；曾於8小時內，降雨量達5至7吋（約130至180毫米）；過去24小時，降雨也達2至6吋（約50至150毫米），可能還會繼續增加。氣象局更警告，「危及生命」的洪水仍在持續。

 

　　嚴重降雨席捲伊利諾伊州，其實這只是一系列風暴的部分影響，風暴也導致其他地區出現龍捲風，包括艾奧瓦州、芝加哥地區等。

 

　　美國中部嚴重降雨，並有風暴、龍捲風，在西部卻出現乾旱。上周美國國家海洋大氣管理局及氣候預測中心的乾旱監測圖顯示，北加州俄勒岡州邊境有近78%的地區被界定為「異常乾旱」（圖二黃色部分）。

 

 

　　監測圖的摘要顯示，當地上周炎熱乾燥，加州部分地區只有零星降雨。而異常乾燥的天氣，範圍擴大至加州北部、內華達州西部、俄勒岡州及愛達荷州(Idaho)中部等大片地區。

 

　　整個加州範圍內，上一次出現大規模乾旱是去年夏天。而2022年，加州幾乎全都處於「中度」至「特大乾旱」（exceptional drought，圖二褐色圖例）的狀態。

 

「拉尼娜」很可能出現

 

　　澇旱為患來自極端天氣，極端天氣則源於某些氣候現象，例如厄爾尼諾和拉尼娜現象。美國國家海洋及大氣總署(NOAA)上周表示，拉尼娜現象於8月至10月期間出現的機會是七成，於11月至1月期間出現的機會則有近八成(79%)。

 

　　NOAA指出，東太平洋海域上半年迅速降溫，顯示強烈厄爾尼諾現象結束。近幾個月來，東太平洋海水溫度已見底；若未來幾個月海水溫度變冷，便可能會出現更強烈的拉尼娜現象，造成一個更為活躍的颶風季節(hurricane season)。

 

　　東太平洋每月海面溫度的讀數顯示，6月水溫僅比長期平均值高0.16度（圖三）。NOAA的電腦模型預測，今年稍後將出現「溫和」的拉尼娜現象。但從另一角度看，NOAA也指拉尼娜現象至少有20%的機會不會出現。美國政府的科學家也指出，拉尼娜現象會出現的「中性」條件，將持續整個冬天。

 

 

　　不過，同樣是NOAA，他們之前也曾表示，厄爾尼諾和拉尼娜是自然的氣候現象，人類沒有能力可直接造成它們出現、強度或持續多久。人類雖沒能力改變氣候或天氣，但自古以來，就有應對天氣的智慧和勇氣。

 

千年智慧，有無長進？

 

　　中國古代城市疏導雨水，會由城內的排水溝渠，排到城外壕溝，以至河道，共分三個層次。早於公元7至9世紀，唐代上百萬人口的長安城便建立了一套完整的排水系統，更有防雜物阻塞的設計，以解決城內水浸（內澇）的問題。

 

　　時至今日，香港道路水浸的成因通常仍是雜物，例如膠袋、樹葉等阻塞去水。千多年過去了，本港的渠蓋、去水口等的設計竟無改進？不過，政府自20多年前起規劃的地下蓄洪池設施卻值得一讚。隨著大坑東、上環和跑馬地的蓄洪池相繼啟用，近20年來，有關地區的市民可免受水浸之苦，渠務署應記一功。

 

　　應對氣候異常或極端天氣失當，有些官員往往以「百年一遇」、「500年一遇」，甚至某個氣候現象來解釋，企圖以大自然不可抗力的罕見情況，推卸責任。其實，那是真正的天災，還是可以避免的人禍，可能分別只在於「要不要做」和「有沒有決心做好」。

 

　　應付大自然的挑戰，像投資一樣，要多動腦筋，憑常識判斷。以北加州的乾旱為例，自7月初以來，乾旱條件令火勢大幅蔓延至14309英畝，而當地撲滅山火的工作也變得更為複雜，僅6%火災範圍受控。

 

　　大火無情，同樣，香港政府如不想看到本港郊野變成焦土，每逢風季過後，便要巡查。不光要清理馬路上堵路的樹木，也要清理馬路外、山坡上的廢樹墜木、枯枝落葉，以免乾燥季節來臨，乾燥枯枝變助燃物。正是防患於未「燃」，不要看到有煙，才想到造架消防車。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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