不少人認為阿爺撐股是今時拍腦袋的即興之舉。哎！點會吖。遠在2016年，阿爺已立心要搞好A股，當時筆者曾為文，今再錄，以證是有根有據的。

中證監掌門人的講話

中證監前主席肖鋼於2016年1月16日發表了篇1.6萬字的講話，這位全球第二大股市的管理人，講了些甚麼？對中國股市有甚麼影響？

1.6萬字的講稿，談了19方面，由回顧，到責難，到展望，如你問我重點是甚麼？兩個字：「監管」，這兩個字提出了99次，即平均162個字就出現一個「監管」詞，若以平常速度唸162個字，約需時1分鐘，即是每1分鐘，肖鋼就講「監管」一次。

《華爾街見聞》將肖鋼1.6萬字的講稿，分成了19個方面，是為：

1. 股災回顧：股市過快上漲是多種因素綜合作用的結果，既有市場估值修復的內在要求，也有改革紅利預期、流動性充裕、居民資產配置調整等合理因素，還有槓桿資金、程序化交易、輿論集中唱多等造成市場過熱的非理性因素。過快上漲必有過急下跌。

加強完善公私募基金制度

2. 股災反思：這次股市異常波動充分反映了我國股市不成熟，不成熟的交易者、不完備的交易制度、不完善的市場體系、不適應的監管制度等，也充分暴露了證監會監管有漏洞、監管不適應、監管不得力等問題，必須深刻汲取教訓，舉一反三，學有所得，深化改革，健全制度，加強監管，防範風險，促進資本市場穩定健康發展。

3. 私募掛牌：對私募基金等「類金融機構」在「新三板」掛牌和融資活動，要深入研究並加強監管。

4. 私募管理：加強私募基金監管，既要抓緊完善相關法律法規，健全監管制度，全面加強對宣傳推廣、投資管理、利益衝突、客戶資金安全等風險多發環節的專項檢查，同時要嚴懲私募基金的違法違規行為，逐步消除風險隱患。要進一步強化行業自律約束，建立聲譽約束機制，抓緊制定完善私募基金募集行為管理辦法和內部控制、信息披露、投資顧問、託管外包、合同指引等自律規則，增強行業自律的內外部約束。

5. 公募基金：加強對公募基金流動性監管，進一步完善監管規則，建立公募基金流動性風險綜合防控機制。一些公募基金未經審慎風險評估，高比例集中持有創業板股票，自身風險積聚的同時，也給市場造成了較大風險，特別是在股市異常波動期間一度出現流動性問題，險些釀成行業危機。

嚴格限制金融產品槓桿

6. 舉牌監督：加大對利用「舉牌」搞利益輸送、老鼠倉等違法違規行為的查處力度。加強對「舉牌」上市公司行為信息披露的監管，提高信息披露質量。

7. 上市公司責任：要加強對上市公司現金分紅、市值管理、併購重組和再融資等重點領域的專項檢查，對檢查發現的問題，要及時採取監管措施，涉嫌違法違規的，要及時立案查處。

8. 股權眾籌：要開展股權眾籌融資試點，建立符合股權眾籌「大眾、小額、公開」特點的發行方式。

9. 債券市場：研究發展綠色債券、可續期債券、高收益債券和項目收益債券，增加債券品種，發展可轉換債、可交換債等股債結合品種。發展企業資產證券化，推進基礎設施資產證券化試點，研究推出房地產投資信託基金(REITS)。深化債券市場互聯互通。

10. 程序化交易：嚴格程序化交易管理。細化證券公司、期貨公司為經紀客戶提供程序化交易系統接入的規定，完善證券基金期貨經營機構在自營、資管、公募基金管理中採用程序化交易的監管要求，維護公平交易環境。

11. 槓桿融資：依法管理、嚴格限制槓桿比例過高的股票融資類結構化產品，禁止證券基金期貨經營機構為民間配資提供資金和便利。

合理控制並規範期貨

12. 期貨市場：強化期貨市場交易管理：規範發展股指期貨市場交易，合理控制交易持倉比例和期現成交比例，有效抑制過度投機。

13. 機構擔責：機構上市公司要為資本市場健康發展作出積極貢獻。他表示，證券基金期貨經營機構、上市公司、私募基金等都是市場主體，與市場同呼吸、共命運，必須以強烈的社會責任感和勇於擔當的精神，勤勉盡責，為資本市場健康發展作出積極貢獻。

14. 市值管理：上市公司要立足於公司價值持續增長進行市值管理，堅決不搞偽市值管理、真欺詐操縱。董監高不得利用職權謀取私利或為他人牟利，要遠離虛假披露、市場操縱、內幕交易三條高壓線。要加強對上市公司現金分紅、市值管理、併購重組和再融資等重點領域的專項檢查。

15. 註冊制改革：註冊制改革是一個循序漸進的過程，不可能一步到位，對新股發行節奏和價格不會一下子放開，不會造成新股大規模擴容。要進一步發展壯大證券交易所主板，增強藍籌股市場活力。深入發展中小企業板，深化創業板改革。

推進監管轉型優化管理

16. 併購重組市場化改革：要完善資本市場併購重組機制，推動消除跨行業、跨地區、跨所有制併購重組的障礙，支持上市公司特別是國有控股上市公司通過資產注入、引入戰投、吸收合併、整體上市等多種方式做優做強，更好地支持經濟結構轉型和產業升級。要深化併購重組市場化改革，進一步取消簡化上市公司併購重組行政許可，研究實行併購重組股份協商定價，推動擴大並聯審批範圍，完善分行業審核，提高審核效率。支持併購重組方式創新，豐富併購重組支付手段，研究出台發行優先股、定向發行可轉換債券等作為併購重組支付方式的實施細則。

17. 從業人員：長期以來，一些機構的領導和從業人員重自身利益、輕社會責任，有的甚至急功近利、唯利是圖。在股市異常波動期間，有些機構不僅未能擔當起穩定股市的責任，反而放任違法違規行為，影響極其惡劣。證券基金期貨經營機構與資本市場的健康發展休戚相關，必須切實增強社會責任感，培育健康向上的行業文化，增強「抱團取暖」的精神。肖鋼表示，「一些機構表現很差，市場發生波動，機構先觀望，然後去賺錢，沒有一點責任感，也沒有抱團取暖的精神，這必須要改變。」

18. 監管轉型：推進監管轉型，加強事中事後監管。優化信息披露監管制度，實施上市公司分行業監管試點，穩妥有序實施新退市制度。以問題和風險為導向對證券基金期貨經營機構及其從業人員開展專項檢查，強化對私募基金的監管執法和自律管理服務。

19. 市場整頓：開展互聯網金融風險專項整治，規範互聯網股權融資活動，繼續做好各類交易場所清理整頓工作。

先打內鬼才能安定市場

要是做齊這19點，理論上，中國的股市會是個安穩的投資市場，沒有興風作浪者，也沒有老鼠倉，坑害投資者事。在資本主義的信條--「利己」下，是不易達到的。想要做到，就要做到嚴監管，要嚴懲，要使犯險的成本抬升，如你欺騙客戶一元，或內幕交易一元，就罰你十元。

肖鋼在闡述強化監管，防範市場風險時，提出了5條意見：規範槓桿融資、嚴格程序化交易管理、強化期貨市場交易管理、加強跨市場聯動交易管理、促進資產管理業務規範發展。

要做好這5方面，著實不易，因為真的是道高一尺，魔高一丈，證監裏要有些曾為「大賊」的人，才可以賊捉賊，中證監一日未能「賊性充盈」，要監管怕仍不易，亦即是市場難逃被波動。

阿爺為甚麼要搞好A股？無他，國與國之爭，到最後是打金融戰。A股市場如被人任意掠奪，不就是把血汗錢一朝拱手予人？阿爺在軍力上有東風導彈，在金融市場上，怎能少了個東風銀彈，以後再談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）