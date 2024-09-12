美的集團(00300)(深:000333)（圖一）即將於今天（12日）中午截止在港招股，但自周初招股以來，市場反應卻較為慢熱。面對這次「3年來集資額最大IPO」的投資機會，有朋友怕走寶，問點算好。

美的這次港股發行價雖然較A股折讓約兩成，但孖展就仍未獲足額認購，顯示散戶投資者對美的較為冷淡。然而，國際配售於周一（9日），即是美的開始招股當天，便已足額。本地散戶與境外投資者一冷一熱，有如此截然不同的反應，是否代表美的有些盈利前景，被散戶忽略了，甚或看不到呢？

美的不單做家電

巴菲特教落，投資不是買股票，而是買公司，買它的一盤生意。不少投資者只視美的為「內地一間家電巨企」，但如看美的主要業務，原來它已不單從事家電，還涉足智能家居及建築科技、新能源及工業技術、機械人及自動化等業務（見副文）。

即使單看家電業務，美的是「白電」（即傳統上是白色的家電，例如雪櫃、洗衣機、冷氣機等）的龍頭企業之一，而「白電」的業績表現又會比其他家電，例如小家電、廚電和「黑電」（即傳統上是黑色的、提供娛樂的家電，如電視、Hi-Fi等）為佳。

根據國金證券近日一份研究報告指出，今年以來，家電板塊整體跑贏大市，白電累計升幅(+22.0%)領先，小家電(-6.4%)相對平穩，廚電(-19.1%)和黑電(-21.5%)則承壓較重。今年上半年白電內銷相對穩健，出口鏈在歐美補庫及新興市場需求帶動下，持續超預期。

國金展望下半年，內銷會因以舊換新政策，以及補貼力度超預期，都有望提升內需表現；外銷方面，美國將啟動減息周期，外需的高景氣有望延續。目前家電整體估值偏低，配置具備較強性價比。

政策傾斜助促銷

業界普遍相信，國家「以舊換新」的政策將促進家電，尤其是白電的內需。2024年1月至6月，美的集團實現營業收入2181.22億元，同比增長10.28%；歸屬淨利潤208.04億元，同比增長14.11%，但這也可能僅反映了今年3月政策的正面影響，還未計今年7月的最新安排。

發改委今年7月25日公布，將安排約3000億元（人民幣．下同）用於支持大規模設備更新，以及消費品以舊換新政策。交銀國際曾就此表示，家電更新周期來臨，而市場上存有大量仍未釋放，但有更新換代需要的家電產品，於是建議關注白電龍頭，例如美的。

中國企業聯合會及中國企業家協會昨天（11日）在天津公布了「2024中國企業500強」，在這個以營業收入為標準的內地500強企業榜，美的以3,737.10億元，位列73，力壓同是白電龍頭、列第74位的海爾集團（3718.22億元），以及珠海格力（2039.79億元，第113位）（圖二至圖四）。

加碼拓環球業務

《金融界》綜合了近1個月來12份研報指出，美的內銷預計受益於「基數走低+天氣好轉+政策落地」；外銷定單強勁，OBM投入加大後，進展較快；原材料成本環境平穩為主，業績大概率延續強勢表現，分紅率62%、對應股息率5%以上，紅利屬性較強。預計2024及2025年歸屬淨利潤分別為385及425億元。

從美的今次IPO的募資用途上看，美的明顯是想加碼拓展海外業務。資料顯示，今次有約兩成募集到的資金將投放到全球科技研發項目中，三成半的資金將投入到完善全球銷售渠道和網絡、提高自家品牌的海外銷售中，還有兩成募集到的資金，將用於拓展海外產能。

本地不少股評人看淡美的H股，原因一、近年上市的IPO，今天股價都跌；二、近日市況不就；以及三、「以舊換新」政策成效恐不及預期。筆者偏唱反調，看好美的，因為：一、港股普遍都跌，不獨近年上市的IPO如是。近年上市的IPO跌，不代表美的日後也會跌，正如你光顧了4間新餐廳，食物都不好吃，不代表第5間新餐廳也會不好吃，更何況第5間菜式根本與之前的不同。二、買股不買市；三、要對中央的政策有信心。不過，若原材料成本大幅上升，便會不利於日後美的盈利。

美的下周中秋節（17日）正式上市，有興趣者可考慮待它到今次定價下限價位入貨。



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美的家電業務以外

美的集團是一家全球化科技集團，擁有超400家子公司、33個研發中心和43個主要生產基地，業務涵蓋200多個國家和地區，總部位於廣東順德。

美的主要從事智能家居、智能建築科技、新能源及工業技術、機械人、自動化及創新型業務。在研發方面，美的過去5年投入了近600億元（人民幣．下同），每年為全球超過5億用家，提供產品和服務。

早於2013年，美的已在深交所上市。截至今年6月30日，美的A股股東人數達28.45萬，人均流通股2.41萬股。美的A股昨收報61.66元，升1.5%，目標價81.1元。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）