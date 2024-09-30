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30/09/2024

恒指再望22622？

#財金大勢 #恒指
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　　上周一(23日)筆者文「上盼二萬」（圖一），今時，二萬到了，之後望乜？數年前筆者在「午市閒談」中，經常講一句：22622升破並不易。

 

 

　　2023年1月，期指一度升破22622，但就回落到萬五，上周又上破二萬，今次22622能否被上破？圖二是期指月線圖，今時期指離22622尚有二千多點，有力量支持升破嗎？

 

 

　　同樣富時A50（圖三）和中證1000（圖四）亦臨關鍵，富時A50上關鍵位在13034、13610和14481。而中證1000的高位是5690。

 

 

　　如按今年2月中中證500走勢看，這一波升幅可以持續至11月初。屆時美國有大選，美聯儲局又議息，這兩個敏感點，將是外圍股市的大拐點。但要留心，如美國經濟有陷衰退危機，可以爆發出全球金融危機，那時才可能是大機會。一個觀察點，巴菲特現手持大量現金，他賭的，就是接下來可能出現的金融危機，滿街血流成河，他就會去執平貨。因此未來數月，看巴菲特何時出手就可跟之入市。

 

　　買賣中港股市又是否要看巴菲特手影？不用，因為懾於美政府壓力，巴菲特是不敢買中港股市的，如連巴菲特也重買中港股票，恒指升上三萬、四萬都無懸念。

 

　　今時可以買或仍敢買中港股市的外資，又怎看中港股票？

 

　　9月26日，對沖基金傳奇人物大衞．泰珀(David Tepper)在一檔節目表示：「我原以為美聯儲上周的減息決定會導致中國放寬政策，但沒想到他們會使出那樣的大招。這是一個徹底的轉變。」當泰珀被問及買了甚麼中國資產時，他回答稱：「甚麼都買，我會買ETF，也會買期貨，所有的都會買。」

 

　　嘩！乜資產都會買呀！原因是阿爺政策力度大，有幾大？可以回看筆者上周四（26日）、五（27日）兩文，「為阿爺大招解畫（一）和（二）」（圖五、圖六）。

 

 

　　大衞．泰珀又為何要咁狼乜都買？你唔及早買就只好等買貴貨，因為中東資本瘋狂掃貨，搶灘中國，以前睇淡中國全線撤了資的資金，又再看好「東升西降」。9月27日「財聯社」有以下報道：

 

　　前周，中國家電企業美的集團在港交所上市，當時資金籌集目標約為40億美元。知情人士透露，阿聯酋阿布達比投資局(AIDA)是美的港股IPO中的投資者之一。

 

　　另外，AIDA還與另一家阿布達比基金穆巴達拉投資公司(Mubadala Investment Co.)，共同參與了大連萬達集團購物中心管理部門83億美元的交易。

 

　　兩周前，聯想集團宣布，與戰略投資交易相關的決議案已獲得股東大會通過，批准向Alat埃耐特發行20億美元的無息可換股債券及發行11.5億份認股權證。

 

　　Alat埃耐特是沙特公共投資基金(PIF)旗下的全資子公司。聯想將在利雅德設立中東和非洲市場地區總部，其中包括一個客戶中心和一個面向該地區的研發中心。

 

　　根據媒體彙編的資料，即使距離年底還有三個月，今年中東企業在大中華區的交易額也已經達到創紀錄的90億美元。交易者預計，這一趨勢未來幾個季度將繼續加快。

 

　　德意志銀行亞太區投行業務和諮詢主管Mayooran Elalingam表示：「中國資產的估值是整個亞太地區中最具吸引力的。」他還提到，中東的主權財富基金資金雄厚，渴望在亞洲找到有趣的業務。

 

多領域掀起投資風暴

 

　　中東的主權財富基金總共控制著超過4萬億美元的資產，有資料顯示，這些基金在九個月中支持了價值500億美元的交易。

 

　　Elalingam補充稱，中東基金能以實惠的價格在中國收購優質資產，尤其是在醫療保健和消費品等行業。他還提到，這些基金還在中國具有全球競爭優勢的行業積累專業知識，其中就包括高端製造業。

 

　　與此同時，全球最大油氣公司沙特阿美也在中國非常活躍，公司正在考慮在中國投資更多化工廠，還在關注收購中國恒力石化有限公司10%的股份，並與另外兩家中國公司達成類似交易。

 

　　去年，沙特阿美以34億美元收購了榮盛石化10%的股權，這是沙特阿美公司史上最大的一筆海外收購。6月時，沙特阿美還宣布計劃收購Horse Powertrain Ltd。（吉利與雷諾合資的公司）10%的股權。

 

　　律師樓Ashurst駐杜拜的合夥人Simon Rahimzada表示，沙特重塑經濟的長期目標可能會引導他們在中國的投資戰略，財富基金可能會投資那些希望在中東擴展業務的企業，以便促進技術的交流。

 

　　另外，物流、消費品和醫療保健資產也吸引了中東資金。年內，杜拜的DP World收購了知名貨運代理公司Cargo Services Seafreight，令其控股了在港股上市的CN Logistics International Holdings Ltd。

 

　　上月，穆巴達拉投資公司與康橋資本攜手，共同收購優時比(UCB SA)在中國的成熟產品業務的全部股權。先前還有消息稱，穆巴達拉和卡塔爾投資局考慮投資麥當勞的在華業務。

 

　　中東資本的興趣還涉及技術領域，包括芯片製造和人工智能。今年6月，智譜AI被曝獲4億美元融資，投資方為沙特阿美旗下風險投資部門管理的基金Prosperity7。

 

　　正是酒香不怕巷子深，上周五港股成交就躍升逾4400多億元。如看圖二期指月線圖，是看不到成交額的勁度，改看圖七的恒指日線圖成交，就知這數天的港股成交壯觀如8月錢塘江潮。成交走在指數先，升上來就是乜擋路的淡友都死。一句建議，千祈咪造淡，蟹貨見到家鄉都不要急住沽。看有關股近日有無大成交便是。阿爺這些大招仲有乜解畫，後續仲有乜招？

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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