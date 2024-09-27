  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

27/09/2024

為阿爺大招解畫（二）

#財金大勢 #人行 #人行放水 #中國樓市 #買房 #房貸利率 #降準 #降息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　 9月24日，央行潘功勝、金管局李雲澤、證監會吳清聯手出大招，港股、A股、商品期貨、人幣大漲。但是否一招了？還是綿綿拳，陸續有來？筆者且解畫。

 

　　國內金融界有位作者大江，匯集了阿爺的大招，筆者站在巨人肩膀上，再望遠啲。昨文講了股與息（編按：詳見昨日「為阿爺大招解畫」8點分析），今日（27日）續講樓、匯、債。下文紅字為筆者所望。

 

　　(9)潘功勝表示，在房貸方面，將降低存量房貸利率併統一房貸最低首付比例。具體是：引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均降幅大約在0.5個百分點左右。將全國層面的二套房貸最低首付比例由25%下調到15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例。

 

　　潘功勝：存量房貸利率下調預計惠及1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出1500億元人民幣左右。

 

　　潘功勝表示，全國層面不再區分首套房二套房，統一最低首付比例全部為15%。各地可以在此基礎上因城施策，自主確定轄區內是否實施差異化的首付比例下限安排。商業銀行根據客戶風險狀況和意願確定具體的首付比例。

 

　　對於存量房貸跨行轉按揭，潘功勝表示，初期會先在本行內實施轉按揭，下一步再考慮是否需要跨行轉按揭。

 

　　阿爺透過昨日（26日）提的定向式放款，向銀行提供資金，以盤活企業，好使工人收入有保障。另方面則減降房貸利率0.5%，為1.5億人口（即是造了按揭的家庭人口）減利息支出1500億元人民幣左右，亦降低房貸首付至15%。整體操作是，工人少了企業倒閉失業之憂，收入穩定了，樓價已減，上車易了，按揭息又低了，好去勾起置業者的買樓慾求。在供樓者，則減少其供樓利息，所省下的利息可用在日常消費，起碼可以食餐海底撈(06862)啩，1.5億人每人食多餐。唔怪得頤海(01579)、海底撈、美團(03690)要升嘞！

 

　　沙特資金上周公布買奧園(03883)佔16.48%股份，成奧園最大股東，是否早收到料？

 

　　上周沙特資本市場管理局又公布成立中國香港股票的ETF，此ETF一成立，中港股市便大升，好過燒炮仗開張。事出咁蹺豈無因。中東佬賺了頭注，黃皮白心、黑心者只好眼望望。

 

　　(10)李雲澤表示，金融總局和住建部建立了城市房地產投資協調機制，截至目前，商業銀行已審批白名單項目超過5700個，審批通過融資金額達到1.43萬億元人民幣，支持400餘萬套住房如期交付。為支持剛性和改善型的住房需求，金融總局將配合人民銀行積極推進委託降低存量房貸利率，減少居民房貸支出，提高人民群眾的獲得感，同時進一步推動城市融資協調機制落實見效，打贏保交房的攻堅戰，促進房地產市場平穩健康發展。

 

阿爺QE 解困內房

 

　　中國最頭痛的經濟事是內房，不少人認為中國內房，會如日本房地產一樣，要走進迷失的三十年，有這些想法的如不是Simple Naive，便是Stupid。經濟病痛，一如人之病痛，是不會只會病，只食舊時藥，而不去開放新藥。癌症一直被認為是死症，但今時有標靶藥。中國對內房難題是採一城一策，即不同城市內房困境，是不能光服一味減息來解決，是要度身訂做解決方案。所以有白名單，今有5700個即是有5700個樓盤，涉及400餘萬套房涉資1.43萬億元人民幣，錢從何來？不是由內銀來，如是內銀必瓜，但且看工行(01398)、建行(00939)瓜了未？未瓜，因資金由阿爺來（金融總局和住建部），此即可阿爺照起，咁物就QE囉。係呀！唔得咩，美國QE十多年，中國今時QE，按理仲可以QE多起碼十年，QE有無後遺症呀！有，稍後談。

 

　　筆者一直有介紹黃奇帆的解救內房之策，今時便是囉，不是興起，急病亂求醫㗎。

 

　　(11)潘功勝表示，近期主要經濟體貨幣政策進行了調整，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解。美聯儲降息50個基點是過去幾年中加息周期後的首次降息，主要經濟體貨幣政策進入減息周期，美元升值動能減弱。隨著國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定的外部壓力明顯減輕。

 

　　潘功勝表示，市場參與者要理性看待匯率波動，企業要聚焦主業，人民銀行在匯率政策的立場是清晰透明，堅持市場在匯率市場的決定性作用，強化預期引導，在外匯市場形成單邊的一致性預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平。

 

　　有人認為阿爺QE人匯必貶，唉！唔係炒家就唔係炒家啦！人仔今時曾升破七呀，日後詳談此。

 

　　(12)潘功勝表示，針對近期債券市場操縱價格、出借帳戶、利益輸送的情況，人民銀行將加大銀行債券市場違法違規行為查處，適時向社會公布。

 

　　潘功勝表示，央行通過二級市場買賣國債，投放基礎貨幣條件逐漸成熟。央行會同財政部研究，優化國債發行節奏和期限結搆。

 

　　潘功勝表示，近期國債收益率下行有政策利率下行引導市場利率下行的影響，也有前期政府債券發行供給偏慢的因素，還有中小金融機搆風險意識淡薄、推波助瀾、羊群效應的因素。國債收益率水平是市場化形成的結果，人民銀行尊重市場作用，為實施積極財政政策營造了良好的貨幣環境。但也要看到，利率風險是金融機搆風險管理的重要內容，美國矽谷銀行破產的風險事件啟示我們，中央銀行需要從宏觀審慎管理角度觀察評估市場風險，並採取適當措施弱化和阻礙風險的累積，這是央行的職責。

 

　　潘功勝表示，國債收益率曲線作為重要的定價訊號存在遠端定價不充分、穩定性不足的問題，央行對長期國債收益率做風險提示，是為了遏制羊群效應，維護債券市場良好秩序。

 

　　阿爺確開始QE了，可以導致息率有波動，故阿爺要安排在二級市場買賣國債（以前是沒有的），目的是要調控好市場利率。

 

　　月前有人炒長債息跌，如長短期息都跌，則可以引發資產價快速上漲帶來通脹。

 

　　但阿爺是可以透過沽短買長，或買短沽長來微調市場息率。一句講晒，想炒中國國債，諗都唔好諗，阿爺揸「車立」，可以分分鐘夾死炒家。揸債就應老老實實，一揸到尾，不要炒，免出現美國矽谷銀行破產事件。

 

　　阿爺出了這些大招，有乜效果？

 

　　講多無謂，看恒指日線圖。今周一（23日），筆者有文「上盼兩萬」，昨日到咗嘞。升完了？應未啩，因為之前不少睇衰中國，認為是「東降西升」的對沖基金，今周是仆到回來講「東升西降」了。

 

　　正是：英雄被困筲箕灣，今朝踏步出中環。

 


 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #人行 #人行放水 #中國樓市 #買房 #房貸利率 #降準 #降息
更多財智文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk