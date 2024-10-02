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02/10/2024

買到10月9？

#財金大勢 #投資 #港股 #救市
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　　投資者有兩個症候：一是畏高，一是畏跌。跌之時就悲觀，如世界末日臨，高之時又怕做蟹。其實，股市升完會跌（或調整），跌完又會升（或反彈）。今時恒指升穿二萬，怕唔怕企唔穩，又跌番落萬四？

 

　　筆者對股市，永存敬畏，因為我輩散戶，分分鐘俾大戶割韭菜，但當大戶也降為韭菜時，就大家咁高咁大，你割我，你都要甩層皮，點解筆者今時咁自大？

 

　　在和風細雨時，大戶確可反手為雲覆手為雨，烚死我輩散戶。但在錢塘大潮前，大戶、散戶，都可以在驚濤拍岸中，被浪淘盡，咁使乜怕被大戶割？要驚的是，錢塘大潮，何時不繼，無水來。

 

　　錢塘大潮，潮水由9月24日起才話會滾滾來，要留意是9月24日上午9時才宣布放水，今天才是10月2日，中間夾了兩個周六日及10月1日假期，實際工作日（放水日？）只得五日，點會咁快放完水呀！

 

　　筆者在9月26日「為阿爺大招解畫」一文中（圖一），提出以下：

 

 

　　潘功勝宣布，央行近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元（人民幣．下同）。將根據情況可能在年底進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。

 

　　先來1萬億元（人民幣．下同），唔夠？再1萬億元，後續會否又再1萬億元？一句講晒，唔夠放到夠，經濟有活水，A股點能唔升。

 

　　A股一升（見圖二、圖三），在未有散戶韭菜資金入前（永遠是後知後覺嘛），之前做空了A股、港股的大戶（大摩話恒指見萬二呀！）便先知先覺地冚倉，你冚我冚，指數與成交便升。

 

 

　　之前沽空的大戶，在冚倉之餘，亦會反手冚突，變成冚一百，加買一百？二百？三百？便自我實現了錢塘大潮。人行放了水未？不知，但估計，填張Form，兩層人，用兩日去審批夠快嘞啩！人行都只是滴水之施，但做淡大戶就不能不湧泉以報，因為在上周四（26日），上交所宕機，上周五（27日），一眾證券行的App都Jam哂，話有兩萬名韭菜散戶等開戶入市。此情此景，使筆者想到1973年港股狂潮時，新鴻基證券(00086)的玻璃門每天開市前幾被迫爆，有人肯不收人工去新鴻基證券打工，因為工作人員不用門外迫入嘛！散戶求迫入，墟冚到要消防局出動拉喉，去為熱火朝天的散戶降溫。

 

　　今時A股散戶的熱情被嘲為「武則天守寡」--無「李治」（無理智），但在三數天的A股爆升中，已入市的股民，平均賺了4.7萬元人仔，四天熱炒，賺了半年糧，真係想有「李治」都唔得啦！

 

　　炒股好揾，2020年4至6月新增人數大於2019年（圖四），數據只是到6月，如去到9月，定更爆錶，一眾國內證券行在十一黃金假期中，全部被迫取消休假，好處理新增的散戶申請者。

 

 

　　今時的新增申請者，有逾70%是00後，90後的，他們都是打機能手，這批初生之犢，趁這十一假期，買個炒股軟件，惡補下炒技和股票知識，一到10月9日，股市復市，這批初生之犢分分鐘會如萬人馬拉松長跑起步，人山人海既壯觀，亦可以好得人驚。

 

　　得人驚是：

 

　　1. 盲拳打死老師傅；

 

　　2. 汲取美國Gamestop股(GME)，大戶大手做空，但散戶話為正義，竟然勤王救駕，蟻多摟死象，做空大戶就被挾瓜，之後尚有一兩隻美股，都是做空大戶被散戶挾瓜的。

 

　　國內A股在9號才復市，出閘的散戶九成是買買買，但仍有空倉未平的國內大戶怎辦？點會等到9號才與出閘散戶角力呀，他們有門路，定然在10月2日已復市的港股補齊貨啦！不排除港股在上周五及今周一（30日），成交破4000億，5000億，就有那批補空倉大戶買。另方面，轉看好的大戶亦可能在早早開市的港股中儲貨，等10月9日時沽與那批出閘的散戶。

 

　　走筆至此，筆者愈寫愈興奮，十分期待這批00後、90後的散戶生力軍是被大戶血洗，還是他們血洗大戶。畢竟這批00後90後的新晉散戶都是唸過書，在七天假期中苦研投資/投機秘笈，也不是不可與大戶一搏的。一言括之，蟻多可以摟死象。

 

一注資金買港交所

 

　　國內散戶要等10月9日出閘，思考港散戶今日便可部署，揸定沽？

 

　　一字：

 

　　這個！是抄中信証券研究在其公司官號發布文章的文題（本文引用其簡體原字）。

 

　　但怎「干」？9月26日，中信一級行業表現見圖五、圖六。博升幅大的板塊，及升幅多的指數來跟。但如你只得一注資金，唔使稔，買港交所(00388)。

 

 

　　以前筆者提過，港股日平均成交千億之下，港交所價200/250元，千二/千五億，港交所價250/300元。日均成交二千億，唔覺意可炒上500元（見過啦），今時如日均成交有三千億或以上，港交所價若干？千元可以不是夢。閣下會否共同發夢？由你，但記住可以係南柯一夢㗎。投資要獨立思考。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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