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03/10/2024

嘩！嘩！嘩！22622啦！

#財金大勢
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　　昨天(2日)恒指升逾1300點，只能講，嘩！嘩！嘩！見過22622啦！（圖）

 

 

　　恒指夜期前晚跌了500多點，昨早期指在開市前，期指曾閃出下跌500點，但終以升逾1300點收。的確，以前夜期下跌，翌日港股都會普跌，今次為何不一樣了？一個可能性，高手在過招。

 

　　能撼動夜期的，不會是阿貓阿狗的無名輩，這些有能力人士，不是真想沽低夜期，只是想趁美股軟，又是十一假，部分國內資金停了手，便造低夜期，低位撈些貨。昨早港期指一拉高，昨晚夜期亦可高，便可骨水賺一筆。這個明沽實買操作，在今周之內仍會見，一直到10月9日，國內A股復市，國內螞蟻雄兵殺入市場，再謀後向。

 

為甚麼市升不停？

 

　　國內《時代周報》有作者黃嘉祥、何秀蘭報道：

 

外資也心雄

 

　　有股民一早賺了52萬元（人民幣．下同）、有網文作者股市已賺300萬直接斷更、A股全天成交超2.6萬億元創紀錄、90後00後投資者入市了……一天之內，近20個A股相關話題登上微博熱搜。

 

　　中信建投證券首席策略官陳果認為，本輪行情是盈利預期上修、無風險利率下降和風險偏好上升三因數皆具備的難得的行情，所以不是一個簡單的超跌反彈。實際上港股指數的漲幅從一般意義上可以認為牛市已經能確立，相似背景與邏輯下的A股市場完全可以被認為這是一輪牛市行情。綜合來看，中國股市行情仍有一定空間。

 

　　有這個炒一天等於賺10年薪（賺300萬，梗是10年薪啦），不單螞蟻雄兵心雄，連外資也心雄了。

 

　　國際投資者對於中國市場的興趣明顯增強。全球最大的資產管理公司貝萊德率先行動，將其對中國的戰術資產配置從「中性」上調至「適度超配」。貝萊德投資研究所表示，最新的高層會議釋放的政策訊號表明，可能會有大規模的財政刺激措施出台。考慮到中國股票與發達市場股票相比處於大幅折價狀態，這或許會成為推動投資者重新入場的催化劑。基於預計的財政刺激措施，貝萊德上調了中國股票的評級，並認為短期內仍有適度增持中國股票的空間。

 

　　高盛緊隨其後，對中國股市表示了樂觀態度。高盛技術策略師Scott Rubner指出，國際投資者在很大程度上還沒有參與中國股市的反彈，這使得此次上漲成為外國投資管理機構的「痛苦交易」。然而，隨著投資管理機構愈來愈擔心錯過機會，國際投資者可能即將湧入並進一步推動反彈。高盛在其最新研報中上調了中國股票的評級，並認為中國股市有望進一步攀升。

 

　　摩根士丹利同樣對中國股市持樂觀態度。該公司表示，受上周宣布的一系列刺激措施和訊號的推動，中國股市在下一階段可能迎來更為「持續的反彈」。摩根士丹利分析師在一份報告中寫道，上周的政策超出了預期，有力的貨幣寬鬆和前所未有的措施旨在穩定和支持股市，阻止房地產市場的下跌。分析師預測短期內中國股市至少會上漲10%，並看到了更持續反彈的潛力。

 

　　在這樣的背景下，中國資產卻呈現出不同的趨勢。中概股逆市大漲，納斯達克中國金龍指數急升5.48%，創下年內新高。

 

　　熱門中概股如貝殼(02423)、嗶哩嗶哩(09626)、富途控股、理想汽車(02015)、拼多多、京東(09618)及阿里巴巴(09988)等均有強勁的表現，漲幅從1%至超過17%不等。

 

　　你心雄不？可以參考下哪些港股有幾勁。《經濟通》有50大升幅榜（表），最多的昨日升了逾730%，升幅第50的也升逾63%。升這麼多，部分是冚淡倉盤帶動，部分是被投資者看好其後市而追入。

 

 

　　普遍言，證券股的後市是被看好，升得合理；地產股也因憧憬阿爺托股有成、救內房亦有成，亦升。如是由冚淡倉盤帶動而升的，則不要沾手之餘，亦要以後避之則吉，因為造淡者未必是外人，而是大股東，他們藉此割散戶韭菜而已！今時要買乜股好，限於篇幅，不講了，請參看昨文

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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