上周五(20日)，恒指收萬八點上，後續可望多少？筆者估是兩萬。

恒指今年每次黎明，又被烏雲蓋日，8月底，8月期指一度升穿萬八。9月2日筆者有文《漸入好景》（圖一），但恒指旋即被打殘，回見萬七，今次又會否又再烏雲蓋日？筆者是看好死硬派，認為港股黑夜已過，可再見黎明。

換成分股，是左升右降格，是股票換班。今時減息，可帶動活水流入，金融市場是有水升水，無水散水，活水多了，便有上升的動力。

美國減息，不是第一次，以前美息減如何帶動活水？

2007至2008年、2019至2020年的美減息周期中，香港銀行同業結餘均明顯上升，從最低的不足100億港元，升至最高時的逾4000億港元（圖二），銀行水浸自然會放鬆借貸，會減存款利息，趕錢出街，亦會減貸款利息，吸引投資/投機者借錢。港銀行間的同業拆息(HIBOR)亦會回落（圖三及圖四）。

雖然今時港人已不熱衷於買樓，但在供樓者，是有望HIBOR的回落，而稍減供樓負擔，有利市面消費，這個由減息帶來活水去刺激港經濟的過程，不會是立桿見影的，可能要6個月才見出效果，這個「6個月」是據過往的觀察而來。有先觸覺的投資/投機者，則不會等6個月，而是會搶前跑步入市，所以就有了上周三（18日）美國剛宣布減美息，而翌日周四（19日）港股便立上升。

港元跟美元在聯匯制度下，美息與港息是有同方向的走勢，儘管步幅未必一樣，但方向則趨同。美聯儲局減二分之一厘，在9月19日（即美息宣布減的翌日）金管局便宣布下調貼現窗基本利率二分之一厘，滙豐銀行亦宣布將港元最優惠貸款利率下調25點子至5.625厘，是2019年以來首次下調。

如美息下調，而港息不下調，將會帶來投資/投機者沽美元買港元來套利，港元需求多了，一達港元7.75的強方保證時，金管局必然要沽港元買美元，市面上港元便會多了，這就是活水的泉源。

美國一減息，市場預期是個減息周期之始。到今年年底至明年中，尚可以有四分之三厘至一厘的減幅，此即港息亦要同步減，而活水亦將陸續多，市面港元水多了，總有利港經濟，今時想借錢的人或許因目前港經濟的低迷而畏首畏尾不肯借，但已有按揭或借貸的個人、企業，應可在這次減息潮中，減輕了付息的負擔，由捱兩餸飯，可以奢侈吓去嘆三餸飯。

減息可以怎指揮了資金的流向？

我輩散戶，袋中錢計數是以萬、百萬、千萬計，但富貴人家或大基金，其「金山」是以十億、百億、千億計（以十億起步是今時億元已不可稱富）。百分之一厘（即1點子）的收益差距，已是小數怕「大」計，更不要論是減25點子（四分之一厘），50點子（二分之一厘），100點子（一厘）的氫彈級撼動。

如果未來數月，美息真會再減四分之三厘以至一厘以上，持大資產者一見減息巨輪滾來，能不立時將資金挪至仍有高息的資產以避難？古人重九登高以避疫，跟今時大資金要搶高收益資產以避低息巨輪，是一脈同源：避難。

對持大資金者言，今次美息減二分之一厘是第一響，之後仍有N響，怎逃命？

今時10年美債息3.75厘，A股（以滬深300指數計）息3.1厘，港地產租金回報率2%至3%，恒生指數回報率約4.6%。

10年美債息在未來一年，由於美息會減關係，可能會低於3%，於是有、有、有、有、有錢佬會點走，不也明乎？

筆者一直提議投資者，要留意3.5厘息以上的股票，看來講到口水乾都要講。

黎明前夕心情好，

上盼兩萬更歡欣。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）