講東升西降，一般是指東方經濟、地緣政治影響力升，而西方經濟、地緣政治影響力降。今次筆者講這個東升西降是指東方（日本）升息，而西方（美國）降息。結果就是美日息差拉窄，不利美元/日圓Carry Trade的持續，再結果是環球金融市場動盪。

先抄段新聞：

據日本廣播協會及共同社昨日（14日）報道，日本首相岸田文雄將在選出新自由民主黨（自民黨）總裁後辭任首相一職。這一消息迅速引發了國內外的高度關注，並對金融市場產生了顯著影響。

東京電視台記者篠原裕明透露，岸田文雄將於當地時間14日11時30分舉行緊急記者會，正式發表其辭任首相的決定。這一決定不僅標誌著日本政治生態的一次重要調整，也預示著未來一段時間內日本政治走向的不確定性。

金融市場方面，岸田文雄的辭任決定立即引發了投資者的恐慌和不安。日經225指數在消息傳出後迅速跳水，抹去了此前1%的漲幅，並轉為下跌0.1%，顯示出市場對於日本政治局勢變化的敏感反應（圖一）。

同時，外匯市場上，美元兌日圓匯率也出現了短線震盪走低的態勢，進一步加劇了金融市場的波動性（圖二）。

日本因其利率低（一度負息），是近30年來投資/投機者透過沽日圓買美元再轉去投資於美債美股(Carry Trade)，這是過去30多年日圓成為環球資金來源，推動各地的投資/投機市場的上揚。

但日本長期負息/低息使日匯（表）大幅走貶，結果是帶來輸入通脹。過去30年，日本對這個輸入通脹仍頂得住。但近一兩年來，日本通脹急升，已持續幾年高於日央行2%的通脹目標，迫使日本有加息壓力。然日本作為對環球尤其是對美國的資金提供者，日本一加息就會減少日資流入美國以至要抽離美國。今年3月，日本進行了年來的第一次加息，美股已跌一鋪，前周四(8日)又再加多次息，美股又跌鋪勁。但之後日本央行副行長出口術，謂在金融市場不穩定時，不再加息，這可能是受到美國壓力使然，岸田文雄作為美方馬仔是反對日央行升息的。

去年底，自民黨爆出黑金醜聞，有39名涉事者受到黨紀處分，但岸田文雄就甩難，使人質疑。

今時日政府是由岸田文雄、麻生太郎、茂木敏充的三頭政治形成，任何一派都想攬多些權，故這三頭政治是不牢的。加上去年底的黑金事件，黨內倒岸呼聲高唱，才有今次岸田文雄揚言退選。

岸田不贊成日息加，但其他呼聲高的候選人均要順遏通脹的民意，不能不傾向加息，他們稱之為正常化。

日息今次正常化，配上美國日前公布的PPI超軟，加大了減息呼聲，美債美股率先反應（圖三）。

在債券市場上，各期限美債收益率隔夜也全線收跌，債券收益率與價格反向。其中，2年期美債收益率跌8.1個基點報3.942%，5年期美債收益率跌7個基點報3.678%，10年期美債收益率跌5.7個基點報3.849%，30年期美債收益率跌3.8個基點報4.163%。

昨晚美國公布7月CPI，市場預期環比上升0.2%，高於前一個月的下降0.1%，7月CPI同比漲幅則預計維持在3.0%。剔除能源和食品價格的核心CPI同比和環比則預計分別為3.2%和0.2%。如果出來的CPI數據弱，即美息要減的壓力又大了。

美日息差進一步收窄

但無論如何市場仍預期美息終要減（圖四），美息如果如市場預期般減，則美日息差會進一步收窄。結果是美國市場會缺了或減少了日本資金的支持。

市場估計到2025年底，美息會回至3.25厘左右（圖五），就算日息只輕微加甚至不加，到2025年底，美日息差會縮窄至3厘左右（圖六）。

美日息差縮窄至3厘，將會使美元/日圓的套利交易停頓，因為要應付套利交易時的可能匯價上的風險要耗2%至2.5%。當美元/日匯的套利交易實際所得，縮窄至1%至0.5%時，這個套利交易就不再吸引，若是，將會大大削減了日資去購買美債的吸引力。若是，美債將由誰去買？

息口市場的東升西降會帶來必然的金融市場震盪，怎應付？8月13日筆者文：《買個Put》（圖七）或可作參考。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）