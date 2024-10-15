股市有升跌，但今年國慶之前的市升，和國慶之後的市跌，除引來一眾股民之追捧、套牢之外，還有國內兩位大佬在網上互懟。兩位大佬互懟之時投資者該怎看戲？

下為《藍鯨新聞》湯詩韻的報道：

過去十多天，網紅經濟學家、連續創業者任澤平多次發文看多股市。國慶假期期間，任澤平先後兩次提及「預計A股開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節」，其中一條目前已無法搜到。

與此同時，私募大佬、深圳東方港灣董事長但斌多次在微博發文警示風險。10月2日香港恒生指數創新高當日，他發文表示這樣暴漲必有暴跌，如果再被套住解套將遙遙無期。目前該條微博也已搜索不到。

10月8日，港股市場迎來大幅調整，恒生指數大跌9.41%，國企指數跌幅10.17%，恒生科技指數重挫12.82%。但斌發文稱，其此前提醒的風險暫時得到驗證，普通人千萬不要把辛苦賺來的錢在目前形勢下拿來股市投機博弈。他還特意提到「A股今日開盤沒有像某些大牛市的專家所預期的那樣」，意指任澤平。

隨後幾日，任澤平連發多條微博堅定看多股市，表示「千金難買牛回頭」。11日，任澤平稱「最近個別怪誕的觀點，不僅踏空，而且在關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，專業上無能，道德上無恥。」

這番發言矛頭直指但斌，將觀點分歧上升至「道德層面」。稍早前，但斌曾喊話「讓股民往裏衝的『專家、學者、自媒體人道歉』」。至此，兩位大佬的互懟走向明牌。

10月12日，但斌任澤平的「對壘戰事」再升級。

但斌發文回應任澤平，表示經濟學家應該理性客觀，而非用「陰謀論」、民粹主義，來試圖轉移視線和注意力。但斌還強調，東方港灣不存在踏空的問題，他負責的基金持有的美股、A股與港股一股沒動，長期投資沒有任何變化，看好人工智能，看好中國核心高收益資產。

目前該條微博已無法搜索到。

隨後任澤平再次「回懟」，點名但斌公司旗下某隻基金產品虧損幅度巨大。10月13日下午，任澤平再次發布《寫給股民們的九條建議》，其中提到「閒錢做投資」、「牛市不意味能賺錢」。但斌方面，他接連轉發了多條評價二人互懟的微博、文章，「風雲學會陳經」、「互聯網怪盜團」等大V均參與討論。

到目前為止，支持任澤平的力量稍弱，因為不少股民是做了蟹。你問筆者支持哪一位？筆者支持任澤平。因為：

2014年，任澤平加入國泰君安，並喊出「5000點不是夢」的驚人觀點。那時，上證指數點位還在2000點左右；一年後，上證指數突破5000點，任澤平一戰成名。2017年底，他以1500萬年薪入職恒大，引發輿論關注，在恒大出事前便辭職了。

上證2000點時敢望5000點，無點功夫，你去估吖。一直以來筆者對任澤平的主張是多贊同的，如年初時他提議中央要用大財力去為被困的樓奴去解困，基本上在上周六的財政部記者招待會中，就提出了相關的政策了。是否任澤平的倡議起了作用？不知，但起碼可見任澤平在這個解困樓奴的建議上，是站在阿爺的隊伍中。

站在阿爺的隊伍中有時是要看幾時站，在阿爺未出政策前站了，是明白阿爺擔心乜，和想做乜；在阿爺出了政策後才站，是叫拍馬屁。如何才能明白阿爺擔心乜，不能靠內線小道消息，而是要有阿爺的思考角度，這便要很多種功力，以後有機會再談。

任澤平叫大家放心買A股，昨日（14日）A股確漲了，如之後A股能升穿近日高位，即是縱使在近日高位買了貨，今時做了蟹的人，也叫可賺了。若是，但斌之不買A股之言就太悲觀了。

投資者要對阿爺有信心

在這次阿爺放大招時，可買甚麼股，在昨文「為甚麼是5000億」（圖），已提過了，再錄如下：

這個互換便利方案，會益了甚麼股？

1. 券商股

10月11日，媒體爆出中信證券(06030)與中金公司(03908)已上報SFISF，中金公司A股(滬:601995)在當日漲了10%，中信證券A股(滬:600030)上漲了1.5%。另傳中國銀河(06881)、中信建投(06066)也會申請SFISF。

券商股會受益，因為可以把他們各自的死錢盤活成生錢，多了可盈利的機會。

2. 高息中概股

券商得到生錢後會買乜股？應是有高息，而股價又穩定過抬炸彈之中概股，大家可以諗到乜呢？

凡是市盈率（PE）在10倍或之下，股息率在6厘以上者（見表），都可考慮，由於股票繁多未能盡錄，自己查好了。但謹記黑心友一定會力踩，在這快上快落的閃電戰中，投資者要對阿爺有信心，要定，穩持壓倒一切，但千萬不要做孖展。如不信阿爺就離市好了。

至於為甚麼昨日是A股升，港股跌？唉！港市場是外資大戶的提款機嘛，港府、金管局、證監、港交所如不好好想個對策出來，讓港市場不再為外資大戶的提款機，則港股民一定會常受魚肉。

有乜對策，查番日前港股六千億成交之日，乜人在興風作浪，又怎去興風作浪，就可以從中找出破局之策。

筆者有無計？有的，有空時再講，先讓子彈飛一會。官老爺痛了，肯出手了，才好發噏風。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）