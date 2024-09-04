市場憧憬美聯儲局會於9月減息，預期會減四分一厘，更有預期會減二分一厘。筆者則有文美聯儲局是：《心中想減口難開》，此文刊於今年6月11日（圖一）。

為甚麼是口難開？

因為今時美聯儲局自己為自己掘了個大坑，想跳出這個「減息/加息」困局十分之難。

2003年巴菲特曾為文指出截至當時計美國財赤已多，還債有困難，會影響到美國的息口、美匯走向。

上周馬斯克亦在X上分享一名用戶的帖文，指出美國政府2025年財赤預測，謂美政府財赤會由目前的1.8萬億美元增加至2035年的16萬億美元（圖二、圖三）。

對於美國債務問題，筆者談之已久，其中一篇是寫於2021年5月10日：《美國這個債仔》，與今時比，美國這個債仔的負債更重，會帶來的禍害。三年前的舊文，今時仍有用，因為美國未能解決其債務問題。

2021年5月10日文：

資料取自Double Line的Jeffrey Gundlach的一次演講。

第一：要看看美國的財赤（圖四），自2009年美國QE以來，美國的財赤就大爆炸，今時已達GDP的19.05%，這有甚麼好怕？

美國政府今時累計有28萬億債務，如計入美國政府有可能承擔的各項支出，債務計（如學生貸款）則其債額可達163萬億，再加上各州的債，將是美國GDP的775%。此即如美國欲償還這些債務，以每年以GDP的10%拿來還債，就要77.5年才可還完。有誰會預期美國會還，或能還這些債？肯定不會。

Gundlach未有講這對美元匯價有甚麼影響，也就不妨推測下。

歐盟要求其盟國的財政預算赤字不要超越GDP的3%。

2020年爆疫，為刺激經濟，歐盟就放寬了財政預算赤字不可逾3%的規定，到今年，怎也沒有逾19%，有甚麼影響。

匯價是兩隻貨幣間的供應對比，今時美元因財赤勁，美元供應較歐元多，故歐元兌美元會有底氣，除非歐洲疫情大變壞。

第二：拜登希望透過對富人徵稅來彌補部分財赤，拜登想向年收入逾100萬美元的富人徵高稅，但易嗎？

以在加州的納稅人言，加上州稅，就是要交57%的稅，有哪位「富人」會肯跟你分一半收益？結果是怎能不逃稅？一逃，就即是收不到預期可得之稅，即國債依舊高。

第三：美政府又可否削財赤？

不易。今時有逾34%的美國家庭開支是靠美國政府的福利補助來支撐的，逾三成個人收入來自政府補助（圖五）。如果美政府不再發這些福利補助，即是美國的國內消費可以減少34%。美國有78%的經濟是靠美國人的消費而來，如沒有了這些美國政府補貼，美國GDP會少了一截，這是飲鴆止渴，但又不飲不得，於是美國的財赤會因福利支出不能停，而無法遏止。

第四：聯儲局能挺多久？

以前美國的國債，是靠外國人和美國企業、投資機構來買債，但由於自2009年的QE以來，美債發行量大，大到不可能由以前的資金源來吸納，所以就轉而由美國聯儲局去買債，圖六是自2009年以來聯儲局買債量，近年就見到急增至逾7萬億。聯儲局是沒有這麼多錢去買美國政府國債的，他是透過簽支票來買這些美國政府國債。這就是伯南克QE的錢的來源，怎做到？過年，各家關起自家門打麻將，是不會打一毫斗零底，可以豪些打一千幾萬一底，因為只要將最細額的籌碼也叫一萬就可以了，反正打完牌，誰賺誰輸不重要，因為不會真計數。但亦有一樣，這些籌碼不可以拿去澳門金沙、葡京（即國際市場）兌回現金。

你家籌碼不可以出街用，但聯儲局所持有的美國國債則可以靜雞雞地流出街，因為美元無識認。之不過，市場不會蠢到永不察覺，只要聯儲局的持債量一降低，如圖六（A）位，市場就知聯儲局是在收水了（退市），市場會跌，凡high-beta股及任何投機性重的資產會率先下跌。

第五：因為聯儲局今時已對通脹及美政府大發債無力駕馭，聯儲局只可以告訴市場你信我，我有辦法應付喎，但是甚麼辦法？一直沒有講。

美國GDP也會將股價加入計算的，如股價大跌，將會拖低美國GDP，對聯儲局言，今時股市最好不要大升，以免他日一退市就會大跌。聯儲局可以做的是講下會關注通脹，但又不講會加息，講下股市有點高，但又不講有泡沫，試圖用口水來調控市場預期。

金磚國貨幣平台會衝擊美元

你可以謂，兩年過去啦！未見美國這個債仔有事？股市仲好過我哋吖。的確，因為美國以種種政治手段去撐起個債局，但筆者相信：有借必要還，今年年底之後，當金磚各國立好另個國際間貨幣的交接平台，美元就會出事。如美息突然大減，應是美匯、美股、美債有難了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）