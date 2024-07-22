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22/07/2024

二十大三中全會亮點，安全‧風險‧國防‧教育

#財金大勢 #三中全會 #聚焦神州
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　　二十屆三中全會開完了，即時發表了公報，這個公報只是二十屆三中全會的會議簡報，稍後還會有更詳細的會議文件及總書記說明，部長答記者問的新聞發布會。

 

　　這次的二十屆三中全會被認為是與十八屆三中全會呼應，所以十八屆三中全會的閉幕後流程可作參考（圖一），基本上在今周，將會有更多的會議細節流出，我們才可窺全豹。

 

 

　　國內分析認為十八屆和二十屆的兩次三中全會是互為呼應（即延續、深入推進），故其中一個分析就是對這兩屆三中全會的用詞頻率度作個分析（圖二）。

 

 

　　今次三中全會在「安全、教育、風險、國防」四方面的用詞頻率是高於2013年的十八屆三中全會。的確，在最近10年，國外反華勢力是多了大動作，如中央不對「安全，風險，國防」這三方面不提高警惕可以說是失職，但「教育」又為甚麼會被重視了。

 

　　看圖三應可明白，現代國防不是靠人海戰術，而是靠「腦」海戰術，國防安全化解反華勢力的侵略性風險得靠科技，得靠人才，所以一定要重視教育。中國每1億人中研究人員數跟海外發達經濟體確有差距，但也不宜罔自菲薄，認為中國必然瓜得，要留意這是每1億人中的研究人員數，日本最多有50.78萬名，中國只得5.39萬名，但如乘上人口總量，日本人口約1億，中國人口14億，將5.39萬人乘14，得出75.46萬，即是中國總研究人員可多於日本，美國人口3億多，故美國總研究員可達（34.96萬x 3）104.88萬，故中國研究人員數是美國的三分之二左右。另方面，研究人員數也不是愈多就贏硬，尚要看是那方面的研究人員及其專精度，畢竟一個愛恩斯坦可以勝過千個博士。

 

 

　　同樣一個黃仁勳，他如患上癌症，他在AI上的卓越，也未必能救得到他。但無論如何，今後世界，無論經濟發展與治國，都離不了人才-教育。

 

　　既然二十屆三中全會被認為是對應十八屆三中全會，則這兩個三中全會間，光從會後公布的內容，可看出甚麼樣的變化？右表表列了。

 

 

　　二十屆三中全會要求在5年後「完成本決定提出的改革任務」。這個要求，有使命性。5年後，即2029年是新中國成立80周年，故未來的5年，被要求的改革是有其軍令狀性質，要限時完成。

 

　　要發展，便要有合適的資源分配，巧婦也要有米才可煮出佳餚，十八屆三中全會把市場在資源分配置中的「基礎性作用」修改為「決定性作用」。今次剛將市場功能定位變成「資源配置效率最優化和效益最大化」和十八屆三中全會相比，是去掉了「市場決定性作用」的定位，有人認為這是矮化市場經濟，是國進民退。

 

　　如大家看看之前的十多年，內房的橫蠻生長，從而帶來今的內房危機。就今年2月初的量化基金在1分鐘沽26億元貨的操作，就不能不考慮到中央對「不受約束」的市場力量的擔憂，所以這次三中全會就提出了「維護市場秩序，彌補市場失靈」。

 

　　如市場秩序受到維持則一眾小企業、小股民的權益應會更受保障。

 

　　至於市場一直期盼會有的稅制改革，稅收分配，在今次簡短公布中，言過但未詳，怕要留待今周更多會議詳情被公布後，才可作分析。

 

　　一言括之，今周瞓少啲，睇多啲，之後才好手多啲。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）　

 

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