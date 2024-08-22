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22/08/2024

食文化老本

#財金大勢 #黑神話：悟空 #遊戲科學 #手遊股 #西遊記 #悟空 #文化投資
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　　社會近日熱議「熊貓經濟」，內地投資者則在熱炒另一隻「潑猴」：齊天大聖孫悟空。

 

　　被譽為國產單機神作的《黑神話：悟空》(Black Myth:WuKong)前天（20日）正式上線，線上玩家人數迅即突破100萬，《悟空》市場表現可謂勢如破竹。

 

　　根據內地網媒引述遊戲平台Steam的資料指出，《悟空》同時上線人數很快便已突破200萬，超越了《電馭叛客2077》、《艾爾登法環》等作品，登上Steam同時上線人數的榜首，同時也成為史上第三。

 

　　《悟空》不單在線人數媲美國際級作品，更獲得Steam的玩家一致好評。正式上線當晚，玩家好評就高達96%！與之前全球遊戲評分網站Metacritic的統計結果相若：全球54家媒體平均給82分的評價，其中權威評分機構IGN中國更給予《悟空》「滿分」。

 

　　為支持國產遊戲，有多家公司專門給員工放假，遊戲發行商Gamera Game甚至宣布，讓員工報銷購買遊戲的費用。

 

《悟空》叫好叫座

 

　　《國遊暢銷榜》的統計也顯示，《悟空》於極短時間內，在Steam平台上已售出逾300萬份，加上WeGame、Epic Games和PS平台，總銷量已超過450萬份，總銷售額逾15億元（人民幣．下同），讓《悟空》成為了「史上最強」的單機3A遊戲。「3A」是指：成本高、周期長、品質高。

 

　　按業內人士估計，《悟空》的開發成本在4億元左右，目前銷售額已經遠超這個數字。可見研發《悟空》的成功，真有點像孫悟空、唐僧四師徒，往西天取經，要歷盡「九九八十一難」，才可功德圓滿。

 

　　《悟空》為何會有這麼大的吸引力？根據開發兼發行商「遊戲科學」(Game Science)介紹，《悟空》是一款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲。在遊戲中，玩家將扮演「天命人」，為了探尋昔日傳奇的真相，踏上充滿危險與驚奇的西遊之路。

 

概念股同樣發燒

 

　　遊戲市場對《悟空》反應熱烈，也燒至A股市場。相關概念股在遊戲上線當天勁升，國旅聯合(滬:600358)、浙版傳媒(滬:601921)、新迅達(深:300518)、中信出版(深:300788)、山西高速(深:000755)等更一度升至停板；與《悟空》關係密切的華誼兄弟(深:300027)升幅也近兩成，幾天累計升幅已逾50%，而絲路視覺(深:300556)則升逾8%。

 

　　至於其他遊戲概念股，包括：迅遊科技(深:300467)、凱撒文化(深:002425)、惠程科技(深:002168)、順網科技(深:300113)等都有升幅。

 

　　從遊戲產業的角度看，《悟空》可能已成為中國遊戲崛起的代表作，填補了內地多年來缺失了的「真3A」。有分析認為，《悟空》打破了歐美國家在3A遊戲領域上的長期壟斷，而《悟空》的預設語言也不再是英文，而是中文。

 

　　有分析認為，《悟空》的成功將帶動更多內地遊戲開發者研發其他富有中國文化元素的真3A，而不光只重短期利益，創製吸金手遊。這將對內地遊戲產業的生態，發揮極大而正面的引導作用。

 

中國軟實力的寶藏

 

　　從中國軟實力發展的角度看，雖然《悟空》由內地頂尖遊戲開發團隊Game Science精心研創，但它仍是以中國傳統神魔小說《西遊記》為藍本，只是融合了現代遊戲設計理念和頂尖科技，為玩家呈現了一個既熟悉又全新的虛擬的冒險世界。《悟空》以其精美製作的畫面和劇情，加上創新的玩法，獲全球玩家高度的關注和評價，叫好叫座。

 

　　曾幾何時，香港乃至中國都希望透過引進其他國家的文化象徵或符號，例如主題樂園，以展現其國際化及開放的程度，卻渾忘了包括《西遊記》在內、富含中國文化底蘊的內容(contents)和軟實力，早就藏於幾百年，以至上千年的典籍之中，只待人才以創新的手法和科技，向世界呈現出來的時機而已。

 

　　在一眾中國文化的IP中，《悟空》如是，Game Science另外一些已持有版權的IP，包括姜子牙、鍾馗等都將如是。其實，早已在日本遊戲界，被玩得出神入化的《三國》不也是一樣？

 

　　既然《悟空》也能驅使海外網友，為更好地理解和體驗遊戲內的情節，而閱讀《西遊記》原著，中國其他典籍也不乏縝密的情節和內容，例如《山海經》內的怪異神獸，跟《哈里波特》裏的不相伯仲；《紅樓夢》應可勝過沙翁的《仲夏夜之夢》，而借中國文化，擴中國軟實力，卻不會是發夢。

 

　　自電影《阿凡達》播出之後，張家界就引來了不少遊客。正如《悟空》因不少畫面都在山西取景，便帶動了當地旅遊業一樣，山西高速也因此而一度漲停，這會否又算是另類的「文化投資」？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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