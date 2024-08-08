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08/08/2024

玩完

#財金大勢 #跌市 #美國經濟 #息差 #套利交易 #日圓 #美股
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　　玩完有多個指向：

 

　　1. 今次日圓玩完（即升完）；

 

　　2. 今次日息玩完（即升完）。

 

　　這兩者帶出來的是：

 

　　3. 今趟跌市玩完（即跌完）。

 

　　有人指今次跌市元兇是美國就業數據差，美國經濟有衰退之兆。但筆者認為今次跌市的真正元兇，是日圓加息。

 

　　今次日圓只加了0.15厘息，就帶動了環球股災，有無咁勁？1987年6月，時任美聯儲局主席格蘭斯班加了0.25厘美息，美股跟著就牛皮，同年10月便出了個87美股股災，環球股市跟冧。

 

　　加息對股市的殺傷力，是因時而異。如是因為經濟因素而加息，市場有時倒歡迎。美息於三數年前起加，愈加市愈升。原因？因為這個美息加，而日息不加，拉闊了美日間的息差，利日圓的套利交易，吸引了更多人借日圓去沽，買入美元，來投資於美債或美股。

 

　　今時日息加，而美息有減息勢頭，即縮窄了美日息差，不利沽日圓買美元的套利交易。用最簡單的話說，是切斷了資金流入美債、美股，資金短缺以至枯涸時，美股焉能不跌？

 

　　日圓持續低息以至零息，負息三十多年，讓日圓的套利交易（圖一），為美國以至全球的金融市場，提供了點火煽風投資/投機資金（表一）。故一旦有套利交易資金鏈會斷裂的危機，全球金融市場必要同步跌趴。

 

 

　　日息一加，使到日股在3天內下跌20%，這是對日股的謀殺，也是對日經濟的暗殺，是任何央行也不能承受的政治失誤，所以日央行在昨日（7日）便正式表態謂：

 

　　在金融市場動盪時，不會再加息。

 

　　這代表甚麼？

 

　　這代表日央行信用玩完；

 

　　這代表日息加完；

 

　　這代表日圓升完；

 

　　亦即是日圓套利交易不會玩完；

 

　　亦即是環球金融市場跌完。

 

　　今時日央行加息以遏日通脹是經濟上正確之舉，但卻絕對是日央行政治自殺之舉。上周五（2日）日股大跌計起，至周一、二（5、6日）的環球跌市，筆者都沒有直接論市，就是摸不清日央行會否出爾反爾。你可以講筆者是馬後炮，但如果妄言評論，你叫筆者建議你追跌好，定撈底好？

 

　　建議追跌，在日央行出言不加息後，便會被冚一巴。建議撈底，是在周一撈定周二撈。以港股言，就算是周二撈，也瓜，因周二仍跌。只有在日央行出聲不再加息後，始去「撈」，才可免損失。起碼昨日恒指升逾二百點，日圓急跌日股急升（圖二、三）。

 

 

　　為甚麼一定要等日央行舉手投降，出爾反爾後才可有定論？因為這位日央行副行長Uchida（圖四）是位改革派，他上任之時就力撐要加息。上任之後，於今年3月亦見稍微加了息，今次是第二次加息。Uchida會否是日本的Paul Volka（大加息的美聯儲局主席），無人知，只有聽其言，觀其行。昨日日央行騰雞轉軚，就反證他不具Paul Volka的guts，只是個口硬派但手軟派。

 

 

　　筆者不會太嘲笑Uchida無能，歷史上縱有經國大才如王安石，亦可以因政治上的種種惡勢力，而不能不使變法失敗。近者亦如朱鎔基，上任之前謂要打貪，講要打一百口棺材，留一口予自己。朱沙皇確實帶中國入WTO有功，但在打貪事上就未能兌現其承諾。無他，當貪風太盛，大小官員都貪，能潔身不沾污水，已是難能可貴。

 

　　Uchida日後會否續燃其加日息之情？暫不知，但也不敢太睇死他不能。畢竟，對有為之士，我們仍應給予留任觀察。孫中山都十次起義，才能成功啦！

 

　　Uchida之所以敢加息，是因為日本的負債實在太爛，已達到日本GDP的500%（表二）。日本尚不修目前的爛財赤政策，日圓是會進一步下跌，160日圓不會是底。這會帶來更大的輸入通脹，如收入追不上，日本民生會更困苦，到時到候，會在選票上有抉擇。

 

 

　　日息暫不能加，或永不可再加，不知。但美息則會是Cut到你氣咳，結果？後續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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