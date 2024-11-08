11月8日的三件大事

由於要去上海，故此文是成於11月1日，而且是轉載《財聯社》的文章。人家調研做得好，你不轉載也不成，當然筆者可以改頭換面，前後句子挪動，當是自己創見，但這有意義嗎？

筆者趕於11月8日前去上海，就是看11月8日後，市場才會有大動作。

今日關注人大常委會

這三件大事，筆者預期為：

(1)人大常委會看有否批准增債務上限，如有，增額為何。對此，筆者不抱太大幻想。

(2)美國大選，有好多手尾，選咗出來，兩黨唔打交至講啦！

(3)美聯儲局議息，又減50點子？若是，即美聯儲局認為美經濟好差咯！

下為《財聯社》文：

本周備受全球關注的三件大事將迎來定調。中國方面，十四屆全國人大常委會第十二次會議將於11月4日至8日舉行，已公布的議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。美國方面，大選結果已揭曉，美聯儲局是否進一步降息，都牽動著全球投資者的神經。

十四屆全國人大常委會第十二次會議將於11月4日至8日舉行

十四屆全國人大常委會第三十二次委員長會議10月25日在北京舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行。

委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十二次會議審議學前教育法草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案、各級人民代表大會常務委員會監督法修正草案，等等。

委員長會議建議的常委會第十二次會議議程還有：審議國務院關於金融工作情況的報告，關於2023年度國有資產管理情況的綜合報告和關於2023年度行政事業性國有資產管理情況的專項報告等。

即將召開的人大常委會備受各方期待，在此次會議之前，財政部曾在新聞發布會上表示將推出一攬子增量政策，包括擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，相關政策待履行法定程序後再向社會作詳盡說明。

在財政部宣布擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務之後，不少地方正積極爭取這一隱性債務置換額度，以緩解地方化解政府債務風險壓力。

不過，增加債務限額需要經過全國人大常委會審議批准。外界預計，將於11月4日至8日舉行的十四屆全國人大常委會第十二次會議上，會揭曉相關事宜。

美聯儲局11月6日至7日召開議息會議

9月18日，美聯儲局宣布將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯儲局自2020年3月以來的首次降息，也標誌著由貨幣政策緊縮周期向寬鬆周期的轉向。

美聯儲局將於11月6至7日舉行政策會議。交易員繼續預計美聯儲局下周降息25個基點的可能性高達約90%。互換利率則顯示，預計接下來12個月內美聯儲將總計降息約117個基點，比10月初的預估縮減了約67個基點。

值得一提的是，此前市場還擔心如果本周五（11日）公布的非農就業報告火熱，可能會顛覆降息預期。但最新數據顯示，美國10月非農就業人數增加1.2萬人，預估為增加10.5萬人，前值為增加25.4萬人，這是自2020年12月以來的最低月度就業增幅。

非農數據公布後，交易員增加了對11月美聯儲局降息25個基點的押注。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）