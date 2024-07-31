  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

31/07/2024

賀錦麗還憑甚麼？

#賀錦麗 #美國大選 #財金大勢 #Brat #馬克斯 #BLM #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　拜登退選，賀錦麗臨危受命「頂上」。雖然她還未獲確認為美國民主黨正式提名的總統候選人，但當民主黨兩位重量級人馬--前美國眾議院議長佩洛西及前美國總統奧巴馬相繼表態支持後，賀錦麗代表民主黨出選應無懸念。

 

　　賀錦麗代拜登參選，最初不被輿論看好。她被指黨內聲望和關係，以及她在副總統任期內的政績等，都未如理想。不過，美國民主黨卻極速「團結」，有黨內調查顯示，賀錦麗已取得黨內約2700票的支持，遠多於提名的最低要求1976票。既有足夠提名，而且競選資金陸續到位，拜登的「競選遺產」似乎已順利「過戶」到賀錦麗名下。

 

　　美國傳媒近日所做的民調顯示，選民對賀錦麗的支持度似乎並不如想像般差，她與特朗普的支持率更是叮噹馬頭（47%與48%之比）；個別民調甚至顯示，賀錦麗的支持率比特朗普還要高2%！是否就因她打著「為自由而戰」的旗號，便可令人氣急升？除了可成為「美國首位少數族裔女總統」之外，賀錦麗還可憑甚麼？

 

Charli XCX：賀錦麗是頑童

 

　　賀錦麗及其競選團隊可能要多謝英國人氣歌手Charli XCX(Charlotte Emma Aitchison Charli)，因為Charli近日在社交媒體「X」上，說「賀錦麗(Kamala)是頑童(brat)」(kamala IS brat)，而《BRAT》其實是Charli今夏最新推出的音樂專輯，她的帖文在短短4小時內已有近900萬人次瀏覽。不知道是有心或無意，Charli把自己專輯的名稱與賀錦麗拉上關係，無疑是「表態支持」她參選。

 

　　「Brat」原指頑皮、淘氣的小孩。Charli曾解釋，她用Brat來形容那些會「拿著香煙、打火機，喜歡派對、不戴胸圍」的女孩子。有別於純情少女，Brat雖然反叛，抱享樂主義，生活上有時也會一團糟，但勝在對人非常坦誠、個性率直，表現出真性情。而59歲的賀錦麗，在Charli眼中，可能就有以上某些特質。

 

　　原來Brat今時已成為潮流、「型」、「Chill」等的代名詞。時尚品牌Vogue在它的中文網站中，提到了「Brat」的影響力：在今年英國規模最大的Glastonbury音樂節場內，觀眾們穿著代表《Brat》專輯的黏液綠服裝，作為支持Charli的宣示。全球購物平台Lyst也稱，自6月初《Brat》專輯發布短短兩星期內，「Brat綠」單品的搜尋量就激增了17%。

 

　　拜Charli所賜，網上湧現了大量賀錦麗跳舞、談笑等的短片，並配上Charli的歌曲，令賀錦麗形象親民、正面。她的競選團隊自然乘勢把社媒換上《BRAT》專輯的青檸綠，而賀錦麗青綠色版的照片，亦已被印成T恤。

 

美年輕選民以感覺投票

 

　　在網上，青綠的「椰子樹」也成為了賀錦麗的符號，因為她去年曾在一場演說中提及，她的媽媽經常提醒她要飲水思源，要重視家庭和社區：「你以為你是從椰子樹上掉下來的嗎？」

 

　　賀錦麗的「Brat」未必是無心插柳，而「椰子樹」就更似是有意栽花。無論如何，潮流時尚和青綠清新卻有助相對年輕，但形象模糊兼時有失言的賀錦麗，在原本由兩「老」對壘的總統大選上，爭取到年輕選民支持，甚至使她成功把網上人氣，轉化為選票支持。

 

　　美國許多年輕選民多會憑感覺投票，也更重視候選人的個性。而賀錦麗在公眾場合，開懷大笑、盡情跳舞，甚至「無心快語」，都已被接受為美國總統的必備特質：率真、坦誠、不虛偽。賀錦麗除了性別和少數族裔兩大先天優勢之外，就憑以上予人的感覺，讓她堪與特朗普一戰。

 

　　當然，相對於特朗普的男性白人支持者，賀錦麗女性及少數族裔選民的潛在實力已不容小覷，現加上年輕選民，恐怕更不容易撼動。何況特、賀競選更被賀錦麗及其團隊形容為，是「支持獨裁」與「支持自由」的對決。特朗普早前說，賀錦麗將比拜登更容易打敗，真要拭目以待。

 

　　不過，正如本欄上周二（23日）文《拜登拜拜》指出，賀錦麗的競選拍檔、副總統人選至今仍未有著落，會是一大問題。因歷史上，美國大選從未出現過只有總統而無副總統的候選人。即使落實了，她的副總統人選又會否比得上對手萬斯，也將是一大疑問。

 

黨內外挑戰，陸續有來

 

　　雖說賀錦麗已獲美國民主黨內的左派陣營支持，但其實她仍受到黨內極左勢力，強調「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)的BLM挑戰和威脅。BLM指民主黨的精英，包括賀錦麗、佩洛西等，與一眾億萬富豪贊助人合謀，逼使拜登退選，並企圖操控非裔選民。BLM聲稱，要採取果斷行動，以保護美國民主的完整，以及黑人選民的聲音。

 

　　所謂「果斷行動」即是暴力行為，BLM以此威脅賀錦麗，要先跟他們談條件。由BLM「開價」，要求她一旦當選，便要兌現承諾，否則就「反枱」，開始「果斷行動」，即暴動。

 

　　今屆美國總統選舉，自特朗普遇刺，到拜登退選，由賀錦麗頂上，短短時間，選情已幾番轉折。雖然正式大選距今只有幾個月，但相信還會有許多不明朗、不確定性出現。

 

　　著名價值投資者馬克斯(Howard Marks)指出，不少學者認為，美國總統選舉的結果會影響市場，但根本沒有人能準確預測到甚麼。他忠告投資者，不要根據甚麼「專家預測」來做投資決定，因為投資者永不知道，市場將有甚麼事情發生，也不知道市場會有甚麼相關的反應。更何況即使能準確預測到誰會勝選，也並不保證你的投資一本萬利。


（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#賀錦麗 #美國大選 #財金大勢 #Brat #馬克斯 #BLM #大國博弈
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

匯市 ｜ 廣匯論勢 ｜圓匯已屆轉捩點 鎊日交叉中期調整幅度...

31/07/2024 15:00

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk