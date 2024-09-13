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13/09/2024

黃仁勳說了些甚麼？

#財金大勢 #黃仁勳 #英偉達 #芯片
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　　前兩天橫跨24小時內，美國在政、經及科技界，有3件大事發生：總統候選人辯論、公布8月CPI，以及英偉達(NVDA)的黃仁勳出席高盛的科技會議（圖一），而黃仁勳的言論卻比另外兩件事對標指的影響更大（圖二），他說了些甚麼？

 

 

　　會上，黃仁勳分享了許多看法和計劃，從英偉達的轉型、一般用途與加速計算之間的差異，到競爭壁壘、數據中心的市場發展，以及英偉達對亞洲供應鏈的依賴等，其中不乏真知灼見。

 

　　不過，以上全都不及他說，市場「對芯片的需求如此龐大」(Demand for AI chips is so great)，客戶關係很「緊張」(tense)。這才是市場和投資者想聽到或需要聽到的一切。

 

　　當天（11日），英偉達在美股早段曾小幅轉跌向下，一度逼近107元（美元．下同），其後隨著黃仁勳的講話，升幅不斷擴大，到尾市仍在不斷創新高，股價急升了10元，最高升8.4%，並一度升破117元（圖三）。

 

 

英偉達創6周最大升幅

 

　　最終，英偉達升逾8%(8.15%)，創出6星期以來最大升幅，市值約為2,500億元（約1.9375萬億港元）。在英偉達的帶動下，美股半導體板塊普遍都升，Arm(ARM)升逾10%（圖四），博通(Broadcom)，(AVGO)升逾6%（圖五），台積電(TSM)和美光(MU)升逾4%（圖六及圖七）。標指隨之急升，不僅收復了之前失地，還倒升了1%以上。

 

 

　　有人卻說，英偉達升與其說黃仁勳的說話，讓投資者重拾信心，不如說沙特阿拉伯將成為英偉達潛在客戶的「場外」傳聞，影響更大。根據新聞網站《Semafor》報道，傳美國政府正考慮對英偉達開綠燈，准其芯片輸往沙特。

 

　　無論如何，事實是黃仁勳說了那「最重要」的幾句話，便令英偉達的股價和市值，以及標指俱升，幾句話的「現金變現率」非常非常非常之大。不過，市場和投資者始終關注，繼續建設AI基建，投資回報是否足夠？與PC和雲計算相比，英偉達產品或服務的回報率有甚麼分別？

 

黃仁勳親解技術優勢

 

　　黃仁勳指出，在雲計算之前，最大的趨勢是虛擬化。虛擬化意味著客戶將數據中心裏的所有硬件，化為虛擬數據中心，才可以進行跨數據中心移動工作負載，而不必直接與特定的電腦聯繫。結果是，數據中心的使用率提高了，成本則減少了兩倍到兩倍半，而且幾乎可在一夜之間完成。此外，由於許多公司都得以共用資源，令成本再次下降，使用率再次提高。

 

　　黃仁勳說：「這些年的所有進步，掩蓋了底層的根本變化，那就是摩爾定律（副文）的終結。我們從使用率提升中獲得了兩倍，甚至更多的成本降低，但這也碰到了晶體管(transistor)和CPU性能的極限。

 

　　所有的這些使用率的提升已經達到了極限，這也是為甚麼我們現在看到數據中心和計算膨脹的原因。因此，第一件正在發生的事情就是加速計算。當你在處理資料時，例如使用Spark（目前世界上使用最廣泛的數據處理引擎之一），如果你使用Spark，並通過英偉達加速器加速它，你可以看到20倍的加速，這意味著你會節省10倍的成本！

 

　　由於你需要支付英偉達GPU的費用，雖然計算成本可能會增加一倍，但你將減少計算時間20倍。因此，你最終節省了10倍的成本。對於加速計算來說，這樣的投資回報率並不罕見。我建議你加速一切可以加速的工作，然後使用GPU進行加速，這樣便可立即取得投資回報。」

 

AI浪潮驅動龐大需求

 

　　此外，黃仁勳指出，生成式AI是AI的第一波浪潮，基礎設施用家（例如英偉達和所有雲服務提供者）將基礎設施放在雲上，供開發人員使用這些機器來進行AI模型訓練和微調，以及為AI模型提供保護等。

 

　　正因需求如此龐大，黃仁勳說每花費1元在英偉達，雲服務提供者可獲5元的租金回報。這種情況正在全球範圍內發生，一切都供不應求。

 

　　黃仁勳指一些通行的應用，包括OpenAI的ChatGPT、GitHub的Copilot，或者英偉達內部使用的共同生成器，它們提升生產力的程度是不可思議的。目前，英偉達每名軟件工程師都在使用各式各樣的共同生成器。

 

　　他認為，企業別無選擇，只能接受「加速計算」的潮流，而英偉達的技術不僅能加速原本的工作，例如數據處理的負載，更可完成舊技術無法應對的AI任務，而英偉達旗下、號稱「最強AI芯片」的「Blackwell」尤其受市場歡迎。

 

　　不過，對黃仁勳「我們目前與全球每一家AI公司都有合作，也與每一家數據中心有合作。我不知道有哪家雲服務提供者，或電腦製造商是我們沒有合作的。」這種說法，投資者是否需要毫無保留地照單全收？

 

　　「黃仁勳講話」的現金變現率的確比特、賀辯論或CPI數據為高，但英偉達或科技應用的發展，又會否真的像黃仁勳所描繪的那麼美好？這或要待3至5年後，讓時間來驗證。


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摩爾定律過時了　？

 

　　摩爾定律(Moore's law)是由英特爾(Intel)創辦人之一摩爾(Gordon E. Moore)提出的。摩爾認為，集成電路上可容納的晶體管數目，約每隔兩年便會增加一倍，而英特爾CEO豪斯(David House)則提出，約18個月會將芯片效能提升一倍（即更多的晶體管使芯片更快）。

 

　　摩爾定律是一種以倍數增長的觀測，個人電腦、網際網路、智能手機等技術優化與創新，均離不開摩爾定律。直至近年，科技界卻未就摩爾定律會何時不再適用，達成共識。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　　

 

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