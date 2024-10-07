中/港股市大升後，不少買唔切貨的妒忌友就謂今次升市是「武則天守寡」，揶揄武則天死了的老公叫李治，即是今次的升市是無理智。但如看下歷史，就知「武則天守寡」後，其治理是十分有理智的。

武則天即位，做了：

(1)編撰了《兆人本業記》發到州縣，作為州、縣官勸農的參考。

(2)設立右御史台，加強監察地方官吏，每年春秋，派使者到各地巡查，考察官吏善惡。

(3)徙人口至當時地廣人稀的河南區，容許因避戰亂而逃亡人士，就地登記戶籍，並免兩年賦稅，以保證農業發展。

(4)又發展工商業，不詳談。

(5)又培養人才，武則天在《臣軌》中謂：「天下至廣，庶事至繁，非一人之身所能固也。」她用人不談門第，有真才便可，她朝中有李昭德、狄仁傑、婁師德、李嶠、徐有功等，亦有提拔了姚崇、宋璟、張說、裴耀卿、張九齡等，為之後唐開元之治準備了人才。

(6)提升婦女地位，組織「北門學士」撰寫了《列女傳》、《古今內範》、《內範要略》、《保傅乳母傳》，婦女可以踏青、盪鞦韆、射箭、打馬球、男服，母逝亦要服喪三年。

再寫下去就是寫「古」而不是寫「股」了。

重點總括，武則天統治四十餘年，人口由之前的380萬戶幾倍增至615萬戶，這是由於她的惠農政策，使到小農戶得到安身致富之道，在她治下沒有一場成規模的農民戰爭，是貞觀、永徽和開元、天寶所不能及。

後來在男尊女卑的儒家思想下，史家就只誇大了武則天淫的一面，而忽略了她無李治都更理智治國的一面。

武則天治國關顧了小農戶的生計，一如今次A股大升，可以益了肯埋堆的股民一樣。沒有這次升市不少股民不僅仍被套牢，更莫說可以賺番筆，因此，「武則天守寡」又如何？不好嗎？

揶揄今次升市是「武則天守寡」無理智的人，是忽視了在今時金融社會下要怎樣才可以解金融困局。

古今中外，金融困局都不外是：1. 債重，2. 通脹高，3. 通縮。

解決債重，先要看債主和債仔是乜關係。有人借了大耳窿錢，這是外債，唔還，會死人。有人借了兄弟叔伯錢，這是內債，唔還住，通融下是可以的。

中國今時是內債為主，內房發展商，無錢再建樓去交付，是內債主要源頭。

發展商沒有錢去建成樓，是因為前十多年的野蠻無序發展所致。發展商買了地，按予銀行；得錢又可以再買地，再按予銀行；再得錢，又再買地，又再按予銀行；此即一筆本錢可以買到N塊地。金融術語是槓桿，亦即孖展。

另方面，只要買了地，連土地都未平整，就可以預售。買了樓者即時要供款，但又無屋住，仍要租目前的居所。此即唔買樓尚好，一買了樓，就要又要供樓，又要交租。一個平頭老百姓，要負擔兩份住屋費用後，還有甚麼消費可言？所以近年國內的消費就減少了，導致通縮。

阿爺之前做過以舊換新，派些錢的刺激經濟政策。但有兩份住屋費用壓在頭上，任何的刺激經濟的派錢方法都是徒勞。這就是使不明事理的外人，對阿爺刺激經濟政策失去信心，紛以「兩日半」刺激來揶揄阿爺數年來的救經濟政策。

但，

阿爺係乜人吖，共產黨嘛！共產黨一個最值得我們學習的地方是，他們會檢討，會學習，會改進。中國航母、導彈、芯片方面的發展，便是有辦你見。今次阿爺的大招，應有不少是學自美、歐、日的。

美國狂QE，中國為甚麼不可以QE？

(1)美國如印了三倍的鈔（假設），如人仔不印相當的出來，人仔就要大升值，不利出口。

(2)歐債危機時，歐洲也是大發債，本來歐盟區，訂明國債不可以逾GDP的3%，規限也不被遵守了，因為守住這3%，歐債危機就爆煲。

(3)日本央行買國債買到無貨可以再買後，就買股了，日股亦因此升回來。

(4)雷曼爆破，美加政府入市買了通用汽車全部股份，保住了通用汽車不清盤，因為美國軍車及不少戰艦都是用通用汽車公司的發動機的。

(5)美聯儲局成立Plung Protection Team去穩市。

(6)2023年3月美矽谷銀行清盤，引發小型銀行擠提危機，美聯儲局便推出定向QE，BTFP，銀行可拿蝕本債券向美聯儲局抵押套現。

今時阿爺是：

1. 你美QE，我QE；

2. 你歐發債，我發債；

3. 你日央行買股，我不買股，但股可拿來做抵押套現；

4. 你美政府買股，我便用社保基金來買股撑股；

5. 美聯儲局有Plung Protection Team，我也成立平準基金來護股市。

所以今時話阿爺大招是「武則天守寡」無李治時，就看不到歐美日早就是「武則天守寡」了啦！不過，「武則天守寡」又如何？只要有理智地去治市時，是可以為小股民帶來揾錢的機會。唔知買乜，這幾天，我一直講港交所(00388)，其他股票就看之前筆者之文章。

這次阿爺救市是否無理智還是有理智？大市又可升至何水平？

今次國內金融市場之崩，是始於2020年，為遏止地產之瘋漲，劃出了三條紅線。這三條紅線不得不劃，不劃，地產/樓市會累死全國經濟。有批評者話阿爺三條紅線逼死了內房，香港無三條紅線，港房產也不是瓜了。內房垮不是因三條紅線，而是發展商的不斷買地槓桿，孖展到自己爆。

近年歐美日的經濟危機，都跟房產槓桿過度有關，日本的迷失三十年就是由地產爆煲所致。

國內房產爆煲後，阿爺曾多次出手救經濟，但都是小吵小鬧，原因是，貪污者眾，內鬼多。直到近日，感於中國通縮嚴重，不出大招不成，才出這些大招。目的一個，透過谷股市，去拉動資產收益，一方面將之前套牢的散戶解救出來。他們見家鄉，可以沽貨，賺了的又可以沽貨，有錢賺了，回本了就可以消費。的確這周來上海、北京、廣州晚上人多了，賺了唄。

這個在股市上的拉資本收益可不可以長拉，當然又不啦，長拉，又會像內房一樣，拉出另個泡沫來。

由於這次上升速、猛，不少之前棄中港股者要回來補貨，或冚其空倉，他們的入貨點在A股應是3000點上，而恒指應在20000點上。這批回頭大戶的保本馬其諾防綫就是：

中－－上證3000點，

港－－恒指20000點。

冚空倉者，可以冚完走佬不再買貨，但要回流中/港股市的，不炒上個30%至50%，他們轉不到身，平手走就失威啦！所以一個可以估計到的上升位是：

中：3000點+30%至50%=3900至4500點；

港：20000點+30%至50%=26000至30000點。

阿爺在出這些大招時，可有考慮到這些水平？如有，又有甚麼招去保障可達這些水平？明天（8日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）