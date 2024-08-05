上周五（2日）公布美8月非農就業數據，重點不是職位只增了11.4萬個，而是失業率扯上至4.3%，觸發了薩姆規則(Sahm Rule)的衰退指標。

自2022年12月，筆者已有文《美就業數據造假》（圖一）並非亂嗡，而是有數據支持，美就業數據自2022年3月起，已在造假，就連美國銀行、高盛、三藩市美聯儲局、費城美聯聯儲局，也謂美就業數據造假，到2024年6月，美聯儲局主席鮑威爾也承認美就業數據被誇大（圖二），官官相衞，不好意思講你造假，就只好講你誇大，鮑威爾如不與造假數據劃清界線，到今日，怎去面對華爾街。

不過，鮑威爾仍要被打臉，因為在上周的美聯儲局議息聲明中美聯儲局仍認為美國的就業情況是「Good」（圖三）。如今只增11.4萬個職位（圖四），何Good之有？前美聯儲局主席耶倫，是研美就業數據的專家，她曾表示過美就業職位只要每月增10萬，則就業市場仍可，如低於10萬個職位增長，就不好了，會陷衰退，今次美就業職位增11.4萬個，是否仍可？不一定，因為美國勞工部興每次都下調上月的職位增長數（圖五），按這個慣被下調趨勢到下月，這個今時的11.4萬個職位，極可能會低於10萬個，即陷衰退了。

近月市場關注一個新興的顯示衰退的指標「薩姆規則」(Sahm Rule)，簡單言，是失業率的3個月平均數一旦高於失業率的12個月平均數，便啟示衰退可臨，這個衰退指標很易理解，統計學上，以「三」為個分水嶺，中國人有句「凡事不過三」，指事件發生三次就會成慣性出現，故失業率3個月高於12個月的，就啟示失業率會持續走高，即啟示經濟會走低（圖六）。

唉！啟示美國經濟已陷衰退的指標不缺這個今月才出現的Sahm Rule，一直以來有準確啟示力的領先指標(Leading Index)早已發出了美經濟衰退的訊號（圖七），但華爾街視而不見，美聯儲局要視而不見，一旦不能不見了，就慌慌忙忙地喊要急減息。

高盛謂應在9、11、12月各減息0.25厘；

摩根大通謂應在9月起連續大減0.5厘；

花旗謂在9月、11月各減0.5厘，12月則減0.25厘；

美國銀行這個死硬高息派，也謂應將減息期由12月提前至9月。

四大銀行發聲了，鮑鷹（鴿）要怎做？市場已預期由今時至年底，美息要減115點子（圖八）。

8月1日筆者有文《鮑威爾手上的爛牌》（圖九），該文結語是：

「鮑威爾今時所面對的爛牌，不是新鮮事，只是美聯儲局基於政治原因（想摙死中國啩），遲遲不減息，估計美國就是今時咁嘞！

咁叻唔好減息，仲加息吖！」

今時加多句：敢咩！

如閣下在上周五前未減持貨量，今日（5日）始去減持，可能是蘇州艇後怎辦？明天（6日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）