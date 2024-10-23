今天（23日）暫停跟進任九條，因為SFISH正式登場了，人行撐股政策落地了。

下為《財聯社》昨日（22日）的報道：

「中金公司(03908)於2024年10月22日在『證券、基金、保險公司互換便利』(SFISF)項下首次買入股票。下一步中金公司將繼續使用互換便利業務獲得的資金進一步增持股票，堅決落實黨中央決策部署，助力資本市場健康穩定發展。」

互換便利首期500億落地

「為提升市場穩定性，央行於近日推出了SFISF這一新政策工具。10月18日，證監會同意20家證券、基金公司申請互換便利(SFISF)，首期操作額度5000億元（人民幣．下同），首批申請額度已超2000億元。」

「10月21日，人民銀行開展了首次操作，操作金額達500億元，20家機構參與投標，中標費率為20bp。中金公司於當日達成了SFISF下的首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行票據。」

「整體來看，20家機構包括17家券商、3家基金公司，經央行同意後實施。券商名單包括：中信證券(06030)、中金公司、國泰君安(02611)、華泰證券(06886)、申萬宏源(00218)、廣發證券(01776)、財通證券、光大證券(06178)、中泰證券、浙商證券、國信證券、東方證券、銀河證券(06881)、招商證券(06099)、東方財富證券、中信建投(06066)、興業證券；基金公司僅3家，包括華夏基金、易方達基金、嘉實基金。」

資金或將流入高股息資產

「開源證券非銀高超團隊認為，券商使用該工具時風控指標有一定鬆綁，符合條件的投資可計入OCI科目，資金成本較低（R007近一年利率平均為2.1%），且工具期限較長，這些條件靈活，有助於激發券商使用該工具的積極性，為資本市場注入增量資金。」

「華創徐康非銀團隊認為，本次細則做出諸多便利條件，解決了券商股票配置的痛點：一是，過往券商自營資產配置的限制之一是股票資產配置佔用較多監管指標，如券商短板指標主要是『淨穩定資金率』及『自營權益類證券/淨資本』。1、其中，淨穩定資金率中，權益類資產計入權重遠高於利率債，此次監管指標允許計入所需穩定資金的規模減半，有助於券商降低配置股票的監管指標壓力。自營資產計入所需穩定資金的折算系數：一年內利率債0%，一年內AA至AAA信用債1%；大於1年的利率債2%，AAA信用債10%；而股票（前800成分股）30%，其他為50%，非上市為100%。2、自營權益類證券及其衍生品/淨資本的指標不計入指標。二是，買入股票可以對沖，但對沖規模不得超過融資金額的10%。因此通過收益互換走通道的模式空間或極小。」

SFISF有乜威力？筆者在9月26日文《為阿爺大招解畫》文有提及（圖一）：

「1. 潘功勝宣布，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支援回購、增持股票。人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支援比例是服務再貸款利率1.75%，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會加0.5個百分點，也就是2.25%，首期是3000億元，如果這項工作做得好，後續可以追加。」

筆者觀點：泵水予大股東回購股票即是阿爺移形換影，即是阿爺學日本央行在市場買股票，有辦你見，日股升回上歷史高位啦！

「2. 吳清表示，證監會將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事會要高度重視投資者保護和投資者回報，上市公司要積極運用併購重組等工具，長期破淨公司要制定價值提升的計劃，評估實施效果並披露，主要指數成分股公司要制定市值管理制度。」

筆者觀點：魚缸無水魚難養，咁就泵水入缸唄，但缸中的魚（股）一定要肥，指數股做好價值管理（即是自己努力做高個價），咁指數就會升嘞，乜叫做價值管理？不是托、托、托、乾托，而是要做好盈利做好回購。

不少人以為阿爺今時搞SFISF是臨危救急之舉，錯啦！阿爺是打了一整套組合拳，布局起碼始於2023年9月13日。

阿爺的SFISF是接受ETF拿來作抵押，但有哪些ETF可以押（當）得穩妥？2023年9月13日，中證指數有限公司設立中證國新港股通央企紅利指數（代碼：931722），將以港元、人民幣和美元三種計價方式正式向境內外市場發布。這個紅利指數一出，就帶動了連串ETF的推出。

請翻看昨日《財聯社》報道，券商從銀行處所得出的資金，應會流入高股息資產（圖二）。看到嗎？這就是人行撐股的方法，是年多前已部署。

明天（24日）重刊筆者今年6月24日的《中證國新港股通央企紅利指數ETF》一文，大家就可知道有乜股是今次在人行SFISF中最可能的大得益者。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）