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06/11/2024

走寶啦！

#財金大勢 #北交所 #A股
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　　周一（4日）及周二（5日）文仲話十倍股出現於牛市末期，故大家仲有時間去揀寶。但今時是十倍速時代，只爭朝夕，由9月24日至今月餘，已有一批十倍股湧現了。

 

財聯社有報道：

 

　　A股10月行情正式收官，自「924」國新辦新聞發布會宣布一系列提振經濟與資本市場活力的措施以來，A股市場顯著走強。隨著相關政策的逐步落地，A股市場人氣顯著恢復，主要指數也大幅上漲。9月24日至今的23個交易日，上證指數已漲19.3%，北證50指數漲超110%。

 

　　本輪牛市誕生了一系列牛股，其中不乏「十倍股」，雖然近期市場風格輪動又起，導致部分個股回撤，但觀察最牛個股名單，第一名仍保持了近8倍漲幅。

 

　　艾融軟件（北：830799）是「924」行情中的首隻「十倍股」，在北交所30%的漲跌幅限制下，該股年內最大漲幅一度達到1193%。雖然近兩周股價有些回落，艾融軟件仍然保持著其領漲地位，至10月31日保持了787%的漲幅。

 

　　艾融軟件的主營業務是為金融機構數字化轉型提供金融IT軟件產品技術開發和技術服務，2024前三季度實現歸母淨利潤4292萬元（人民幣．下同），同比增長8.40%，其中第三季度盈利2209萬元。

 

　　除艾融軟件外，正丹股份(深:300641)、雙成藥業(深:002693)、光智科技(深:300489)也在年內達成了10倍漲幅。正丹股份是今年上半年的典型牛股，股價從不足3元一度急升至逾36元，公司此前發布的財報顯示，前三季度公司淨利潤增長超29倍。雙成藥業及光智科技本輪暴漲則主要因併購重組概念受到市場追捧，兩股均在9月份開啟了強勢上漲之路。

 

　　本輪行情前十「最牛股」畫像：「北證A股」與「高科技產業」。

 

　　觀察本輪行情中的前十「最牛股」，絕大多數為北交所上市的個股（表）。本輪行情中，受益於流動性改善等因素，北證50在本輪行情中率先實現翻倍，相對科創50、創業板指等綜合指數實現了顯著超額收益。

 

 

　　近期北證50上漲成為市場關注的焦點，機構表示，在顯著「寬貨幣」的作用下，流動性先行，北交所正是受益政策紅利下的流動性共振。不過，當前北交所股票的基本面仍偏弱，在貨幣與財政政策持續發力後，尚需靜待基本面拐點到來方有持續性。

 

本輪最牛股來自高科技

 

　　前十「最牛股」的另一個特徵是多數來自高科技產業，如漲幅排名第二的光伏概念股艾能聚（北：834770）與華為概念股海能達(深:002583)。其與北交所服務於創新型中小企業的特質相符。近期持續聚焦科技方向、重視「科技牛」也成為投資者的新共識。

 

　　亡羊補牢未為晚也，點補？

 

　　1. 北交所是阿爺有心要扶持的另個金融中心，在北交所上市的多是細細隻、彈力好的，盈利一跟上，就爆升，如艾融軟件竟可以由9月24日至10月31日間升787%！故港交所(00388)可否與北交所談下，容許北港兩地買賣，咁就正嘞！

 

　　2. 搵表哥表妹代買，今時不少港人已移居國內，他們可以買賣到國內股票，大家合作下囉。

 

　　3. 如閣下在國內有物業，有居住證，亦可以親自操刀。

 

　　4. 看上表的十隻牛股，主要是光伏、軟件等新質生產力類，在港市場中，找找同類股，再留意他們的科研實力，可否有爆升產品，就多留意。

 

　　一句講晒，力不到不為財，投資先求知，不要再道聽塗說。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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