  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

02/08/2024

鮑威爾的strong，good，coming down

#鮑威爾 #美國經濟 #聯儲局 #財金大勢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨（1日）文謂美聯儲局主席鮑威爾，自己搞出了一副爛牌。但前晚的美聯儲局議息會後，記者招待會上，鮑威爾仍謂自己有一手經濟strong，就業good和通脹coming down的「好」牌，果如是？

 

　　先看今次美議息聲明與上次有何差異。

 

　　以下非全文，只是有差異的段落。

 

 

　　聲明講：

 

　　●職位增長是由remained strong改為moderate；

 

　　●失業率由remained low改為moved up but remains low；

 

　　●通脹由remain elevated改為somewhat elevated；

 

　　●對通脹的態度由highly attentive to inflation改為attentive to the risks to both sides of its dual mandate。

 

　　尤其是最後這句，上次仍講專注於通脹風險，今次就講要關注美聯儲局的兩個責任，即既要遏通脹又要促經濟，增加了促經濟的關注，即是暗示經濟疲軟了？經濟會軟，又為何仍說經濟strong？

 

　　美國通脹回落是不爭之實（圖二），但在目前水平還能回落多少？鮑威爾肯定是對通脹回落的信心不強，在月前他也講過，不一定要等美通脹回落至2%才減息的。這是搬龍門了，是為一旦經濟變差，或出現金融危機，那就不可以再等通脹見2%才減息。畢竟通脹高低如同血壓高低，一時三刻死不了人，可以有時間醫。但經濟變差或有金融危機，就如大出血，必要先醫，醫遲了會死人。

 

 

　　美通脹回不到2%，又或回見2%又迅回升是有根據的。

 

　　1. 如特朗普當選，他可能對中國商品徵收60%至200%的關稅，這便會增加了華貨在美的售價，通脹怎回落？

 

　　2. 歷史上，亦見通脹在2024年中之後是有回升的契機，這是統計，不是亂噏（圖三）。

 

 

　　亦有人對美聯儲局在今年內減息三次，抱有預期，的確這是可以的。由9月至12月減三次息亦確出現過（圖四），但這是2008年雷曼爆破之後的ICU行動。真減你三次，你要喜定悲？

 

 

　　至於鮑威爾講就業仍good，不拗了，等今晚的美就業數據啦！

 

　　總結：鮑威爾講：

 

　　●經濟strong，應是金玉其外；

 

　　●就業good，應是uh；

 

　　●通脹coming down，應是會rebound（回升）。

 

　　炒股格言：應食唔食，罪大惡極。改一下，以應鮑威爾：應減唔減，等住日後喊！

 

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#鮑威爾 #美國經濟 #聯儲局 #財金大勢
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘

02/08/2024 15:41

貨幣攻略

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk