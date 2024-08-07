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07/08/2024

撈底要有能耐，不光是錢

#財金大勢 #撈底 #理財智慧 #理財 #投資
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　　環球股市連日大跌後，亞太股市昨早（6日）見反彈（圖一、圖二及圖三）。不少人就想撈底，但打鐵還須自身硬，撈底的要有能耐，不是光本錢。

 

 

　　有讀者看了昨天文後，歎說亂世即使勇於投資，普通人也不會像富豪般從容。富豪能夠從容，是因他們資金充裕，有實力，才可買地，買古董、名畫而面不改容。普通投資者，又點好？

 

　　投資和理財往往是孖生仔，投資的前提是要懂理財。巴菲特和芒格都認為，投資者在賺到「第一桶金」之前，任何投資都是浪費時間，因為用作投資的本金太少。要留意的是，巴、芒二老多年前「第一桶金」的定義已是10萬元（美元．下同），一般投資者不是他們的級數，投資目標也大不同，「第一桶金」的標準自然可降低一些。

 

盲目投資　禍害更多

 

　　雖說投資的前提是要懂得理財，但胡亂投資之害卻比胡亂花費所造成的傷害更大、更深，因盲目投資會令人變窮，而消費卻未必會。所謂「有錢身痕」，不少人有餘錢就喜投資於股票，或其他高回報的工具、項目或組合，期望以錢生錢。

 

　　投資要資本增值，以錢生錢原無可厚非，但若有人告訴你，他的投資回報會有10%以上時，你便要審慎了。當你看中別人給你的回報或利息的同時，有沒有想過，別人也正想著怎樣取去你的本金呢？

 

　　有人說，投資是消滅財富最快的方法，也就是說它有可令人極速變窮的特質。對「價格可升可跌，投資有賺有蝕」，大家都耳熟能詳，但當身在局中，慘成了莊家的韭菜，再向執法部門控訴，你的投資是一場詐騙，恐怕不被受理，因投資根本就是這樣高風險的活動。

 

「西瓜共蟹　唔識莫買」

 

　　巴菲特說，風險來自投資者並不知道自己在買甚麼，投資者永不要投資於自己無法理解的企業。這類投資失敗，蒙受損失通常由於盲目投資：不做功課。有些投資者甚至連投資標的物是甚麼也搞不清楚，總幻想著一夜致富。今次僥倖贏了，是你好運，但總有一天會輸。

 

　　不學懂投資其實就跟賭博一樣，如果不熟悉投資標的物，還是把錢去做定存好了，又或者把資金泊在你認為較安全的地方，例如黃金，但永不要靠運氣賺錢。

 

　　另一些投資者則抓到時機，跟「春江鴨」風向買賣，如果賺錢，便誤以為跟風奏效，其實之後蝕錢的機會更大。不少散戶就是在摸頂前跟入，最終焦頭爛額，都是因忽略了「倖存者偏差」（見下文）的苦果。

 

借錢給人　人財兩失

 

　　講完投資，再講理財。理財無非是講錢，先講借錢。不要相信「有借有還上等人」而隨便借錢給別人，甚至親友，因「上等人」少見，卻有更多借錢不還的「下等人」。他們會騙財，還要騙相熟的親友！只因向親友借貸的成本非常低，甚至等於零。反而跟銀行、財務公司等金融機構借貸，他們就必須清還，否則就要惹官司、破產，成本很高。他們不向親友借，就實在對不起這些「平錢」。

 

　　有人說，站著借出去的錢，跪著也要不回來。更令人氣憤的是，許多債仔的生活質素都比債主還要好。這些債仔花錢的慾望通常都大於賺錢能力，也沒信用；又眼高手低，發夢賺大錢，但生活上的開支「小錢」，他卻從不願踏實地去掙回來。

 

　　作為債主，你不要期望債仔會還錢，要求他還錢就是你失去這個親友之時。何況他也未必會感激你，心存感恩的人始終太少了。無論錢借給誰，其實都是用錢買了個敵人，只會導致感情、金錢，人財兩失。莎士比亞說得好：「不要把錢借給別人，否則會使你人財兩空；也不要向別人借錢，借來的錢使你忘了勤儉。」

 

　　以下幾個「生活理財」貼士，也有助你慳錢，同場加映「溫馨提示」：

 

　　(1)免請客吃飯。有些人想靠請吃飯去拉關係，遂主動請同事、上司等吃飯，以為請吃飯可拉近距離，增進感情兼有面子。其實你並不會因此而能融入任何人的圈子，包括富有人家，因他們並不會稀罕你餐飯。倒不如靠自己實力，提升工作價值還更實際。真正交情，是需要長久經營的，長期投入真誠、時間，才會有收穫。如果覺得有需要請吃飯，就每次只請一位，他或她才會記得你的好處。

 

　　(2)免自動續會或續期。不少免費或折扣優惠計劃其實都是消費陷阱，例如宣傳會把「以原價續會」的字樣會縮小，甚至隱藏！又或當免費或優惠期屆滿後，你才發現很難，甚至不能取消或終止相關服務。例如服務會在不通知你的情況下，自動續期，甚至連「取消」或「終止」這類選項也沒有！

 

　　(3)要討價還價。當對方開天殺價，你就不要怕尷尬，要落地還錢。這適用於可量化的實物商品，尤其是在旅遊區，必須講價。不過，講價卻不適用於難以量化的服務。若你想壓價來佔人便宜，可能會得不償失，因服務標準具體如何、服務的優劣，你根本難以判別，講價很可能會影響服務的質素。

 

　　節儉雖是美德，但在日常生活上，「得不償失」可能會是慳錢、理財的後果，所以要謹慎權衡。所謂「慳埋唔夠睇醫生」，例如吃過期食物；嫌停車場泊車貴而違泊；朋友幫忙搬屋，答謝飯比搬屋公司貴得多；自己嘗試開反鎖了的房門，最後還是要請鎖匠上門……理財上，聰明笨伯的例子太多，理性、理智才算懂得理財。
　
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倖存者偏差

 

　　倖存者偏差(Survivorship Bias)是一種邏輯謬誤，指某些人只看到個別經過篩選後的結果，而忽略了篩選過程中的關鍵資訊。

 

　　當過度關注「倖存」的人事物，而忽略或無從觀察到沒有倖存的，便容易得出錯誤的結論。跟風買賣的投資者或只選擇看跟風者的風光，而忽略了跟風之弊。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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