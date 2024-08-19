8月16日A股場內，不少內銀股價創歷史新高，這包括工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)等。

內銀見出新高，不是新鮮事，7月25日筆者有文：《買內銀》文有謂：

1. 工行一個月內4次創一年新高，交行則12次；

2. 工行年內漲幅近30%，交行(03328)也漲近30%。

估不到？是因為不少投資者都認為A股有「毒」，不可沾。有這偏見，也不怪，因為的確有些A股是很差勁，也曾經傷了不少股民的心。但所謂族大有乞兒，投資股票，永遠是要三思而行，效良禽擇木而棲。怎知內銀是良木？

好的股票，有幾個分辨點：

1. 估值要低，這可從PE中見出；

2. 派息要高，兼要穩定；

3. 自己不是最後一個買家，而是尚要很多很多的後繼買家，這就要說到國內金融圈近日常說的「資產荒」。「資產荒」是指持有資金的準投資者，找不到好的投資產品去買。

投資者對股票的熱度，其中一個加熱點，是看債息或銀行存款息跟股息之差距。如債息低，銀行存款息低，但股息是高的話，資金就會自債市／銀行存款流向股息高的股票。

今時美國趨減息，中國亦有了空間可以減息，故在7月22日，中國人行將一年期和五年期LPR分別下調10個基點。一天減兩個息，一方面是中央想盤活經濟，另方面是中央幾乎講到出面要將死水般的銀行存款，流動起來去投資，好讓股市活躍起來，以產生財富效應去讓民眾致富並用作消費。

中央這個以「股」促消費的意圖自去年底便已一再強調，始有「新國九條」，其中著重的是要能賺到錢的上市企業要多派息。內銀是其中一類要被「監督」去多派息的，有中央的保駕護航，內銀股就可考慮買了。

該怎去買內銀？

1. 在內銀派息之後，股價走低時買。以前內銀是一年派一次息，今後可能會一年派兩次息，即是趁派息之後，股價走低之時買的機會，一年內多了一次。2。閣下炒技如何，可以高沽低揸，炒波段。

在7月22日之後，就在25日《經濟通》有以下一段消息：

中國郵政儲蓄銀行(01658)(滬：601658)跟隨其他國有大行下調了人民幣存款利率，其中定期整存整取三個月、半年期、一年期利率均下調10個基點，分別為1.05%、1.26%、1.38％；二年期、三年期、五年期利率分別下調20個基點，至1.45%、1.75%、1.80%。

至此，六大國有商業銀行已經全面下調人民幣存款利率，這是今年六大行首輪存款減息，上一波集中存款減息是在去年12月。

阿爺安排內銀減存款息，就是要保證銀行的息差，從而保障了銀行的盈利。

阿爺為內銀保駕護航，就吸引到沙特主權基金沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)的合作，8月2日傳媒《經濟通》有以下一段消息：

主權基金沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)公告，PIF已與中國主要金融機構簽署6份諒解備忘錄(MoU)，總值達500億美元。

在8月13日《經濟通》有以下一段消息：

摩根士丹利發表研究報告指，對於內銀，銀行業數據顯示國有銀行淨息差及利潤增長穩定，貸款增長和存款定價更合理，風險消化步入正軌，整體緩衝充足，對較小型銀行風險的政策關注也將有助於推動更市場化的貸款增長和定價，又指銀行淨利差在今年第二季趨於穩定，亦認為監管機構將更關注穩定銀行淨息差，並對小型銀行潛在的債券投資風險發出警告。

內銀有這些護航者，買內銀應可考慮的，不過在眾多內銀股中，還考慮龍頭的為好，畢竟新高不一定是頂。要怎揀，上文已說過了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）