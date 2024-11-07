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07/11/2024

盈利是硬道理

#財金大勢 #救市 #A股
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　　阿爺放大招托住個市，是否托得到？是否要用N萬億至托得住？梗唔係，要用上N萬億來穩A股，是買股，不是托，不是穩。要A股能穩，先要其盈利OK。

 

　　光大證券有研究分析：

 

　　A股三季報收官，上市公司大賺4.4萬億元（人民幣．下同）！

 

　　光大證券這個分析，你能不看？

 

　　隨著最後一批1219家公司集體披露財報，A股2024年三季報基本披露完畢。在20天左右的時間裏，5356家A股上市公司發布三季報，為投資者研究股票基本面和行業經濟提供了寶貴的資料。

 

　　根據iFinD數據庫，A股前三季度營收總額高達52.5萬億元，較2023年同期微降1.6%；歸母淨利潤超4.4萬億元，同比微增0.04%。

 

　　在宏觀經濟面臨新挑戰的背景下，A股表現可圈可點，成為中國經濟升級轉型的核心力量。部分行業出現快速增長，為經濟注入新的動力。

 

　　老股民都知道，三季報不僅反映了上市公司經營狀況，也為股市展開跨年行情提供基本面依據。因此，我們應當系統地研究三季報，從中發掘投資主線。

 

　　1. 超5300家公司發布三季報，A股業績拐點有望顯現

 

　　10月9日，建元信託率先披露2024年三季報，三季報行情就此拉開序幕。投資者極為關注三季報狀況，時刻從中尋找投資機會。

 

　　按照交易所的規定，上市公司應當在10月底之前披露三季報，因此海量公司選擇10月下旬發布財報。10月21日至10月31日，5247家公司發布三季報，佔A股整體比重超95%。

 

　　先來看看A股三季報整體表現：5356家上市公司營收總和達到52.5萬億元，同比下降1.6%；淨利潤總額超4.41萬億元，同比微增0.04%。回顧近些年來A股整體財務表現，營收增速在2021年一季度觸頂回落，並在2024年上半年、三季度連續處於收縮狀態。同期A股淨利潤增速也逐步回落，並在2023年上半年出現負增長，經過五個季度尋底之後逐漸迎來拐點。

 

　　從財務報表數據來看，營業成本回落成為重要因素。2024年前三季度，A股上市公司營業成本高達37.5萬億元，同比回落1.75%，降幅高於營收降幅。資產減值也大幅回落46.6%，上市公司資產質量有望改善。

 

　　上市公司的現金流依然充沛，前三季度經營活動產生的現金流量淨額高達9.15萬億元，同比回落7.3%。

 

　　為了促進業務發展，上市公司採取兩大措施：加大研發支出，以實現高質量發展；繼續擴張業務，在發展中解決問題。前三季度A股研發支出高達10965億元，較去年同期大增14%，這充分顯示了上市公司提升研發能力的決心。

 

　　同時，A股投資活動產生的現金流量淨額達到-9.75萬億元，這表明上市公司依然在積極對外擴張，擴大投資規模。籌資活動淨額為4664.7億元，上市公司借入資金、提升財務槓桿。

 

　　我們盤點了主要指數的三季報狀況，發現上證50成為指數「一哥」，營收增速、淨利潤增速分別為0.04%、5.6%，表現比較強勢。深成指、滬深300營收微增，中證500、科創50、中證1000等指數營收降幅均超2%。

 

　　淨利潤增速方面，除了上證50增速達到5.6%，創業板指、滬深300、上證指數淨利潤增速均超1.7%。科創50淨利潤降幅超31.8%，中證500、國證2000淨利潤降幅均超10%，中證1000、深成指淨利潤降幅超9%，小市值公司面臨較大的業績壓力。

 

　　2. 金融板塊成吸金王，多家公司業績增速超20倍

 

　　看完A股整體表現，接下來聊一聊板塊的財務表現。我們詳細分析了131個二級行業，行業之間分化明顯。

 

　　從淨利潤總量來看，國有大行成為吸金大戶，前三季度狂賺10,594億元，同比增速達到0.8%。股份制銀行淨利潤接近4031.8億元，同比增長0.9%。保險淨利潤3186.9億元，同比大增103.3%。

 

　　8個板塊淨利潤超1000億元，包括：煉化及貿易、電力、城商行、通訊服務、白酒、煤炭開採、油氣開採、證券。

 

　　淨利潤超400億的板塊還有11個，包括：航運港口、工業金屬、基礎建設、白色家電、汽車零部件、電池、消費電子、乘用車、房屋建設等。

 

　　最後，大家一起來看看上市公司的表現，按照淨利潤規模進行排名，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)、農業銀行(滬:601288)、中國銀行(滬:601988)可謂獨一檔的存在，四大行淨利潤均超1700億元，工行甚至高達2690億元。

 

　　淨利潤超1000億的公司，還有這六大巨頭：中國石油(滬:601857)、中國平安(滬:601318)、中國海油(滬:600938)、招商銀行(滬:600036)、中國移動(滬:600941)、中國人壽(滬:601628)

 

　　銀行股的統治地位不止於此，在淨利潤達到300億元的上市公司中，銀行股擁有絕對的數量優勢。能與銀行股業績規模媲美的公司，也僅有貴州茅台(滬:600519)、中國神華(滬:601088)、中國建築(滬:601668)、寧德時代(深:300750)、美的集團(深:000333)等少數公司。

 

　　淨利潤超100億的上市公司還有37家，包括：長江電力(滬:600900)、比亞迪(深:002594)、五糧液(深:000858)、紫金礦業(滬:601899)、格力電器(深:000651)、寧波銀行(深:002142)、新華保險(滬:601336)、北京銀行(滬:601169)、中國中鐵(滬:601390)、華夏銀行(滬:600015)、上海銀行(滬:601229)、中信証券(滬:600030)等。

 

　　梳理完上市公司盈利規模，讓我們共同研究哪些公司淨利潤增速較快。淨利潤增速超百倍的公司共計6家，分別是：長盈精密(深:300115)、晉億實業(滬:601002)、長川科技(深:300604)、志特新材(深:300986)、明志科技(滬:688355)、寶莫股份(深:002476)

 

　　淨利潤增速超20倍的公司還有20家，包括：元琛科技(滬:688659)、豐華股份(滬:600615)、隆利科技(深:300752)、振東製藥(深:300158)、金利華電(深:300069)、萬林物流(滬:603117)、華圖山鼎(深:300492)、匯頂科技(滬:603160)、七彩化學(深:300758)、金安國紀(深:002636)、安迪蘇(滬:600299)等

 

（本文首發於2024年10月31日）

 

　　上述紅字的公司，多數是中證A500指數成分股，唔使煩啦！一鍵買入中證A500指數ETF就可以了，有哪些中證A500 ETF可考慮？

　　迄至上周六（2日），如表的ETF已可買賣。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　　

 

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