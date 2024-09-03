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03/09/2024

減息？

#財金大勢 #減息 #非農 #非農就業數據 #聯儲局 #NFP
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　　市場似乎已篤定美聯儲局本月必會減息，更傾向相信會減四分一厘，但今周將公布大量數據，只要有任何一項數據被市場解讀為「從黑天鵝身上掉落的一根羽毛」的話，便會趁機炒落，投資者必須留意。

 

　　今個星期，市場需要消化連串兼大量的相關數據。除了今天（3日）即將公布的標普全球(S&P Global)美國8月份製造業採購經理指數(PMI)終值、8月份ISM製造業PMI及建造開支（7月）之外，還有：明天（4日）的JOLTs職位空缺（7月）、貿易收支（7月）及工廠定單（7月）；周四（5日）則有美聯儲局發表的「褐皮書」、俗稱「小非農」的ADP 8月份非農就業數據、首次和持續申領失業救濟的人數及8月份ISM非製造業PMI，以及周五的8月份非農業就業數據、失業率及平均時薪，大概共14項數據。

 

8月NFP料降

 

　　以上10多項中，市場就傾向關注周五（6日）的非農業就業數據(NFP)和失業率，美國經濟好不好或將會好或不好，看美國人有沒有工作做便可知一二。NFP一向是美國就業情況和經濟增長的一個重要指標，但周五的NFP更是議息會議前最後的一個重要數據，尤為關鍵。

 

　　彭博估計，8月份非農就業人口會增加10萬至最高逾20萬（20.8萬）人，平均為16.2萬人，而中位數則是16.5萬人。市場預期，8月份失業率會是4.2%，較7月回落0.1個百分點。如周五NFP顯示失業率大幅上升，美儲局或將減息半厘，這才利好市場（圖一）。

 

 

　　否則，在市場已消化了美聯儲局「將減四分一厘」的情況下，若就業數據（尤其是最重要的失業率）有任何差池，例如標題的數字與內容的數據不一致，就有很大機會讓市場覺得「不太對勁」，成為炒作的理由，後果可以很嚴重。

 

　　不過，隨著NFP的大幅修正，有更多人會比平時更關注其他數據。有分析員就認為，JOLTS的離職及聘用率都很重要，因為最感到職場溫度的一定是打工仔。打工仔會很清楚，他們找到工作有多容易，以及早於公司炒他們之前，他們會知道被炒的機會有多大。此外，有分析員認為，ADP的工資數據也有指標作用，都應重視。

 

數據反映真或假

 

　　話雖如此，如深入了解到，美國這些就業或失業數據的統計方法或不同樣本可以有多複雜（圖二至圖三）之後，大家就會感到，其中可以出術或造假之處，可謂多不勝數，誰說數字不會騙人？

 

 

　　新冠疫情前，即2018和2019年，當時數據反映美國經濟，可謂相當「正常」，但自2020年1月至2023年9月期間的數據便令人質疑，也使今時數據中，即使出現較小的變動，也會更加明顯。

 

　　雖然美國經濟數據的準確性和及時性受到質疑，但市場仍會根據美國的數據，繼續炒下去。除國內就業情況外，美聯儲局減息還要看通脹。先不必爭拗美國通脹是否真的正在降溫，或第一季通脹的飆升是統計出錯，近年美國通脹的簡單原因其實是新冠，以及對華貨品徵收高關稅，而這些高關稅都是由美國進口商付出，入貨成本高了，在美國的零售價自然要高。

 

棋盤上的投資者

 

　　新冠疫情令供應鏈斷裂，導致美國內一般消費品價格大幅上漲，今時雖已回落，但現在美國要回答的問題是：因地緣政治而引發的通脹可有底線？因為以各種形式「保護」供應鏈和大宗商品，例如農產品的過程將導致通脹。美國Academy Security的Peter Tchir便指出，美國政府至今在傳統和非傳統能源產業的回歸、再工業化及擴張的進展，均比預期為慢。

 

　　無論由美國保護主義或地緣政治而引致的通脹，美國的矛頭都直指中國。自特朗普時代對芯片及其製造技術特別「重視」以來，包括通過《芯片法案》，向在美國營運的芯片製造商提供補貼和稅務優惠，以鼓勵在美國設廠，使製造業回流，從而讓美國的傳統工業區受益之外，美國與中國都在軍備上競爭。

 

　　Peter Tchir認為，中國艦艇技術正在迎頭趕上美國，而一些「高效能系統」，例如廉價的無人機，也可用以對付昂貴的飛彈；一些美國已「擱置」的技術，例如高超音速武器，中國也已取得顯著的進步。他警告，如果美國在軍備上，繼續加劇與中國競爭的話，便會招來中國的對抗。不過，無論誰贏得下屆美國總統大選，恐怕都不會改變對中國的政策。

 

　　在此中美博弈的大棋盤下，小投資者在估美國會否減息和減幾多息，或憑數據去估美國經濟是好是壞的時候，可能都感到有點無奈。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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