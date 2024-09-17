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17/09/2024

減1/2定1/4厘？

#財金大勢 #聯儲局 #減息 #蒂米羅斯
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　　美聯儲局本周一定會宣布減息，已是市場共識，但會減0.25厘，還是減0.5厘，卻由月初較傾向於減0.25厘，演變為上周對美聯儲局減息半厘的預期再次升溫，減半厘的機會最新是50%。投資者可以點睇？

 

　　順藤摸瓜，先看看減半厘機會佔50%的來源。根據FedWatch的資料顯示，減息半厘（0.5厘）的機會率大升，與減四分之一厘（0.25厘）的機會各佔一半(50%)，是在美聯儲局的「線人」說美聯儲局正考慮減息幅度之後，但這個「線人」是誰？可靠嗎？原來是《華爾街日報》首席經濟記者蒂米羅斯(Nick Timiraos)。

 

　　蒂米羅斯被視為美聯儲局「線人」或「放風者」，是因他自2022年以來，成功「預測」了美聯儲局的每一次利率決定，故有此稱號。有傳媒報道表示，美聯儲局甚至曾向他透露擬定了的決策。

 

　　蒂米羅斯近日撰文表示，由於勞動力市場降溫，以及近期出現滯脹迹象，減幾多息對鮑威爾都是兩難。他引述美聯儲局前副主席指，風險管理已轉向就業市場，認為對減息半厘有利，這亦與鮑威爾曾在央行年會上呼籲，要將注意力轉放在就業市場風險的說法脗合。

 

看「半杯水」和「舊電池」

 

　　有人卻認為，蒂米羅斯暗示了美聯儲局更傾向減0.25厘，而非半厘。那便要再看一次美國8月就業市場數據：新增非農就業職位雖低於預期，僅14.2萬，而預期是16.4萬，但要留意的是，這預期的落差還是可被市場接受的。同時，失業率從4.3%降至4.2%，也符合預期，反而滯脹會否才是今次減幅的主要考慮？

 

　　此外，蒂米羅斯關於減息半厘的另一消息來源，相信是美聯儲局前副主席克拉里達(Richard Clarida)，他又可信嗎？克拉里達現任太平洋投資管理(PIMCO)全球經濟顧問，對於這類表面上不在其位的「過氣電池」，他們的意見有多接近「局」內人士，真是見仁見智，但最少他還可代表投資界其中一個意見。另摩根大通的首席美國經濟學家費羅利(Michael Feroli)也認為，美聯儲局應減息0.5厘，以平衡風險。

 

看減1/4厘　大有人在

 

　　不過，市場認為美儲局減息四分一厘的「大佬」仍大有人在，以下是其中5位：

 

　　（一）瑞銀(UBS)行政總裁安思傑(Sergio Ermotti)：市場對美儲局本月將會大幅減息的預期，似乎有點過頭。

 

　　（二）高盛(GS)行政總裁蘇德巍(David Solomon)：最可能的情況是減息0.25厘。

 

　　（三）摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰：美聯儲局減息0.25厘較合理。

 

　　（四）安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger：我們預計美聯儲局將減息0.25厘。

 

　　（五）嘉信理財（香港）理財顧問林長傑：我們預計利率將下調0.25厘。

 

　　當然，以上各人都一定戴上「頭盔」，例如指由於美聯儲局部分官員有提前減息的評論，故不能排除減息半厘的可能性。即使美聯儲局今次真的減息0.25厘，如就業市場進一步惡化，美聯儲局其後便有可能大幅減息……但總的來說，他們都傾向認為，會減息0.25厘。

 

全職兼職　內藏玄機

 

　　談及就業市場，雖然美國8月份的就業報告顯示，市場正在降溫，整體數據看起來也不錯，但基本數據同時顯示，就業市場需求正在放緩，投資者應要關注。

 

　　美國就業職位其實一直大幅放緩，特別是在製造業、零售業和服務業的全職職位。全職就業職位是一個比總就業職位（包括兼職在內）更好的經濟指標。美國是一個以消費為基礎的經濟體。如果消費者不先生產一些商品或服務，就無法消費。簡言之，就是要工作掙錢，才可維持生計，有錢消費。

 

　　美國人更需要全職工作，才可維持可持續的消費。因全職的工作才會讓人獲得更高的薪金、福利及醫保來餬口、養家，而兼職的工作卻不是。從歷史上看，當全職就業人數下降時，經濟衰退往往便隨之而來（圖一）。

 

 

　　如果全職就業推動經濟增長，那麼全職就業便需要更強勁的勢頭，但自2023年以來，美國就業市場失去了100萬個全職職位，而增加了150萬個兼職職位，似乎倒增了50萬個職位，但兼職工作實在難以反映，美國經濟是否真的強勁（圖二）。

 

 

　　既然今次減息幾多是「五五波」，美聯儲局可能至今還準備擲毫決定！但投資者除要關注減息幾多之外，還要為美國就業放緩對股價的影響，做好準備。因市場可能已開始反映美國內就業疲弱，除零售和旅遊等受消費者支出影響較大的產業會出現較大跌幅之外，消費者對科技產品及服務的需求也將下降，這或會導致相關企業，例如今時走勢仍不錯的「科技七雄」，它們的盈利和股價應聲下跌（圖三）。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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