今年以來，筆者是中/港股市的好友死硬派，堅持恒指年內可望二萬，但市道發展是一波三折。但到昨天（24日），恒指大升逾750點，收19000.56點（圖一），成交逾2423億元；上證指數漲4.15%，收2863.13點（圖二），滬深兩市合計成交逾9713億元人民幣。中港市升，價量配合，看來恒指上見二萬，應是可以。

是甚麼促使中港股市急升？升後又會否回跌，畢竟有大行話今年底看萬二。

二萬與萬二，市會向哪裏走？向萬二走，我不知原因，向二萬走是阿爺的護航。

有解釋，昨日的大升是阿爺會降準，會穩定金融市場，但為甚麼阿爺會做這些？是江湖救急？還是有甚麼長遠大計？如是江湖救急，則中港股市一彈之後可能要倒後；如是有長遠大計，則中港股市才可後市見出艷陽天。

股市是反映經濟的，近年中國經濟確實很不好，阿爺是知道的，但要解救一個世界第二大（還已是第一大？）的經濟體，是不能如美國那樣光簡單去印銀紙來解困的。要解決經濟困境，的確是要用錢，但怎樣用，才是關鍵。

筆者經常引用漢初文、景二帝之後的漢武帝在解決貧窮、通脹之餘再促進經濟之方法。

秦末天下大亂，不少之前六國的財富都被戰爭破壞掉，咸陽大火，三月不滅，就是個例子（雖然考古有謂咸陽大火所燒的只是個廣場，但廣場之火可以燒足三個月就不只是個廣場了）。到漢劉邦接手，已是一窮二白，國庫空虛。漢初以秦錢重，難用，而將秦錢的含銅量減少，這等於今之QE，錢幣中銅少了，即是貶值，帶來了高通脹，米價飛升數倍。捱過通脹的方法是物價貴了，便用少啲，故景帝作為皇帝，也一年只做一件龍袍，有穿洞便補了仍著。

光靠慳，是不可以富貴的，要富貴一定要發掘財路。漢初就是以減人頭稅方式去吸引六國農民去西北開荒，除減稅外，還每戶發放農具、耕牛、種子，更重要的是有晨耕專才，去教導六國農民怎去在不熟悉的西北地，用上新技術去抗旱抗風沙種活莊稼，獲得好收成。數十年經營下來，到漢武帝時，漢朝就富裕到國庫滿瀉（綾羅棄於地，銅錢堆如山）。

這歷史跟今時阿爺要盤活數年來，因內房爆煲，美國貿易制裁而致經濟疲弊是相關的。

第一、要QE，爺用的是重啟2014年與2022年用過的PSL(即Pledged Supplementary Lending的縮寫，抵押補充貸款)以去穩增長和托底。

今年1月8日，筆者有文《重啟PSL能帶動中國經濟？》。

抵押補充貸款(PSL)，是2014年4月中國人民銀行創設。

PSL作為一種新的儲備政策工具，有兩層含義，首先量的層面，是基礎貨幣投放的新管道；其次價的層面，通過商業銀行抵押資產從央行獲得融資的利率，引導中期利率。

PSL的主要功能是支援國民經濟重點領域、薄弱環節和社會事業發展而對金融機構提供的期限較長的大額融資。抵押補充貸款採取質押方式發放，合格抵押品包括高等級債券資產和優質信貸資產。

中國的PSL即是QE，但跟美國QE不同的是，PSL是指導性、傾斜性的減息放貸，不在央行所傾向放貸的行業是拿不到廉貸，但一切的刺激性放貸，必定對中國當前低迷的經濟產生牽動（圖三、圖四及圖五）。至於能帶動多少，要看央行對PSL投放多少，有人謂要4萬億元才夠，如今只投放3500億元，是十分一也不到。

但事情也不能光往錢看，因為中國的居民儲蓄仍有相當，只是目前心情悲觀，不肯花錢，但如果居民的不肯花錢心情有所扭轉，貨幣流速就會回升，假如貨幣流速回升不夠又如何？

估計央行會加大PSL的資金注入，甚至降準。

可以預期2024年中國的資金將會寬鬆，利息會有下降，而這對股市是利好事。中國的資金路會否如是走，值得留意。

第二、這些由PSL釋放出來的資金要怎用？美國是用來派失業救濟、新冠疫救濟，是花了便花了，除了保住美國消費去保住GDP外，是不會帶來太大的經濟生產動力。但中國是重點花錢去撐芯片研發、低空經濟、是新質生產力行業，這同漢的拓荒地增糧產是類出一轍。

此即當美國的QE是幫政客買選票時，中國的PSL(QE)就是幫中國帶來更高層次的經濟增長。

怎看到這些政策有沒有收效？不少人看內房仍不振，不少人失業便謂中國經濟死、死、死。但中國經濟是有兩大支撐點，一個是內部消費近日表現確是下調，即所謂躺平，這不一定是不好事，人窮就應慳。漢景帝也是一年只做一件龍袍，舊龍袍爛了也是補丁穿，有乜問題呢？最緊要是有無新財路。這就要看中國的出口，出口增，即是中國賺錢的能力不弱。

8月出口按月改善，對歐美增速延續回升趨勢。

1)海關總署披露8月外貿數據，按美元計，1至8月中國出口增速4.6%、按月增0.6個百分點，進口增速2.5%、按月減0.3個百分點；8月單月出口增速8.7%、按月增1.7個百分點，進口增速0.5%，按月減6.7個百分點；

2)8月出口增速按月提升，因搶出口等因素造成對歐美等出口保持較佳水平，且韓國、越南出口數據仍較好；但考慮8月全球製造業PMI低於榮枯線、歐線集運期貨下跌、上年下半年基數走高，出口後續表現仍待觀察；

3)分區域，對拉美、金磚、歐盟、東盟、美國增速較快，分別增20%、18%、13%、9%、5%；對非洲、金磚、拉美、日本增速分別增12、11、6、6個百分點；

4)分產品：資本品表現最佳，中間品、出行品增速改善；船舶61%、汽車33%、廢料31%、未鍛造的鋁及鋁材24%、手機17%、家電12%等增速較快；多數消費品增速有改善。

中國經濟看好 恒指上望二萬

不少人將注意力集中到只是國內的內部表現，而忽視(或故意忽視)中國的出口能力。只要中國出口好，就是外匯收入增，這是中國財富增加的主要來源。內部消費好只是塘水滾塘魚，愈滾愈縮。

筆者有位大姑媽，她精打麻將，過年時，她不屑跟家中人耍樂，因為贏輸都是自己人錢，她十分熱衷在屋邨內，以至跨屋邨征戰，因為可贏不少非自己人錢，而她可以靠出邨打麻將而養活全家，出口助內銷，明未？

中國出口續好，中國經濟亦將好，股市是反映經濟的，當然也可好。今時看，上望二萬是否有機會過下望萬二？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）