全球企望的10月8日A股假後開盤日，話有N萬A股新股戶入市，有人仲估一開市就升停了，可以休息，翌日再戰。

但：

-港股跌逾二千點；

-A股高走低收。

完全不按好友的劇本走，怎辦？真的是2015年翻版，見頂回跌？要走貨不？

淡友和口痕友又再蒲頭，都話是「武則天守寡」無理智啦！真是笑喪變哭喪？

任澤平：千金難買牛回頭

國內網紅經濟學家任澤平對昨日的行情，謂是：「千金難買牛回頭。」他是堅決看好這輪升市，他昨日發了N個帖子講這次牛市（圖），原汁原味予你看。

剛剛，網紅經濟學家任澤平在社交媒體發帖稱：「千金難買牛回頭，只能幫到這了。」任澤平指出，昨日A股開盤即收盤，見證歷史，「信心牛」點火啟動。未來牛市演繹兩大前景，三級接力，四大進攻方向。2014年預測「5000點不是夢」，時隔十年，再預判牛市。

他表示，面對五年一遇的牛市，即使不上車，即使看空也不要做空，不要試圖阻止牛市的去路，不然會付出巨大代價，尤其是在牛市的點火啟動期，空頭會被瞬間打爆。

任澤平指出，現在毫無疑問是牛市。牛市就是多頭市場，買入的超過賣出的，指數漲幅超過20%以上。顯然9月30日量價均已確立牛市行情，無論上證、深證、創業板、科創、滬深300，主要指數漲幅均已超過20%，且交易量明顯放大，典型的牛市點火啟動。所以節前內部建議持股過節。

在他看來，本輪牛市是一輪「信心牛」，五年一遇，主要驅動力是政策超預期，A股、港股代表的人民幣資產領漲全球，全球資金流入。未來「信心牛」空間多大？行情有多遠？取決於刺激政策能否持續，以及經濟能否觸底復甦，資金面是表象。

任澤平分析稱，如果刺激政策虎頭蛇尾，股市暴漲暴跌，經濟未見起色，將消滅一批中產，企業信心將受到二次打擊，無疑是雪上加霜。反之，如果刺激政策持續發力，解決深層次機制問題，把發展放在首要任務，股市大牛市，房地產止跌回穩，經濟觸底走向復甦軌道，全球資金流入人民幣資產，則將一掃陰霾，士氣大振。

任澤平認為，這次不僅關係股市漲跌，市場好壞，從某種程度上，這關係國運，也關係我們每個人的命運。希望站在歷史的十字路口，這次我們能選擇正確的方向。「愈是在關鍵時刻選擇愈要和偉大的祖國站在一起，我們深愛自己的國家和這片土地。悲觀者正確，樂觀者前行。為民族復興奮鬥，為時代進步拼搏，是我們這代人的使命。」任澤平稱。

任澤平稱此輪牛市是「信心牛」，你有信心嗎？我有，明天（10日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）