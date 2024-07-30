小學有讀《明日歌》，講：「明日復明日，明日何其多。」估不到在股場也適用，是之為：「三興四旺五窮六絕七翻身」。但今年7月明顯翻不了身，明日之後就知能否企穩，企穩了，就望8月翻身，國內十大券商也是望8月可翻身（表）。

十大券商的意見，摘錄如下：

中信上券：三大訊號出現變化，悲觀情緒有望修復。

三大訊號是：

(1)全球市場風險偏好下降。

筆者加註：即是資金會自較貴的市場（美國）流出。流去邊呢？有謂來華，有謂去了債市。

(2)A股後續外資資金流出的空間不大。

筆者加註：即是要沽的已沽晒啦！不過這可能是良好願望，因為「偷走」者，還可以有內資，他們又怎會事先話你知。

(3)阿爺改革有助信心。

筆者加註：稍後談。

中金公司：A股估值已具備較強吸引力，中期機會整體大於風險。

10年期國債利率跌破2.2%關口，滬深300股息率進一步上升至3.15%，高出10年期國債息口0.95個百分點，反映A股估值已具較強吸引力。

筆者註：講A股抵，已講了經年，但股民拒不入市，點呢：稍後談。

興業證券：8月市場或迎來轉機。

筆者註：這跟筆者話，我買了嗰張六合彩，今晚或可中頭獎一樣，「或」是不夠的，要「確」才可。由於所列「或」的原因多，不列出了。

民生證券：流動性衝擊疊加弱預期，全球風險資產多有調整。

筆者註：外圍衰，不一定益到A股的，打鐵還須自身硬，民生證券列了一些自身硬的板塊，後詳。

招商證券：擴內需有望成為下半年政策主線。

筆者註：啱聽，因為跟筆者昨日文啱Key，後詳。

華泰證券：周期型紅利或宜觀望，潛力型紅利或可逐步增配。

7月至今紅利資產回調，本周探討對其近期波動的理解：①紅利作為前期強勢資產在市場調整後半程補跌，浮盈較厚→籌碼鬆動，高切低，結構上，拖累較大的煤炭等自身在基本面和公募籌碼上瑕疵顯現；②槓桿、北向減持紅利，紅利行業內部分化，銀行、煤炭等淨流出較多，公用淨流入較多，主動公募亦或止盈部分紅利應對贖壓，ETF紅利份額仍擴張；③運營型紅利中期有資金支撐，潛力型紅利部分性價比上升，可作中期底倉，周期型紅利或宜觀望，港股紅利或優於A股。配置：A50+港股運營型紅利+消電鏈/造船鏈。

筆者註：贊同。

中泰證券：預計7月反彈整體仍將持續。

堅持防禦優先，重點關注：黃金、有色、公用事業、中上游的央國企板塊。

筆者註：即是忍忍忍手，筆者較偏好香港劍后江旻憓的傷膝，忍住，反撲、終極一劍的策略，後詳。

東吳證券：A股科技行情走勢有望逐漸淡化納指的影響。

筆者註：這些板塊（後詳），是未來三、五年可留意的，點止只留意8月時表現。

天風證券：密切關注市場風控線是否有效突破。

筆者註：乜叫風控線吖？A股上企3400，就是突破啦！

華西證券：匯率因素對股市影響有限。

筆者註：邊個敢大手沽空人仔？唔識死，上周便夾了淡友500點子啦！連夾淡友3日，每日夾升700點子都見過啦！阿爺要人仔做美元以外的貨幣錨，人仔怎可以不穩定？

除了上述外，筆者較like：

1. 民生證券的：

第一，有色（銅、鋁、黃金），船運（油運、造船、乾散），能源（油、煤炭）；第二，尋找製造業中供需格局較好的行業：推薦家電、電網設備、軌交設備、製冷空調設備；第三，債務周期下行期，經濟活動將與資本回報關聯度減弱，推薦港口、鐵路、水務和銀行。

2. 招商證券的：

建議後續重點關注擴內需政策變化。在本輪積極政策中，設備更新以舊換新政策加碼尤其值得關注。與此前政策相比，本輪政策大幅超預期，尤其是家電領域。首先，在央地財政負擔比例不同，家電領域中央負擔比例更高，從2009年的8:2改為9:1的。其次，補貼比例升高，2009年按銷售價格的10%給予補貼，本輪家電以舊換新按15%補貼，若購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。根據家電團隊分析，建議重點關注內銷佔比高、估值低彈性大的方向。外部環境不確定的背景下，內循環需進一步發揮作用。本次將3000億元左右的特別國債安排至擴內需領域，或印證了內需政策將進一步發力的猜想。若得到政治局會議的進一步驗證，未來擴內需政策有望持續加碼，擴內需政策有望成為下半年政策主線。政府開支方面，政治局會議後，廣義財政支出有望迎來擴張。

3. 東吳證券的：

中國大概率可以享受AI第二波紅利，屆時可關注高度受益AI技術革命、下游需求面向全球的環節；此外，對於CPO、PCB等已將AI算力硬體景氣度體現在財報中的板塊，如果因本輪指數流動性壓力及美國科技回撤影響而出現明顯脫離基本面的調整，可能為性價比不錯的投資機會，建議持續關注。

他們的建議，放諸數年內，仍可參考，因為這些都是自身硬的，可以終極一劍板塊。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）